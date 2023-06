La agrupación socialista de Santa Eulària califica la nueva estructura como "centralista y acomodada" porque "los cargos asignados a cada área prácticamente no han cambiado respecto a la legislatura anterior" y señala: "Actualmente, las principales concejalías los tenientes de alcalde y las juntas de Gobierno local están copados prácticamente por concejales que viven en el núcleo de Santa Eulària". Estos reproches han surgido a raíz del último pleno extraordinario del consistorio, en el que el consistorio ha aprobado aspectos de la organización de la corporación, la creación y composición de las Comisiones informativas, la determinación de los diferentes cargos y las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la corporación.

El partido también lamenta que ha perdido la oportunidad de "abrir el ayuntamiento a otros pueblos importantes del municipio como Jesús y Puig d'en Valls". El portavoz de la organización, Ramon Roca, apunta: "Puig d'en Valls i Jesús son pueblos abandonados por parte de este ayuntamiento y esperábamos, por lo menos, un gesto haciendo que un concejal o concejala de estas zonas ocupasen algún cargo de responsabilidad en el ayuntamiento más allá de ser concejal de zona con dedicación parcial".

El grupo municipal ha reclamado: "Tal y como se hace en otros municipios, como el de Ibiza, la dedicación parcial dedicada a la oposición, que este año es del 50% por el grupo socialista, pueda ser utilizado por personal eventual y no por concejales. Al ser dedicado a un concejal se hace difícil compatibilizar la dedicación parcial del 50% con otro trabajo, razón por la que tampoco los otros grupos han podido usar el 20% de dedicación que se destinaba."

Al respecto, recomienda: "Sería mucho más sencillo si se permitiese a los diferentes grupos contratar a alguien externo para hacer el trabajo administrativo necesario". "La dedicación por parte de personal eventual no costaría un euro más a los ciudadanos de Santa Eulària, pero permitiría realizar mejor las tareas de oposición. Hay que recordar que el ayuntamiento dispone por ley de siete cargos eventuales; de los que históricamente no se han contratado más de cinco y actualmente, solo tres; por lo que este no es el problema, sino la falta de voluntad política de facilitar las tareas de la oposición", concluye.

Debido a estos motivos, la agrupación socialista de Santa Eulària afirma que se ha abstenido en los puntos del pleno extraordinario relativos a la determinación de los cargos con dedicación exclusiva o parcial y régimen de retribuciones, indemnizaciones y asistencias de los miembros de la Corporación y la propuesta de Alcaldía relativa a la determinación de los puesto destinados a personal eventual.