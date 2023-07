Es Canar, el oasis de Ibiza

Es Canar continúa siendo un oasis en Ibiza debido a su modelo turístico y a la tranquilidad que se respira incluso ahora, bien entrada la temporada. Los responsables de los negocios de la zona coinciden en que el arranque fue extraordinario pero que el verano está siendo irregular en cuanto al volumen de clientes, con subidas y bajadas. En todo caso, hay movimiento y aplauden la reforma del paseo (ahora peatonal). Abundan las familias y aunque, como de costumbre, predomina el turismo británico, desde hace unos años están cogiendo peso otros mercados.

No son pocos los que repiten en es Canar y algunos nuevos clientes se muestran sorprendidos con la calma idílica que ofrece. Es el caso de Laia López [nombre ficticio] y Asier Ibarrondo, una pareja de turistas de Bilbao que visita la isla por primera vez. Llegaron el viernes y se marchan el miércoles. «Nos está gustando mucho. Me parece que al menos esta zona está muy bien, porque a pesar de que podría tener un turismo masificado, con hoteles más altos y tal, no los tiene. Está bien mantener ese equilibrio», comenta López, quien, a modo de ejemplo, señala: «Que en este hueco de la playa no haya cinco hoteles más me parece muy interesante. Es Canar es una zona que se podría explotar más, pero...¡qué bien que no se haga!». Así, ambos coinciden en que Ibiza es un lugar para repetir y López confiesa que se esperaba una isla más saturada: «He estado en otros sitios de España, el Levante, otras islas... destinos en los que no pienso repetir porque son auténticos hormigueros. Lo que estoy viendo en Ibiza es un lugar con un cierto equilibro».

Se alojan en los Apartamentos Playa Sol. Querían acudir a un destino «con buenas referencias» y con el que los bilbaínos tienen un vuelo directo, señala Ibarrondo. Sus planes son variados: «Hemos ido de playa en playa. Ayer [por el sábado] estuvimos en el mercado hippie de Las Dalias y creo que hoy [por ayer] iremos allí a ver un poco el ambiente de noche». También habrá oportunidad para alejarse del ritmo de es Canar e ir a alguna fiesta.

Amparo Andreu, encargada del restaurante Marvent, señala que esta temporada está siendo «rara»: «Abril y mayo fueron meses muy fuertes, parecía agosto. Pero ahora, de repente, ha descendido. No es como el año pasado, en el que todo el mundo quiso salir después del covid. Este mes está siendo muy light». Así, afirma que el volumen de actividad es inestable: «A lo mejor llenas un lunes y aquí no cabe un alma y de repente un sábado está vacío. Es un poco raro, porque la isla está llena y la playa de es Canar, también. Igual la gente ha venido más al ‘todo incluido’ o no sale tanto. Este año muchos buscaban apartamento con cocina».

Paseo marítimo «espectacular»

Celebra que el paseo marítimo, tras la reforma, «es espectacular». «Pero no parece la temporada en Ibiza», reitera. De hecho, Andreu calcula que, con respecto a principios de julio del año pasado, hay por lo menos un 30% menos de actividad. «Nosotros hacemos cuatro o cinco turnos de mesas durante todo el día. Nos solemos mover entre el 70% y el 100%. Pero un día normal no encontrarías mesa para desayunar y ahora [a las 11.15 horas de ayer], en cambio, puedes ver que el negocio está muy tranquilo. A la hora de comer, tal vez de 100 mesas llenas 70 y eso ya se nota porque este negocio es muy grande» , explica. Sobre las nacionalidades, detalla que aunque la mayoría son ingleses, también hay italianos, catalanes... y que, de hecho, en fin de semana suele aumentar el número de españoles.

Sara Merino, recepcionista del Hostal Mar y Huerta, explica que «la temporada empezó bastante fuerte». «Mayo fue muy bueno y junio ha sido un poco raro: hemos tenido semanas muy buenas y semanas un poquito más bajas. Pero desde el día 23 hemos ido para arriba y ya estamos completos para casi toda la temporada». Además, Merino subraya que es Canar es una zona turística con muchos clientes fieles, que repiten tanto en la zona como en el hostal. «Aquí suele venir más gente de mediana-tercera edad y turismo familiar», concreta. Ella también confirma el auge de mercados diferentes al inglés: «Tras la pandemia ha comenzado a venir muchísimo español y ahora hay muchos franceses». «Llevo seis años trabajando en es Canar y ha cambiado bastante. El paseo ha mejorado y ahora se ven más personas. La gente está muy contenta», concluye.

Cuarta vez en Ibiza

Unos fieles a es Canar son el matrimonio británico compuesto por Hayley y Mark Emanuel. Ya han estado en la isla cuatro veces y, como tantos otros compatriotas suyos, se hospedan en este punto del municipio de Santa Eulària. «Ibiza es bonita, especialmente es Canar. Es un lugar relajante, los días aquí son calmados y no hay un exceso de gente... ¡Todo relax!», señala Hayley, cuyo plan para estos días en la isla (llegaron el sábado y se quedan exactamente una semana) es simplemente relajarse, meterse en el mar y tal vez ir en barco.

Wendy Stallwood nació en Inglaterra pero vive en es Canar. Es la propietaria de la empresa Ski Pepe Watersports, que ofrece actividades acuáticas. Desde la arena, delante de varios velomares y acompañada por su nieto Nathaniel Camacho, explica que la temporada «más o menos al principio iba bien pero ahora hay un bajón. Pero espero que en julio suba, en este mes normalmente vienen muchos más turistas». De hecho, para ella el sábado fue un mal día en este sentido, aunque está acostumbrada a los altibajos, ya que dependiendo del tiempo que haga, le va mejor o peor en su negocio. «Hay días que saco tres velomares y otros que saco como veinte. Hay mucha diferencia», relata. También señala que «los kayaks y el paddle surf van bien porque ahora están de moda y a la gente le gusta». Su empresa se nutre del turismo familiar y señala que los ingleses, que son el cliente principal, gastan mucho.

Emma Fernández, trabajadora del souvenir de Empresas Parot, a diferencia de otros negocios, explica que «mayo empezó flojo y ahora se nota más ambiente». Eso sí, añade que los miércoles, día en el que abre el mercadillo de Punta Arabí, no nota grandes diferencias: «Antes es Canar se llenaba por el mercadillo». Además, coincide con que el verano es irregular: «La semana pasada cada día había gente, pero ayer [por el sábado], por ejemplo, aquí no había nadie». También confirma que en los útimos años ha aumentado considerablemente la clientela francesa e italiana y se muestra satisfecha por cómo ha quedado el paseo marítimo. Un matrimonio de escoceses se sienta en uno de los bancos para disfrutar de la panorámica de la playa. Cuentan que conocían Mallorca, pero no Ibiza.

Gasto del turista inglés

Por otro lado, Anabel Toro, trabajadora de Santa Eulàlia Ferry en es Canar, destaca que los turistas ingleses «gastan mucho y cogen el barco». «Y llevamos un par de años que viene bastante portugués», agrega.

Pepita Colomar, una de las propietarias del hotel y restaurante Las Arenas (negocio que llevan entre varios hermanos), explica que la ocupación de habitaciones ahora mismo, en su caso, está en torno al 89%, y que en el restaurante trabaja principalmente con los desayunos (ayer a las 10.30 horas no había mesas libres) y con las cenas. Las noches suele llenarse al 100%. Además, valora que al tener el paseo acabado, se ve más ambiente.

«También hay variedad de nacionalidades. En la zona predomina un poco el inglés, pero ahora el turismo es muy variado tanto en edades como en nacionalidades. Nosotros a veces tenemos clientes de 10 nacionalidades diferentes», detalla la empresaria. Además, celebra que, mientras que antes el mercado español se hacía notar ya en temporada alta, ahora le llegan «bastantes desde el inicio, desde el mes de abril». Colomar comenta que ha habido altibajos (tanto en el restaurante como en el hotel), aunque el mes de abril, el arranque, fue muy positivo. «Ahora, por ejemplo, estamos en unos días en los que hay una bajada de ventas. Pero es que ninguna temporada es igual a la otra y lo que cuenta es el balance que se pueda hacer cuando haya terminado», apunta.

Recomienda a todo el mundo venir a es Canar: «En un radio de cinco kilómetros tenemos un montón de playas. También está el mercadillo hippie de Punta Arabí. Y es Canar es un lugar precioso para ver las salidas del sol y para practicar deporte desde primera hora del día».