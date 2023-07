El entrenador Juan Faro, que cuenta en Instagram con más de 260.000 seguidores, ha denunciado en sus redes sociales que alguien ha entrado en su casa de Ibiza y le ha robado el coche de alta gama que había sorteado entre sus seguidores hacía unas semanas. Se trata de un Mercedes Class G con matrícula 9449MBD.

"No sé para qué se llevan este coche, que es exclusivo en la isla, si no lo van a poder sacar de Ibiza", cuenta en sus historias de Instagram. Además, también le han robado ropa de marca, una maleta pequeña y zapatillas. "No han cogido dinero porque nunca tengo nada en efectivo en casa", puntualiza el entrenador.

"Una ventana de la casa estaba abierta y han accedido a ella escalando. Ahora pondremos un sistema de seguridad increíble para que no vuelva a ocurrir", detalla Faro, que pide máxima colaboración para localizar el coche.