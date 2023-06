El PP pone en marcha la legislatura con las negociaciones con Vox estancadas

El Partido Popular, ante la exigencia de Vox de un Govern en coalición y las negociaciones del todo estancadas, han decidido poner en marcha la legislatura al margen de la formación que lidera Jorge Campos. El presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, convocó ayer la sesión constitutiva del Parlament, con el beneplácito de los populares, para el próximo martes día 20. Hay que recordar que había margen hasta el 27 de junio para convocar el pleno. El PP no necesita a Vox para hacerse con la presidencia de la cámara y tres puestos en la mesa, que compartiría con la siguiente lista más votada que es el PSOE.

Esta convocatoria significa un nuevo órdago de los populares a Vox, justo después de que los dejaran fuera del Ayuntamiento de Palma. Desde el PP aseguran que seguirán adelante con el calendario y que Prohens se presentará a la investidura pese a no tener atado ningún acuerdo para que Vox, como mínimo, se abstenga. Por su parte, en Vox se mantienen firmes y hablan de elecciones anticipadas. Ayer no hubo negociaciones previstas y todo está pendiente de lo que ocurra a partir del lunes.

La pasada semana, el PP balear pidió al Parlamet que no convocara el pleno todavía. Fue justo antes de reunirse con Vox en un encuentro donde no se alcanzó ningún acuerdo y solo sirvió para visualizar que la negociación está del todo estancada.

15 días de margen

A partir del día 20, Marga Prohens tiene un margen de 15 días para presentarse a la investidura como presidenta del Govern. Desde este momento le quedarán 60 días para conseguir ser presidenta o habrá nuevas elecciones.

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, dejó claro ayer que en el caso de Balears no van a participar ni avalará ningún gobierno que no garantice la libertad de elección de los padres para escolarizar a sus hijos con el español como lengua vehicular. Y a partir de ahí, «serán otros los que tengan que valorar si cambian su posición». Para el PP este no significaría ningún escollo importante en la negociación.

Malestar de Més

En los partidos de la izquierda, pese a haber gobernado juntos durante ocho años, también existen desavenencias. En Més están enfadados con el PSOE, ya que Francina Armengol ha dado órdenes de coger los dos puestos en la mesa del Parlament que corresponden a la lista más votada. Habitualmente, por deferencia, se cedía uno a Més.

Jorge Campos ¿Es el principal escollo en la negociación entre el PP y Vox?

El líder de Vox, Jorge Campos, es quien más está tensando la cuerda en el posible acuerdo con el PP. Fuentes del PP cercanas a la negociación lo han calificado del «principal escollo» al exigir un gobierno en coalición que le permitiría ser vicepresidente del Govern. Otros dirigentes de Vox, en privado, son partidarios de ceder un poco y no ser tan inflexibles con el PP. El lunes se decide el candidato a las generales y en el PP anhelan que sea Campos. En Vox apuntaron que lo elegirá Madrid.