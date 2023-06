Asegura que su labor como segunda máxima autoridad de Balears se regirá por «el rigor y el equilibrio, sin sectarismos, sin exclusiones», pero las ideas de Gabriel Le Senne, nuevo presidente del Parlament, plasmadas en tuits recientes no presagian precisamente una cámara abierta. Su desprecio por las feministas, por los derechos de las personas LGTBI, contra el «ecocatastrofismo» o incluso contra las vacunas del covid no son la mejor carta de presentación para un cargo que, sin embargo, afirma que «quien se sienta en esta silla [la del presidente del Parlament] no puede pretender ponerla ni por un instante a sus servicio particular ni al de intereses partidistas o doctrinales». La Obra Cultural Balear (OCB) ha pedido ya a los partidos de izquierda en el Parlament que entre sus filas se den las abstenciones necesarias para garantizar la investidura de Marga Prohens sin que el PP tenga que pactar un acuerdo de gobierno con Vox, un ‘cordón sanitario’ al que hasta el momento los partidos progresistas se han negado, pese a su rechazo a las ideas del partido de ultraderecha.