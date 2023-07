Un ibicenco concursante del programa de Cuatro ha sido rechazado por Óscar, su cita, por no ir al gimnasio.

Dani, el joven de Ibiza, de 34 años, ha mostrado su indignación ante la decisión de Óscar de no tener una segunda cita con él por este motivo. En su presentación, el ibicenco ha asegurado que tiene un problema de "narcicismo". "Soy egocéntrico narcisista y por esos mis relaciones no llegan a más, me quiero más a mí mismo de lo que puedo llegar a querer a nadie”, declaraba sin tapujos.

Antes de encontrarse con su cita, comentaba al personal del programa que su objetivo es encontrar "un amor de fantasía que quizá no existe en el mundo gay" y que busca, entre otras cosas, "a un chico divertido y con disciplina de trabajo".

Dani, indignado al saber que su cita en #FirstDates13A busca a alguien más atlético y musculado: "Nos vemos en el gimnasio"https://t.co/IQYkGsylPD — First Dates (@firstdates_tv) 13 de abril de 2023

Por otro lado, Óscar se ha presentado al restaurante de ‘First Dates’ muy elegante y fardando de haber entrenado hasta lograr definir sus abdominales. Además, ha asegurado que practica mucho "el autocuidado". “Me echo crema, hago mucho deporte, hago dieta…”, contaba en el programa.

La cita ha empezado con algo en común entre ambos, los dos jóvenes acudían vestidos de negro, lo que les ha llevado a bromear entre ellos. Sin embargo, a partir del momento en que Dani ha pedido pan durante la cita, la cena ha avanzado a marchas forzadas. El alimento ha desembocado en una conversación sobre disciplina de entrenamiento físico que ha generado discrepancias y ha provocado que Óscar mandara a Dani "al gimnasio", una sugerencia que no ha gustado demasiado al joven de Ibiza.

Al percibir que este tema de conversación no les iba a llevar a un punto en común, los participantes han empezado a hablar de amor, lo que ha conseguido ablandar al ibicenco, que a la hora de decidir si tendría una segunda cita con su compañero de cena ha contestado que sí.

Sin embargo, no ha habido final feliz puesto que Óscar ha considerado que "por una cuestión de perfiles" no quería seguir conociéndole. A su negativa, ha añadido que su prototipo de chico es “más atlético y más musculado”. El ibicenco, a continuación, ha sacado músculo en un resentido y cómico gesto mientras afirmaba de manera irónica y ante el rechazo de su cita: “pues nada, a entrenar al gym”.