Toma de posesión en Santa Eulària: la noticia es que no hay noticia y que sucede lo que debía suceder

No hubo sorpresas y Carmen Ferrer repetirá como alcaldesa de Santa Eulària durante una segunda legislatura. Si es verdad eso que dicen de que si algo funciona, mejor no tocarlo, los ciudadanos de Santa Eulària decidieron el pasado 28 de mayo que el Ayuntamiento de su pueblo funciona y que al menos lleva funcionando desde 1979, ya que en más de cuatro décadas de democracia nunca ha cambiado el color político del inquilino de la Casa Consistorial.

Así, mientras en otros municipios se celebran históricos vuelcos electorales o hay tensión y nervios por pactos a última hora, en Santa Eulària la norma fue la de siempre: una plácida y amorosa predictibilidad, la calma que da saber que todo el pescado está vendido, y que se traslada también en las actitudes y los discursos, con un ecuménico buen rollo, camaradería y apelaciones al consenso y al trabajo común.

El único acto de crueldad fue celebrar la toma de posesión en una sala de plenos de tamaño infinitesimal y sin aire acondicionado, lo que provocó algún mareo. Era la última toma de posesión de la jornada y se notó en el cansancio de los políticos. Del PSOE no vino casi nadie. No fue el caso del PP, ya que nunca se cansa ver ganar a los tuyos. No llegó a tiempo Marga Prohens, quien venía a la carrera desde Formentera y tuvo que seguir la proclamación de Ferrer desde la pantalla instalada en el porxo del Ayuntamiento. No lo sabía pero tuvo suerte, ya que se libró del calorazo que sufrimos dentro.