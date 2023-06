Gabriel Le Senne, nuevo presidente del Parlament con los votos de PP y Vox

Los diputados de Partido Popular y Vox eligieron ayer en el primer pleno del Parlament a Gabriel Le Senne como presidente de la Cámara balear por mayoría absoluta después del preacuerdo alcanzado el lunes en el que los populares cedían este puesto a la ultraderecha a cambio de «seguir negociando» una investidura de Marga Prohens. Le Senne entró como diputado después de la renuncia del exportavoz de Vox Jorge Campos ya que el vicesecretario jurídico del partido se había quedado a las puertas de conseguir escaño en las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

Los partidos también eligieron a Mauricio Rovira (PP) y Mercedes Garrido (PSIB) como vicepresidentes primero y segunda de la Mesa del Parlament, mientras que Misericordia Sugrañes (PP) y Pilar Costa (PSIB) serán las secretarias primera y segunda de la Mesa. Esto supone que Més per Mallorca se ha quedado fuera.

Minutos antes de que comenzara el pleno, el hasta ahora presidente del Parlament Vicenç Thomàs confesaba en IB3 que era un «día triste» porque un partido como Vox accedía al puesto pese a estar «claramente en contra de las autonomías».

Le Senne ofreció, una vez investido, un breve discurso que sorprendió por su institucionalidad se esperaba cierta beligerancia hacia los partidos de izquierdas y que tuvo un extraño colofón: «¡Vivan las Islas Baleares y visca Espanya!». El diputado ultra asume la presidencia del Parlament con «el mayor respeto institucional» y apunta que los diputados, como servidores públicos que son, tienen el deber de «contribuir a dignificar» la actividad política: «La política se engrandece cuando se convierte en debate de ideas, en la confrontación de maneras de ver un mismo fin: el bien común, el bien de todos aquellos a los que nos debemos».

Apuntó que los ciudadanos que acudieron a votar el pasado 28 de mayo «dignificaron la democracia y legitimaron» a todos los partidos, y pronunció un reconocimiento especial para la candidata del PP, Marga Prohens: «Me gustaría agradecer su confianza, que procuraré no defraudar. Cuento con su ayuda para conseguirlo».

Asimismo, asegura que su labor como segunda máxima autoridad de Balears se regirá por «el rigor y equilibro, sin sectarismos, sin exclusiones, sin miedo a la palabra honesta y facilitando al máximo el ejercicio del debate parlamentario». Aunque incluyó un dardo envenenado: «Las instituciones están por encima de todos nosotros y nadie, mucho menos quien se sienta en esta silla, puede pretender ponerlas ni por un instante a su servicio particular ni al de intereses partidistas o doctrinales».

No obstante, confía en que «entre todos conseguiremos refinar gradualmente nuestro ordenamiento jurídico para que todos nos sintamos cada vez más orgullosos de nuestras leyes» e hizo una crítica directa a los partidos de la izquierda: «Leyes que sean cada vez más una ayuda y una referencia, y no un obstáculo ni una selva ininteligible».

Francina Armengol se mostró muy dura con lo que firmaron PP y Vox. La expresidenta y líder socialista manifestó que los populares «han asumido las fobias, los dogmas y las fijaciones de la extrema derecha» y, tras la sesión de constitución del Parlament, aseveró que esta negociación supone «el mayor retroceso en los últimos 40 años de autonomía». La socialista anunció una oposición contundente en la que «las mujeres tendrán al partido socialista para defenderlas» y cargó con contundencia contra el nuevo presidente del Parlament, culpando de su elección al PP: «Es lamentable que la segunda institución de las islas esté presidida por una persona con una trayectoria de mensajes xenófobos, contra las mujeres y negacionista del cambio climático».

Respecto al preacuerdo, Armengol denuncia que «se trata de un documento elaborado desde Madrid» y critica que no habla de los principales problemas de nuestra comunidad y de los problemas de la gente: «Quieren meter mano en uno de nuestros bienes más preciados como son la educación o la lengua propia y atacando nuestras señas de identidad».

Por su parte el candidato de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, asegura que la consumación del pacto entre PP y Vox «arrastra al Parlamento a postulados poco democráticos» porque esta formación no cree en la pluralidad política, ilegalizaría a su partido, no quiere la normalización del catalán y no cree en el propio autogobierno: «No se ha sabido mirar más allá de la aritmética parlamentaria para poder aislar a la ultraderecha».