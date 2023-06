El nuevo alcalde de Sant Josep se propone «poner orden» en minoría y con el voto en contra de la mitad de Vox

El nuevo alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, recupera para el PP, ocho después, el poder de uno de sus feudos más tradicionales. Pero mientras el PP gobernará plácidamente en todas las instituciones de la isla, Roig, al decidir gobernar en minoría, tiene ante sí cuatro años que se le pueden hacer muy cuesta arriba si no logra domar a Vox. Roig ha sido prclamado este sábado alcalde con los votos de los 10 concejales del PP (la mayoría está en 11), la abstención de los siete ediles del PSOE, la de la superviviente de Unidas Podemos (Mónica Fernández) y una de las dos de Vox, Raquel Ripoll. En cambio, su otra compañera, la portavoz del grupo de la ultraderecha, Araceli Colomar, ha votado en contra, al igual que el representante de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats.

De todos modos, y pese a ser consciente de que resulta casi imposible que la ultraderecha se alíe con la izquierda para hacerle la vida imposible, el nuevo alcalde ha tendido la mano a todos los grupos para sacar adelante, con «diálogo y un debate constructivo», la acción de gobierno. «Necesitaremos a toda la Corporación, no sólo a los compañeros del PP y Alternativa Insular, también al grupo socialista, Vox, Ara Eivissa o Podemos», dijo, para agregar acto seguido: «Me esforzaré en ejercer un gobierno dialogante y transparente que tenga como máximo objetivo la estabilidad y gobernabilidad».

En todo caso, Roig ha lanzado un aviso a navegantes, sin especificar a quién iba dirigido: «Os garantizo que huiré del insulto, la desclasificación y los extremismos. No toleraré actitudes prepotentes ni arrogantes porque nuestros votantes, nuestros vecinos, no esperan esto de sus representantes políticos».

En cuanto a la acción de gobierno, Roig ha iniciado su discurso destacando la necesidad de «poner orden en la institución y el municipio», pero sin concretar más. Acto seguido, se ha referido a que las normas urbanística provisionales «han de ser una realidad» y, consciente de que va para largo, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, «un objetivo claro».

También ha señalado que su gobierno tiene que «dar una solución definitiva» a los vertidos de aguas fecales de Cala de Bou o Platja d’en Bossa, además de «crear planes de movilidad en Sant Jordi o Cala de Bou», sin olvidar solventar «con urgencia» el problema de la falta de aparcamiento en muchas zonas del municipio, como el pueblo de Sant Josep. También se ha referido a inversiones en instalaciones deportivas y a los apartamentos Don Pepe.

En concreto, en su discurso, el alcalde se ha comprometido a «dar una solución de una vez por todas al problema de los vecinos de los Don Pepe», implicando al Consell de Ibiza, el Govern balear y «si es preciso al Gobierno central».

Tras el acto, en declaraciones a los medios de comunicación, Roig ha dicho que si los vecinos quieren seguir adelante con el cambio de sus viviendas de es Codolar (para ser derribadas) a cambio de las que construirá el Govern balear en la zona de es Raspallar, el proceso «seguirá adelante». «La solución tiene que venir de los que sufren esta pesadilla». Además, se ha comprometido a dirigir un gobierno «para todos y accesible» y para ello habrá un concejal responsable de cada núcleo urbano, además de una delegada de Familia y otra de Participación.

La intervención policial

Sobre la intervención policial en el Ayuntamiento del pasado martes por una supuesta trama de corrupción urbanística y que se ha llevado por delante al exalcalde y al que tenía que ser el portavoz del grupo socialista, Ángel Luis Guerrero, Vicent Roig noha hecho ninguna referencia en su discurso, como si nada hubiera pasado. Eso sí, ha remarcado en varias ocasiones que su gobierno se regirá por «la transparencia y la honestidad». Precisamente, es lo mismo que dijo a los medios de comunicación cuando le preguntaron por la operación policial y si iba a tomar alguna medida. «Os lo repito: he pedido a mi equipo transparencia y honestidad. Como existe la presunción de inocencia, no hemos hecho declaraciones. Hasta que veamos el sumario, no sabremos hasta qué punto puede implicar a la Administración. Luego ya veremos qué decisiones adoptamos», ha dicho, también en referencia a la letrada municipal que también fue detenida.