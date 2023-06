Aplazada al 4 de julio la sesión de investidura de Marga Prohens

La investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern no tendrá lugar el próximo martes día 27 junio, como se había apuntado. Tanto desde el Parlament como desde el PP y Vox creen que lo mejor es aplazarlo para el día 3 ó 4 julio. Argumentan que falta tiempo para iniciar todo el proceso, pero también quieren tener bien atado un acuerdo entre ambos partidos y en estos momentos las negociaciones están en punto muerto, pese a que tras la cesión de la presidencia del Parlament a los ultra se han acercado las posturas.

De esta forma, convocando el pleno entre el 3 y 4 de julio se agotará el plazo máximo para celebrar la sesión que elija a la presidenta del Govern.

Fuentes del Parlament y de ambos partidos argumentaron ayer que el nuevo presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox) tiene que convocar a todos los grupos políticos a consultas y luego proponer la candidata o candidato que cuente con más apoyos. Todo este proceso, en plenas fiestas de Sant Joan de Ciutadella (Menorca), donde muchos diputados quieren asistir, provoca que no exista tiempo suficiente para convocar la sesión de investidura la próxima semana como se había apuntado.

Idoia Ribas y Abascal

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Idoia Ribas, aseguró ayer que «lo último» que quieren tanto su partido como el PP es una repetición de elecciones y apuntó que las negociaciones están «encauzadas» porque, a diferencia de lo que está pasando en Extremadura, donde la candidata del PP se ha negado a meter a miembros de Vox en el gobierno, en las islas la formación de Marga Prohens tiene «voluntad de negociar».

En una entrevista en Canal 4 Radio, Ribas aportó ayer una de las claves principales para desencallar el pacto: «Necesitamos una fórmula que nos garantice que se va a aplicar el acuerdo de gobierno al que lleguemos. Si entramos en el Consell de Govern, conseguimos que toda la normativa que se apruebe tenga que estar avalada por Vox. En cambio, si no estamos el PP puede sacar adelante la normativa que quiera».

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, afirmó ayer por su parte que la entrada de Vox en el Govern balear no es ahora mismo «ni una exigencia ineludible ni una renuncia», ya que explicó que Vox y el PP han firmado un preacuerdo en la comunidad que ha llevado a Vox a presidir el Parlamento autonómico y han acordado seguir con las negociaciones. «Más que sillones, queremos hablar de ideas. ¿Cuál es el problema? -dijo Abascal-. A consecuencia de lo pasado en Andalucía ya no nos sirven los acuerdos de investidura porque el PP no ha sido leal a la palabra firmada con Vox. A nuestras propuestas e ideas no es el PP el que las debe llevar adelante, sino que debemos entrar nosotros en el Gobierno», apostilló Abascal.