La próxima semana los termómetros subirán en Ibiza y Formentera. Desde este jueves y hasta el próximo miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el mercurio suba hasta los 34 grados de máxima. La mínima, no será inferior a los 20º ningún día, e incluso llegará a los 25º.

Una noche ecuatorial o noche tórrida es aquella noche en la que la temperatura no desciende de los 25ºC. Son, por tanto, un tipo de noche tropical, que son aquellas noches con temperaturas de más de 20ºC. No obstante, como no bajar de 25ºC es destacable de por sí y presenta un mayor numero de riesgos, se les llama noches ecuatoriales. , y tiene mayores riesgos asociados, se emplean la denominación específica para las noches ecuatoriales.

Durante el fin de semana, Ibiza y Formentera, según la Aemet, estarán entre los 22º y los 33º. Sin embargo, la próxima semana, el termómetro subirá unos grados. El miércoles será el momento en el que las Pitiusas se enfrenten a las conocidas noches ecuatoriales. El termómetro durante la noche no bajará delos 25º y durante el día puede subir hasta los 35º.

Como es lógico, con noches y madrugadas ecuatoriales es complicado conciliar el sueño si no se dispone de refrigeración y puede provocar alteraciones en el sueño, además de que impide el descanso.