«La tecnología es el entorno actual y la escuela no puede dar la espalda al siglo XXI»

Hace mucho tiempo que Gemma Tur está dedicada en cuerpo y alma a la UIB, pero ha sido ahora (hace tan sólo unos dos meses) cuando ha conseguido ser la primera profesora titular de la UIB en la sede de Ibiza y Formentera. Actualmente es profesora titular del departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación y recibe a este diario en su despacho, donde guarda recuerdos de su etapa como maestra de Inglés. Sobre uno de los muebles guarda un teddy bear que la acompaña desde entonces, cuando les decía a sus alumnos que este osito sólo entiende inglés.

Cuenta que su primera experiencia como maestra fue a principios de los 2000 en Can Cantó, donde Isabel Ferrer, entonces directora, le abrió un mundo a Tur al introducir el uso de las tecnologías en la educación del centro: «Yo a ella le debo mis inicios en esta área», cuenta Tur.

Justo al terminar esta entrevista, alguien le avisa con un mensaje de teléfono que ha obtenido la acreditación del segundo sexenio de investigación. Son todo buenas noticias.

Primera profesora titular de la UIB en Ibiza, ¡enhorabuena!

¡Gracias! Ya hay profesores titulares ibicencos titulares, pero en la sede de Palma. Soy la primera ibicenca en la sede de aquí y estoy muy contenta porque la universidad, al fin y al cabo, es a la vez trabajo y hobby. Es todo tu tiempo porque te dedicas a ello con pasión. La vida en la universidad es muy intensa. Esto de ahora es el fruto de mucho tiempo con mucha dedicación. Siento que tengo una responsabilidad importante. Comencé como asociada, después pasé a contratada doctor interina, hasta ahora que tengo la categoría de funcionario con la titularidad.

¿Gemma Tur tiene tiempo libre?

No sé si mucho [ríe]. En realidad creo que, para mí, trabajo y hobby han confluido. No hay una barrera. Diría que otro de mis hobbies es leer, pero al final acabo leyendo sobre aquello a lo que me dedico. Si tengo tiempo libre, se lo dedico a mi familia.

¿Cuándo comenzó a intuir que lo suyo era dedicarse a la enseñanza?

Siempre he querido ser maestra. No recuerdo haber dicho nunca ninguna otra profesión cuando me preguntaban. He tenido la suerte de poder conocer diferentes ámbitos de la docencia, y cuando tuve la oportunidad de conocer la docencia universitaria, me capturó para siempre. Descubrí la investigación llegando a la universidad, me gustó mucho tener acceso a tantos estudios, a tantas revistas científicas, leer, descubrir... Esto me entusiasmó. Aquí encontré la doble vertiente de docencia e investigación. Comencé aquí porque una antigua profesora mía de la universidad me dijo que se necesitaba un perfil como el mío para la coordinación. Estoy hablando de la doctora Dolors Forteza. He tenido la suerte de estar siempre rodeada de gente muy interesante y que me ha dado su apoyo. Tengo que agradecer a la facultad de Educación, el equipo de decanato actual, que el decano ahora es el doctor Oliver; a la doctora Teresa Adame, que es la jefa de departamento; al doctor Salinas, que es mi jefe de investigación; al equipo de rectorado, al doctor Huguet y la doctora Seguí, que fueron el rector y la vicerrectora que dieron apoyo a la creación de esta plaza; al equipo de rectorado y rector actuales, siendo este el doctor Carot; y al doctor Bordoy como rector de profesorado. Como a Teresa Adame, también menciono al anterior jefe de departamento, que es el doctor Sureda. Yo comencé como interina, pero esto ya era inciar al proceso hacia una plaza permanente, y esto ha pasado con dos rectorados y dos departamentos.

El camino hasta ser profesora titular en la UIB no habrá sido nada fácil.

Precisamente hoy [por el lunes] hace dos meses del acto de defensa, de la presentación de los proyectos de titularidad. Esta presentación es el final de un recorrido muy largo. El profesorado de la universidad primero debe obtener acreditaciones que implican diferentes requisitos, y por los cuales después puedes optar a este tipo de plaza. Para la de titular debes contar con la acreditación de Aneca [Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación], que es la agencia de acreditación universitaria, tanto de estudios universitarios como de profesorado universitario. Sus requisitos son estrictos y tienen que ver con lo que hayas hecho en docencia, investigación y gestión. Un tribunal lo evalúa y al cabo de un tiempo recibes una respuesta de resultado positivo o negativo. Entre que hice la solicitud de acreditación y hasta que recibí la respuesta definitiva, estuve esperando un año.

Se trata de demostrar toda su trayectoria, ¿no?

Sí, [para las acreditaciones Aneca] presentas tu currículum y tienes que demostrar todos tus requisitos y, de alguna manera, explicar qué has hecho en los tres grandes ámbitos que el profesorado de la universidad ejerce en su profesión: docencia, investigación y gestión. Después, ante el tribunal, tienes que presentar hasta cuatro trabajos. En la parte final tienes tres cuartos de hora para explicar la lección que tú elijas sobre la asignatura.

¿Qué tema escogió?

Hablé de prácticas educativas abiertas, que son prácticas mediadas por tecnología y que sobre todo tienen que ver con la presencia social, cognitiva, del profesorado en redes y con la construcción de la identidad en redes, de manera que el alumnado participa y aprende en entornos abiertos de aprendizaje. Ante el tribunal también hay que presentar un proyecto de investigación y el mío fue de portafolios electrónicos [temática que ya trató en su tesis], construido sobre mi tesis, que estaba contextualizada en una práctica en la universidad y ahora, con este nuevo proyecto de investigación lo he contextualizado en Primaria y Secundaria.

Usted siempre ha defendido la incorporación de las tecnologías en el ámbito educativo. ¿Por qué?

La tecnología es el entorno actual. La escuela del siglo XXI no puede dar la espalda a la sociedad del siglo XXI, que claramente está digitalizada. Se trata, sencillamente, de tener una escuela actual y que sirva al alumnado. Pero el argumento para defender la tecnología educativa es, sobre todo, que es un elemento clave para la transformación pedagógica de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en el sentido de que permite diseñar estrategias pedagógicas en las cuales el alumnado tiene capacidad de autonomía y autorregulación del propio proceso de aprendizaje. Es poner las herramientas al servicio de quien aprende. Y más allá de esto, es obviamente un entorno que permite abrir la escuela. Es abrir los espacios y los entornos a las personas y las situaciones más allá de las limitaciones del tiempo y espacio, es decir, del aula, del estar todos en un lugar, en un mismo momento y haciendo la misma cosa.

No son pocos quienes critican estas metodologías y abogan por las clases magistrales de siempre.

Todo esto permite mucho debate. Yo creo que la crítica a la tecnología viene de un concepto del aprendizaje limitado a la reproducción del conocimiento y a la memorización. Si entendemos que el aprendizaje implica sentarse, escuchar y reproducir conocimiento, no hace falta tecnología; pero si el aprendizaje es la construcción del conocimiento, la colaboración con otros para construir aprendizajes y un proceso activo de participación, entonces la tecnología es un valor fundamental. Por esto el debate es tan intenso, porque no es tanto hablar de herramientas, es hablar de modelos educativos. No es que choque la tecnología, es que chocan los dos modelos subyacentes.

Hay quien dice que hay que fomentar la disciplina y la concentración.

Sí, cuando en realidad, con la tecnología tienes que aprender a autorregular procesos, a autorregular tu atención para que no se te vaya a otras páginas, por ejemplo. Y también los tiempos, para saber cuánto has dedicado a la pantalla y con qué objetivo, es decir, si es lúdico o educativo. La tecnología pide desarrollar habilidades de autogestión y autorregulación, más que el estar sentado copiando en una mesa. En ese caso en realidad estás siguiendo los tiempos que te marcan otros: es un tiempo de escucha, de reproducción, de respuesta automática. La tecnología tiene mucho ensayo-error porque descubres programario, nuevas herramientas, nuevos conocimientos, cosas que necesitas experimentar. Todo este proceso es un aprendizaje.

En la UIB de Ibiza y Formentera, los grupos son más reducidos. ¿Esto ayuda a la calidad de la educación que reciben?

Esto es lo que intento decir siempre a los alumnos. A pesar de las limitaciones que podamos tener, ser grupos pequeños es una gran ventaja. Permite el tratamiento más concreto y personalizado, una atención más centrada en el alumno y sus necesidades. Esto es un privilegio. No es lo mismo estar en un grupo de 20 o 25 que en uno de 100. Entiendo que tenemos margen de mejora y, sin duda, como institución estamos trabajando en ello, pero tenemos acceso a un aprendizaje y docencia de calidad, que está a la altura de cualquier estudio universitario y ha pasado por todos los canales de evaluación y acreditación formales.

También es coordinadora de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) en las Pitiusas. La cantidad de matrículas va subiendo, supongo que está muy satisfecha.

Sí, la UOM es uno de los programas que más quiero. Se ha convertido en una gran familia porque ahora el volumen de matriculación ya es altísimo. Es un grupo muy bonito, con gente muy culta que tiene intereses intelectuales y una actividad social importante; tienen muchas actividades y una de ellas es la universidad y el conocimiento. Que en Ibiza tengamos un lugar en el que reunirnos para hablar, también en esta edad, de conocimiento, lo veo muy relevante. La UOM es una oportunidad para todos: para el alumno que asiste y para el profesora y la institución, porque construimos conocimientos a raíz de esta relación con el alumnado.

Y el día de la defensa tuvo un gran tribunal.

La verdad es que tuve un tribunal de lujo y me sentí muy acompaña por mis compañeros de la sede de UIB de aquí, que me han mostrado siempre todo su apoyo. También vinieron compañeros de departamento y del grupo de investigación del área de Tecnología Educativa, los compañeros con los que normalmente trabajo en línea. Y sí, mi tribunal era fantástico.

Cuéntenos un poco de sus integrantes.

El presidente era Jesús Salinas, catedrático de Tecnología Educativa de la UIB. Probablemente es el investigador de Tecnología Educativa más citado en lengua española. También estaban la doctora Mercè Gisbert, catedrática de Tecnología Educativa de la Universitat Rovira i Virgili, una figura absolutamente internacional y relevante; la doctora Linda Castañeda, que es seguramente es una de las personas con más proyección nacional e internacional en Tecnología Educativa; el doctor Xavier Carrera, titular de la Universitat de Lleida y un refente en la vertiente del tratamiento ético de la tecnología; y también estaba el secretario, que es el doctor Santos Urbina, a quien le debo todos los aprendizajes. Fue mi director de tesis y he seguido siempre trabajando con él.

¿Qué significa para usted esta sede de la UIB?

Todo el tiempo que he pasado en ella ha sido una oportunidad para mí para conocer su comunidad de profesores y alumnos, que son un valor muy importante para la sociedad ibicenca. Esta sede es el lugar donde se reúnen futuros profesionales de gran valía. Creo que la UIB tiene un rol clave para el futuro de esta comunidad autónoma, y que apueste por estar presente en las Pitiusas es una línea estratégica que puede contribuir mucho al trabajo de la universidad y a su valor para la sociedad balear en general.