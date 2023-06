La dj, diseñadora y estilista murciana Sita Abellán y su pareja, el artista Leïti Sène se suman a la lista de famosos que eligen Ibiza para pasar sus vacaciones, una vez empezado el verano y la temporada turística.

La pareja ha publicado fotos en una villa de la isla acompañada del cantante y productor colombiano J Balvin, que protagonizó el pasado 26 de junio la noche en Pacha Ibiza y volverá a hacerlo el próximo lunes 3 de julio.

La murciana, que acumula 930.000 euros, y Leïti, conocido como actor por su papel en la famosa serie 'Élite' y tambien como cantante en el mundo de la música urbana, han sido padres recientemente y han venido a Ibiza en familia.

Abellán posó durante su embarazo con la cantante Rihanna. La artista de Barbados y la diseñadora española mantienen una estrecha amistad desde que Rihanna contactó con ella, entonces apenas conocida, para que apareciera en el videoclip de 'Bitch better have my money', en 2015 después de ver su contenido en redes sociales.

Desde ese momento, la murciana ha ido ganando prestigio y actualmente viste a personalidades del panorama musical y de la moda como Kim Kardashian o J Balvin, del que ha compartido una imagen en Instagram posando con un loro en el exterior de la casa en la que al parecer se hospedan durante sus vacaciones en Ibiza.