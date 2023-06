Vivienda y crecimiento

La falta de vivienda para trabajadores todo el año o en temporada se ha convertido en un problema endémico en las Pitiusas, pero en Formentera es singular por su limitado y frágil territorio. La apuesta del sector hotelero por crecer en calidad y no en cantidad no tuvo en cuenta el aumento de sus plantillas para dar un servicio de lujo o, si lo tuvo, no consideró que esos profesionales necesitarían un lugar donde vivir de forma digna mientras trabajan duro. El cambio de tendencia en el sector inmobiliario ha convertido la isla en un territorio para grandes fortunas donde la especulación es el criterio que domina, por encima de las necesidades sociales y de los derechos reconocidos. El crecimiento del personal del Consell de Formentera, unos 400 trabajadores, también ha sido exponencial en los últimos años. Ahora nos enteramos por la nueva plataforma SOS de que por lo menos 17 de ellos están hacinados en una casa. Aumenta también el número de comercios y de restaurantes en los pueblos, Sant Francesc, es un ejemplo. Establecimientos que necesitan de personal cualificado. Mientras se siga creciendo y especulando será difícil resolver el problema que tienen muchos trabajadores para vivir dignamente mientras producen.