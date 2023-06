Prohens se compromete a ser «una aliada del Consell de Ibiza en la lucha contra el alquiler ilegal»

La líder del PP balear y próxima presidenta de la Comunitat Autònoma, Marga Prohens, escuchó casi sin pestañear algunas de las reclamaciones que el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, lanzó al Govern balear y, tras el acto de investidura, se comprometió a ser «una aliada» del gobierno insular «en todos los objetivos que se ha marcado». «Apoyaré al Consell en la lucha contra el intrusismo y el alquiler turístico ilegal», dijo, al tiempo que recordó que en el pasado mandato el Consell mantuvo «una lucha en solitario».

Prohens, que rehusó hablar sobre la negociación con Vox para que facilite su investidura como presidenta, recordó que el problema de la sanidad fue uno de sus caballos de batalla en la campaña. Por ello, dijo que, cuando sea elegida presidenta, «una de sus primeras reuniones», si no «la primera», será en Ibiza con «los profesionales sanitarios y los pacientes».

«Primero hay que reconocer el problema y luego poner soluciones». ¿Cuáles? «La declaración de difícil cobertura, la aprobación de incentivos fiscales para profesionales que se trasladen a Ibiza y blindar el presupuesto sanitario sea cual sea el estado en que nos encontremos los cajones y un plan de gestión. Ha faltado mucha gestión. Estamos preparando de manera discreta los mejores equipos de profesionales para desarrollar esta gestión», señaló la líder del PP, que, además, anunció «un plan de choque» para tratar de frenar las listas de espera.

Al ser preguntada sobre las diferencias económicas entre el Govern y el Consell que mantienen bloqueado el traspaso de la gestión de las residencias, Prohens dijo que ahora «el entendimiento» entre las dos instituciones será «total y absoluto». «Y con el tema de las residencias, por supuesto», añadió, para señalar a renglón seguido que, como ya decía durante la campaña, «Ibiza debe dejar de ser una isla maltratada con ciudadanos de segunda o tercera, y el tema de las residencias es clave, como también el traspaso de la gestión del agua que ha reclamado el presidente», dijo.

Política de movilidad

En su discurso, el presidente del Consell, Vicent Marí, se comprometió de nuevo, cuatro años después, a establecer «un marco normativo adecuado [a través de una ley en el Parlament] que regule la llegada incontrolada de vehículos a la isla en determinados meses del año». Recordó que estos vehículos circulan por las carreteras de la isla «sin pagar ningún tipo de impuesto ni palían los efectos de saturación que provocan».

También con retraso, en lo que fue un tachón del gobierno del PP y Ciudadanos del pasado mandato, el presidente garantiza que esta vez sí se adjudicará «una nueva contrata del transporte público que recoja las necesidades reales de recorridos, horarios y frecuencias».

Sobre las obras pendientes en carreteras, Marí dijo que este será el mandato de la construcción de las rotondas del cruce de los Cazadores y también la de Benirràs, además de la reforma de la carretera de Sant Antoni a Sant Josep y la reconversión del primer cinturón de ronda de Vila. «Y para hacer todo esto posible, anuncio que no renunciaremos a la financiación que nos corresponde y que estaba prevista en un convenio de carreteras [con el Estado] por el que lucharemos para recuperarlo».

Precisamente, Prohens resaltó que la Comunitat Autònoma exigía «con todas las herramientas políticas y jurídicas disponibles este dinero para invertir en la seguridad de los ciudadanos». Recordó «el juego de trileros de Pedro Sánchez y Francina Armengol», que «cambiaron el dinero de las carreteras [el convenio estatal] por una foto», dijo, en referencia al acuerdo de meter todas estas inversiones en la financiación destinada al factor de insularidad.

Críticas de la izquierda

Por su parte, el que será portavoz del grupo socialista, Josep Marí Ribas, señaló que el discurso del presidente es «una demostración» de que «en cuatro años no se ha hecho nada». «Ha repetido todas las promesas de hace cuatro años. Puedo entender que estaba preocupado en criticar y culpar al Govern de las carencias que no sabía solucionar, pero ahora se le ha acabado esta excusa. Ahora tendrá que cumplir con todo lo que quiere hacer de la mano de Govern que decía que no le ayudaba. Veremos si ahora tiene esa suerte», dijo con ironía.

También destacó que Vicent Marí es «muy bueno anunciando problemas, pero no propone soluciones». «Los problemas de la vivienda, de la sanidad, del transporte o el vertedero son ciertos, pero no ha propuesto soluciones. Quisiera saber si quiere que Ibiza crezca en plazas turísticas, si el PTI se modificará con normas restrictivas o si se volverá a aflojar la mano para que se pueda construir más», agregó.

El conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, afirmó también que el discurso era «el esperado, repetitivo con respecto al de 2019. Más allá de las buenas palabras esperamos que ahora se consiga un mejor resultado», dijo. Asimismo, Rodríguez expresó su «sorpresa» por el hecho de que Marí hablase «mucho de moderación», cuando en el Parlament [el presidente también es diputado] ha votado a favor de que lo presida «un xenófobo, machista y negacionista del cambio climático y la violencia de género». «Esperamos que no haya dos Vicent Marí: el de la moderación en Ibiza y el del diputado que vota en contra del catalán», subrayó.

El conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, dijo que, al haber obtenido el PP mayoría absoluta, «la postura lógica» era la de abstenerse en la investidura del presidente, aunque dijo que será «crítico» con «las cosas que se hagan mal».