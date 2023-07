Una temporada en Ibiza con «buenos precios y menos ocupación» y en la que «falla el ‘last minute’»

«La temporada va bien», apunta la presidenta de la Federación Hotelera de las Pitiusas, Ana Gordillo. «Pero…». Siempre hay peros. Está tranquila porque «los meses de julio y agosto se vendieron con muchísima antelación», nada menos que «entre noviembre y enero». Que ocurriera tan pronto supuso para los hoteleros «un colchón, una seguridad», pues les permitía saber que buena parte de las camas estarían ocupadas en temporada alta. Un alivio. Pero... «Pero se está viendo —añade Gordillo—, a diferencia del año pasado, que este año no está funcionando muy bien el last minute».

Otros años, las ventas de última hora servían para llenar huecos, esas plazas que aún no se habían reservado durante el largo invierno: «Tenemos las reservas de quienes planificaron con tiempo, pero quedan huecos. El problema es que ahora no entran reservas de última hora. Otros años, lo que predominaba era la reserva last minute: este año está fallando». Y eso provoca que tengan dificultades para completar la ocupación.

Precios de los aviones

«Lo que ocurre —indica la presidenta de los hoteleros— nos hace pensar que, tal vez, esta temporada no será como otras, si bien los resultados habrá que verlos cuando acabe». Que las reservas de última hora estaban fallando lo empezaron a notar «un poco en junio». Ahora, más. ¿Las causas? Gordillo cree que se debe al «coste de todo, especialmente de los aviones, que es muy elevado». Reservar los billetes con poca antelación en plena temporada sale caro, muy caro, y a un turista no le compensa el descuento del last minute que le ofrece un hotel si el precio del billete de avión resulta estratosférico: «La conexión es muy importante, y está influyendo». Esta situación irá a más en breve, pues el low cost en el transporte aéreo va camino de desaparecer o ser testimonial en algunas épocas, advierten desde el sector.

Eso sí, gracias al early booking, a esas reservas tan anticipadas (las que se hicieron a finales de 2022 y comienzos de 2023), «las estancias se han alargado. Ahora son de unas cuatro o cinco noches, cuando el pasado año eran tres jornadas». También asegura que «los picos de ocupación más fuertes se producen los fines de semana. Es cuando está todo a tope. De domingo a jueves hay menos afluencia».

«Erróneas subidas desorbitadas»

Coincide con ella en este aspecto Alicia Reina, presidenta balear de la Asociación de Directores y Directivos de Hoteles: «Para julio y agosto, los picos de ocupación más importantes se dan los jueves, viernes y sábados. Son fines de semana largos».

«Disponer de tarifas acorde al mercado permite tener mejores resultados, a diferencia de algunos compañeros que comenzaron con precios desorbitados y luego han tenido que moderarlos al ritmo de la elasticidad del mercado"

La presidenta de los directores de hoteles critica la política de precios de algunos establecimientos: «Disponer de tarifas acorde al mercado permite tener mejores resultados, a diferencia de algunos compañeros que comenzaron con precios desorbitados y luego han tenido que moderarlos al ritmo de la elasticidad del mercado. Pero los que pusimos bien las tarifas estamos teniendo una muy buena rentabilidad, incluso con un poco menos de ocupación que en 2022». Este año, insiste, «la rentabilidad es mayor aunque haya un poco menos de ocupación, pues hay mejores precios». En ese sentido, también coincide con Gordillo en que los hoteles no están este año tan llenos como en la pasada temporada.

Estrategia "errónea"

Califica de «errónea» esa estrategia de poner en invierno, de cara al verano, tarifas carísimas, «para darse cuenta posteriormente de que eso estaba fuera del mercado. Eso les perjudica a esos hoteles, pero también al resto, pues al bajar de repente sus tarifas, educan al cliente, que la próxima vez no reservará hasta el último momento».

También considera que no es una estrategia adecuada porque «canibalizan las reservas que ya tenían: si el cliente ve que el precio cambia, cancela su reserva y escoge la nueva más barata. Además, que esos alojamientos vayan tirando precios no es bueno para las demás del sector». Porque se ven obligados a imitarlos.

¿Y cuál es la diferencia entre tener mejores precios que hace un año y que la tarifa sea desorbitada? «Que no sea razonable, que dormir una noche cueste 2.500 euros"

¿Y cuál es la diferencia entre tener mejores precios que hace un año y que la tarifa sea desorbitada? «Que no sea razonable, que dormir una noche cueste 2.500 euros. Con esa estrategia, de repente te encuentras con que no vendes, lo que te lleva a analizar el mercado y, acto seguido, a tirar los precios». No han sido pocos los hoteles de lujo ibicencos que se han visto forzados a lanzar ofertas estas últimas semanas tras tener unas ocupaciones bajísimas (e inesperadas para ellos) en junio.

«Vuelven turistas ‘desaparecidos’, como los árabes»

Alicia Reina considera que «cada vez se concentra más la rentabilidad en julio y agosto, que es cuando tenemos los mejores resultados de la temporada», y señala que los mercados emisores principales de este año son Reino Unido, Suiza, Alemania y Países Bajos y Bélgica: «Y estamos consolidando el mercado francés, que volvió desde la pandemia. Además, regresan mercados que habían ‘desaparecido’, como el árabe, el australiano y el norteamericano. Hay muchos turistas de Estados Unidos».

Británicos, italianos y españoles. Y este año, mucho francés y alemán, que parece que recuperamos poco a poco», apunta Gordillo al respecto. Los hoteleros, según Reina, recuperan, asimismo, «clientes que iban a villas, porque tienen miedo a los robos que se están produciendo. En un hotel se sienten más seguros».