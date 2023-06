Los candidatos del PP al Congreso y al Senado por Ibiza, Mabel Navarro y Miquel Jerez, respectivamente, se reunieron ayer con sindicatos policiales y de la Guardia Civil, a quienes reiteraron la necesidad de aumentar el complemento retributivo por la insularidad.

En un comunicado, desde el PP explicaron que una de las cuestiones planteadas ha sido la inestabilidad de las plantillas, una situación que consideran que afecta a la calidad del servicio.

Según el candidato al Senado, «la escasez de efectivos no sólo reduce la calidad del servicio, sino que afecta a las condiciones laborales del resto de la plantilla. Para que esto no suceda hay que establecer medidas que fidelicen a los agentes, de manera que Ibiza no se convierta para el funcionario en una carga, sino en una oportunidad. Hay que hacerle la vida más fácil para que el que venga no se marche tan pronto».

Jerez apuntó que el Gobierno «debe ser sensible a una realidad tan singular» como la de Ibiza. Por ello, van a trasladar estas peticiones a Madrid. Jerez puso de manifiesto la «insuficiente» cuantía retributiva que reciben los agentes destinados a Ibiza y el deber del Gobierno de revisar al alza el complemento que perciben por razón de la insularidad.

La candidata al Congreso, la abogada Mabel Navarro, remarcó la importancia que tiene la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, afirmando que un destino turístico debe responder con una seguridad «de primer nivel».