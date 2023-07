Ja ha començat la campanya de la xíndria eivissenca, i ho ha fet amb molta força. Enguany s’espera que la producció arribi a les mil tones i que el preu baixi respecte de l’any passat, així que no hi ha excusa per gaudir d’aquest tresor de la nostra terra.

La xíndria és, després de la patata, el principal conreu de l’horta d’Eivissa. I és que la xíndria eivissenca es caracteritza per la seua dolçor i textura cruixent. La seua temporada s’allargarà fins a mitjans de setembre i a les botigues les trobareu etiquetades amb el distintiu ‘Ibiza Sabors d’Eivissa’. Així que ja sabeu, animau-vos a fer el tast més saborós, fresc i dolç d’aquest estiu: la xíndria eivissenca!