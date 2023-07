Ösel Hita Torres, 'el niño lama español', en Ibiza: «Me siento una actualización del lama Yeshe adaptada a Occidente»

A Ösel Hita Torres (Bubión, Las Alpujarras, Granada, 1985), la novela ‘Siddhartha’, le cambió la vida. Después de leer el libro de Herman Hesse, tomó la decisión de irse del monasterio budista donde se había criado y formado desde que a los dos años fue proclamado reencarnación del lama Yeshe. A los 18 años, ansioso por empaparse de la cultura occidental, se fue a vivir a Ibiza. De todo este periplo habla en la serie documental de HBO ‘Osel’, de Lucas Figueroa, que le ha devuelto a la actualidad, y también en la entrevista que concedió ayer a Diario de Ibiza, desde Villena, en Alicante, donde reside su madre, María Torres. Ella tiene un peso importante en el documental de Samaj Moreno ‘El Reencarnado. Osel, historia de un Lama Rinpoché’, que se volverá a proyectar el próximo 14 de julio en la isla. En esta ocasión el evento, programado a partir de las 19 horas, contará con la presencia del conocido como 'el niño lama español', que participará en el coloquio posterior. Las entradas, que cuestan 25 euros, son limitadas. Los interesados en acudir pueden obtener más detalles a través del correo electrónico samajmorefilms@gmail.com.

¿Por qué después de tanto tiempo alejado de la vida pública decidió decir ‘sí’ a los documentales de Samaj Moreno y de Lucas Figueroa?

Porque quiero compartir con el mundo los conocimientos y experiencias que he adquirido a lo largo de estos años. Creo que pueden ayudar a la gente en la vida diaria, porque a mí me han ayudado mucho. Hasta ahora he estado descubriéndome a mí mismo, conociéndome, aprendiendo... todo ese proceso interno que la gente suele tener, pero que yo me perdí bastante estando en el monasterio. En estos años me he dedicado a recuperar ese tiempo perdido.

¿Su vida ha cambiado a raíz del documental de Samaj Moreno y el de ‘Osel’, de HBO?

Sigo mi vida tal cual, sí que noto que la gente me reconoce mucho más por la calle, pero ya está, aparte de eso poco más. La fama no me afecta mucho, es algo a lo que no le doy importancia.

¿Qué ha descubierto de usted, de su vida y de su familia a través de estos dos proyectos documentales?

Verlos desde fuera me ha dado mucha información que me faltaba y me ha permitido unificarla con la que yo ya tenía flotando por ahí. Aparte, para mí y para mí familia todo esto ha sido muy terapéutico.

En esta historia que le ha tocado vivir, ¿se ve a sí mismo como un ser afortunado o una víctima?

Me siento afortunado y mucho, por todas las oportunidades que he tenido. Como víctima no me veo porque significa no tomar responsabilidad de uno mismo y yo sí lo hago. Por supuesto, ha habido momentos en el pasado que sí que me he visto como tal, pero no me ha gustado la sensación que me provocaba, sentirse así no sana, lo que hace es hundirte más.

¿Qué ha sacado de provecho de la experiencia de estar de los dos a los 18 años en un monasterio budista que sirva para aplicarlo a la vida diaria?

Muchísimas cosas. Por elegir una, uno de los errores que cometemos a diario es engañarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, nos proponemos dejar de fumar mañana o ir al gimnasio pero no lo hacemos. Es mucho más fácil romper la palabra con nosotros mismos que con los demás. Nos cuesta trabajar el amor propio. Lo confundimos con el apego a lo material. Pensamos, pongo por caso, que la felicidad nos la va a dar un coche o el dinero, cuando lo importante son nuestros valores internos, que nadie nos va a quitar. Hablo de la gratitud, la humildad, el saber escuchar, la paciencia, todas esas cosas que nos van a ayudar a ser mejores personas, más productivas y mas felices. Hay que aprender a adaptarse positivamente a cualquier situación porque al final si sabemos cambiar nuestra actitud y nuestra percepción podemos cambiar nuestra realidad completamente. Hay que dar importancia a las cosas buenas y de las malas hay que aprender. Echar la culpa a los demás es muy fácil, pero lo que hay que hacer es tomar responsabilidades, ahí está la clave.

"Me costó mucho tiempo entender que la felicidad de los demás no es mi responsabilidad"

¿Qué arrastra todavía de aquella experiencia que vivió siendo un niño y un adolescente?

Muchas cosas. El trauma del abandonado lo he tenido que trabajar bastante. Además, me ha costado aceptarme a mí mismo porque nunca he sabido realmente quién soy ya que gran parte de mi infancia tuve en mi cabeza que yo era otra persona. Ha sido difícil entender y aceptar mi personalidad en lugar de intentar comprender la de otra persona y tratar de adaptarme a ella. Eso también me ha creado algún trauma porque desde siempre he querido que la gente sea feliz y me ha preocupado mucho el no poder llegar al nivel de lama Yeshe, que es mi vida pasada y que fue una persona increíble. Yo no me veo así, soy una persona con conflictos, con mucha cosas que aprender. Me costó mucho tiempo decir que soy suficiente y entender que la felicidad de los demás no es mi responsabilidad.

¿Entonces ya ha conseguido aceptarse a sí mismo tal como es?

Sí, hace tiempo. La serie documental también me ha ayudado mucho a aceptarme y quitarme muchos tabúes porque durante mucho tiempo en mi vida he intentado encajar en lo que esperaban de mí y me he dado cuenta de que yo no tengo que encajar, que no tengo que vender mi autenticidad a nadie para ser aceptado. Yo lo que quiero es ser auténtico, que me acepten o no es cosa de los demás.

Eligió Ibiza a los 18 años para conocer a fondo el mundo occidental, ¿no hubiera sido mejor escoger otro destino más apegado a la realidad? Porque esta isla es como vivir en una burbuja.

Escogí Ibiza, primero, porque mi madre vivía allí y no tenía muchas otras opciones y tampoco sabía el contraste que había entre la isla y el resto de España o Europa. Lo segundo que me gustaría decir es que efectivamente Ibiza sí que tiene un aspecto muy comercial, pero luego tiene una parte muy hippy y alternativa muy interesante. La raza humana en general forzamos a la naturaleza a adaptarse a nosotros y hacer lo contrario nos cuesta. Sin embargo, en Ibiza hay muchas personas que viven en paz y armonía con la tierra y eso es muy bonito. Es importante que la gente sea consciente de que la isla tiene muchas caras, además de la comercial, en la que efectivamente la gente vive en una burbuja.

Cuando usted vivía en el monasterio entiendo que tenía mitificado el mundo occidental, que hasta entonces había ido descubriendo en pequeñas dosis en visitas periódicas a España. ¿Era mejor o peor de lo que imaginaba la realidad que descubrió al salir de la India y empezar una nueva vida en Ibiza?

Durante toda mi infancia, siempre que venía a España, era como un sueño. Nada más llegar al aeropuerto y escuchar a la gente hablando castellano yo ya estaba flotando de felicidad. Siempre me ha fascinado muchísimo la cultura, la lengua, la arquitectura... pero también tengo que decir que hasta que no llegué a los 16 años no pude conocer la realidad fuera del ámbito familiar. Cuando tuve la oportunidad de hacerlo sí que empecé a darme cuenta de muchas cosas que no encajaban y a entender mucho mejor algunos conflictos internos del individuo dentro de este sistema occidental. Por ejemplo, la relación humana cercana que durante miles de años hemos tenido se está perdiendo. Nos estamos aislando mucho. Vivimos encerrados en nuestras casas, sin conocer a los vecinos y pendientes de los likes, que nos dan una gratificación instantánea que es completamente irreal, porque la realidad no está en una pantalla.

Usted es una combinación única de Oriente y Occidente. Dígame lo que cree usted que debería aprender un mundo del otro.

Oriente es una cultura muy colectiva y lo importante es la armonía del grupo, de la comunidad, dejando un poco de lado al individuo. En Occidente, en cambio, el individuo es muchísimo más importante y se valora más, pero creerse el centro del universo conlleva sufrimiento. Los dos mundos tienen una parte muy positiva y otra negativa. Yo apuesto por un equilibrio entre los dos, ir a los extremos nunca es bueno. Por tanto, soy partidario de ser colectivo pero sin olvidarse del individuo.

"No tomaría el relevo del lama Zopa al frente de la FPMT porque no veo que ese sea mi trabajo"

¿En qué proyectos está trabajando en estos momentos?

Hace tiempo hice un grupo de chat para empezar a plantar árboles y eso cogió vida propia y empezó a crecer y decidí montar una página web y fundar una organización sin ánimo de lucro para crear comunidades por todo el mundo dedicadas a plantar árboles. Han pasado tres años y ya tenemos 76 comunidades en 66 países y hemos plantado 4,3 millones de árboles. Le sigo dedicando tiempo, pero este proyecto ya rueda solo y ahora me centro en unos cursos que llevo diseñando unos ocho años, que se llaman ‘Alineamiento de hábito’, que se basan en todo lo que he aprendido de mis experiencias y que veo útil para aplicar en la vida diaria. Estoy dando cursos por todo el mundo, cuatro o cinco al año, porque tengo un hijo y él es mi prioridad.

En abril murió el lama Zopa, que era el director espiritual de la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana (FPMT) tras el fallecimiento del lama Yeshe, del que usted es considerado la reencarnación. ¿Tiene la intención de tomarle el relevo?

No tomaría el relevo del lama Zopa porque no veo que ese sea mi trabajo, yo estoy creando otra cosa, aunque sí ayudo a guiar la organización y les aconsejo cuando hace falta porque así lo quiso el lama Zopa. También doy charlas en centros budistas, pero no tengo el tiempo ni las ganas de ser el director espiritual de la fundación, no me interesa representar la institución religiosa, no me identifico con ella, para nada. No quiero encajarme en el budismo. A mí me interesan todas las religiones y las filosofías. He estudiado la Biblia, el Corán y los textos tibetanos y en todos encuentro cosas que me sirven en la vida.

¿No se considera budista?

Para nada. Me considero un aprendiz, estoy estudiando y lo haré hasta que muera.

¿Pero cree en la reencarnación?

Sí, en la reencarnación sí que creo porque hay muchísimas pruebas de que ésta no es la única vida que hemos vivido y que vamos a vivir.

No sé si lo puso en duda alguna vez, pero ahora mismo ¿usted se considera la reencarnación del lama Yeshe?

Sí, porque tiene sentido y todo encaja y aparte me lo he cuestionado muchísimas veces y siempre he llegado a la misma conclusión, a estas alturas ya lo he aceptado. El lama Yeshe fue alguien que creó mucha polémica, una persona poco convencional que los tibetanos en su momento criticaron mucho hasta que se dieron cuenta de que tenía un estilo diferente de hacer las cosas. Supongo que a mí en esta vida también me pasa lo mismo, que quiero ir por mi propio camino en lugar de encajar en uno que ya está trazado. Prefiero empezar de cero y crear otra cosa paralela que pueda ser un complemento porque en el siglo XXI los intereses están en otro lado y la manera en que piensa la gente es totalmente distinta. Yo lo que quiero hacer es un update. Me siento la actualización del lama Yeshe adaptada a Occidente.