La arquitecta de Sant Josep instó a multar las obras ilegales de la villa de es Cubells

Después de detectar el uso de informes externos para soslayar los desfavorables de la arquitecta municipal y el Consell de Ibiza para reconstruir una casa al amparo de una licencia de reforma en zona de protección de Costas en Cala Bassa, la investigación de la Guardia Civil sobre la supuesta trama de corrupción urbanística de Sant Josep se centró en tratar de averiguar si, esta forma de operar, se circunscribía sólo a este caso.

Así, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) llegaron al proyecto de legalización de una villa de 540 metros cuadrados en un Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección en es Cubells. De nuevo, la junta de gobierno acordó, en este caso, la legalización de la villa al amparo de la ‘amnistía urbanística’ aprobada por el PP en 2014 (derogada en 2016) con base en los informes aportados por la propiedad y el encargado por el propio Consistorio a un arquitecto externo obviando el inicial desfavorable de la arquitecta municipal, de julio de 2017. El acuerdo de legalización de la vivienda se produjo a mediados del año pasado.

La Ley de Ordenación y Usos del Suelo incorporó una disposición transitoria para la legalización de viviendas fuera de ordenación, cuya infracción hubiera prescrito. En el caso de las edificaciones afectadas por la Ley de Espacios Naturales (LEN), como la de es Cubells, se tenía que acreditar que las obras eran anteriores a marzo de 1991.

El Ayuntamiento otorgó en 1985 licencia para la construcción de dos viviendas en planta baja con una superficie de casi 100 metros cuadrados cada una. Cuatro años después, se concedió una segunda licencia por la cual se autorizaba una vivienda de 263,55 metros cuadrados. En su informe, la arquitecta municipal destacó que en el proyecto de legalización se apuntaba, en cambio, que el permiso había amparado una sola vivienda de casi 380 metros cuadrados, por lo que advertía de la posible falsedad documental.

Tras verificar el estado y evolución de las construcciones existentes mediante fotografías aéreas, la arquitecta municipal señaló que la piscina, terrazas y la vivienda principal habían sido objeto de «obras, reformas, redistribuciones y /o ampliaciones». Aparte de que la planta sótano (la vivienda tiene cuatro plantas) no había sido autorizada, la funcionaria advirtió de que se habría cerrado el porche de la sala de estar y ampliado la vivienda con un trastero/alberca y un módulo en el noreste, además del aumento de la superficie y el volumen de la primera planta. Asimismo, según su informe, se modificaron las cubiertas de la vivienda, el acceso, la geometría y el pavimento de la piscina y, entre otras cosas, se instalaron pérgolas de madera.

Conclusión de la funcionaria

Al no estar amparados en licencia alguna estos excesos de obra, la arquitecta municipal informó en contra de la aplicación de la 'amnistía urbanística' porque no se podía acreditar fehacientemente que hubiesen prescrito. Asimismo, concluía que procedía el inicio de un expediente de reposición de la realidad física alterada y el inicio del procedimiento sancionador.

El Consistorio denegó, en octubre de 2017, con base en dicho informe la solicitud de legalización de la vivienda. Acto seguido, la propiedad presentó, en diciembre, un recurso de reposición alegando que el acuerdo era nulo porque el informe de la arquitecta municipal no había tenido en cuenta que las deficiencias detectadas eran «subsanables» y que las actuaciones ejecutadas sin licencia con posterioridad a marzo de 1991 fueron de carácter «menor» para «el mantenimiento, seguridad y salubridad de la edificación». También destacaba que no se había producido ni ampliación ni cambio de uso.

El proyecto de legalización incorporaba la demolición de dos porches, un anexo de 41 metros cuadrados, un cobertizo desmontable, una caseta y dos pérgolas. Tras solicitar un informe a un arquitecto externo, en mayo de 2021, la junta de gobierno estimó parcialmente el recurso de la propiedad. Un mes después el exalcalde Ángel Luis Guerrero, investigado en esta causa, dictó un decreto en el que requería a la propiedad para que incorporara al proyecto de legalización una serie de medidas correctoras: la eliminación de la ampliación de la piscina, la sustitución del revestimiento de madera de la planta sótano por piedra y el derribo de las pérgolas.

Posteriormente, en abril del año pasado, la letrada municipal Carla García, también investigada, emitió un informe en el que avalaba la legalización de la villa al amparo de los informes externos favorables sin hacer mención alguna al desfavorable de la arquitecta municipal. Básicamente, la letrada apuntaba que, «sin entrar en consideraciones sobre el cumplimiento de la normativa urbanística», el expediente había sido tramitado conforme al procedimiento legal previsto.

Ilegalidades de otra época

Por su parte, el arquitecto externo contratado por el Consistorio señalaba, en uno de sus informes, que el hecho de que las obras ejecutadas antes de 1991 no se ajustaran al proyecto que obtuvo licencia en 1989 podría explicar «gran parte de las dudas» de los informes técnicos municipales. En este sentido, señala que al tener que adaptar la edificación a unas características topográficas del terreno muy distintas de las que figuraban en el proyecto se llevaron a cabo, como resultaba «bastante frecuente» en esa época, «modificaciones importantes sin cumplir los requisitos que se exigen hoy en día». De este modo, señalaba que la planta sótano ilegal no figuraba en el proyecto autorizado, pero consideraba «evidente» que se construyó al mismo tiempo que la vivienda porque era «necesario» y, por tanto, no era una ampliación posterior.

Con base en la investigación y el informe del Seprona, la jueza instructora señala, en una resolución, que las medidas correctoras ordenadas por el Consistorio se aplicaron sobre las partes que eran «insignificantes y de imposible justificación» y, en cambio, se salvó la construcción principal, piscina y terrazas, en contra del criterio del informe de la arquitecta municipal.