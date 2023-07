La candidata del Partido Popular a la presidencia del Govern, Marga Prohens, ha vuelto a reiterar que "en el acuerdo con Vox no se da ni un paso atrás en los derechos de los ciudadanos" e incluso ha defendido que "no va contra las mujeres ni niega la violencia machista, no prevé ningún cambio normativo sino reforzar los recursos para luchar contra la violencia contra las mujeres". Además, ha expresado que ella no habla de colectivo sino de personas LGTBI, cuyos derechos "tampoco se tocan".

Prohens ha incidido en que, pese a las críticas de la izquierda, durante los ocho años del Pacto se han concedido más plazas turísticas que nunca, ha aumentado la oferta turística ilegal y se ha empezado a hablar de saturación: "Nunca se había construido tanta vivienda de lujo y tan poca para jóvenes". Asimismo, ha confrontado con la oposición por querer equipararla con el expresidente del PP José Ramón Bauzá: "No estamos en 2011 y no es el mismo PP, quiero creer que la situacion de ruina que nos dejaron PSOE y Més no será la misma cuando entremos ahora en las consellerias". Además, asegura que incluir Cultura en una misma conselleria junto a Turismo y Deporte es una petición del sector porque "les hemos escuchado". Sobre el pasado, Prohens ha manifestado que "no estamos en 2011 y este no es el mismo PP", aunque ha enviado un dardo a la izquierda: "Quiero creer que la situacion de ruina que nos dejaron PSOE y Més no será la misma ahora cuando entremos en las consellerias". Ante las críticas por querer quitar el requisito del catalán en la sanidad, Prohens ha recordado que el Govern del Pacto, concretamente la conselleria de Salud liderada por el PSIB-PSOE, decidió la exoneración del requisito de catalán en el proceso de estabilización de médicos y enfermeras a principios de este año. En este sentido, ha acusado a la izquierda de utilizar el mismo discurso del miedo con el que se presentaron el 28M cuando "está claro que no les ayudó a conectar con los ciudadanos" y ha reivindicado que los votantes eligieron "el discurso de la ilusión". Por ello, ha criticado a Més per Mallorca por haber "callado por una silla" durante los últimos ocho años y ha preguntado de forma retórico si "os ha valido la pena ser durante ocho años la muleta de Armengol", una crítica que también ha llegado a Podemos: "Habéis cambiado el discurso a cambio de sentaros en un Consell de Govern".