El silencio de Podemos Ibiza, un clamor a favor de Yolanda Díaz y Sumar

A diferencia de la tensión generada por la dirección nacional de Podemos con la plataforma Sumar, a pesar de la firma de un acuerdo para concurrir con esta marca a las elecciones generales del 23 de julio, la formación en las Pitiusas está mostrando un perfil bajo o incluso absoluto silencio respecto a la figura de Yolanda Díaz.

No lo dicen en público, pero consideran que la formación se debe volcar con la líder del proyecto Sumar para mostrar unidad y generar ilusión a la militancia. De hecho en las redes sociales no se ha sumado ningún cargo de Ibiza al ruido mediático en contra de Yolanda Díaz, como sí han hecho algunos cargos de la cúpula nacional.

El entorno de la formación manifiesta un total desacuerdo con el «ruido» que se está generando. Una posición que se achaca a los 3.000 militantes que votaron en contra de incorporarse a la marca Sumar frente a los 51.000 que votaron a favor.

De hecho, Sumar es ahora mismo Unidas Podemos (IU y Podemos) en el caso de Ibiza y Formentera. El partido es la única estructura con la que cuenta la marca en Ibiza. Si bien, a nivel nacional, se ha creado el partido Movimiento Sumar, este se integra dentro de la marca que no tiene por el momento otro objetivo que las generales.

Solventar el descalabro

En el caso de Balears, la marca Sumar recibirá el nombre de Sumar Més y la lista de ocho personas al Congreso estará integrada por Més per Mallorca, Més per Menorca, Podemos, Izquierda Unida y Gent per Formentera. Unidas Podemos tendrá dos representantes.

A pesar del descalabro electoral, Unidas Podemos ha resistido en Ibiza mejor que en el resto de Balears. De los siete concejales obtenidos en la Comunidad Autónoma, cuatro están en las Pitiusas. Mientras en Menorca el partido desaparece de todas las instituciones y en Mallorca consiguieron representación en sólo tres municipios, en el caso de Ibiza Unidas Podemos obtuvo concejales en Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Josep y Vila, además de un conseller.

Estos cargos representan una asignación económica para el partido, lo que permitirá que en el caso de Ibiza no esté en cuestión el cierre de la sede. Se trata de algo que ya se está planteando en muchos lugares de España donde se ha perdido la presencia institucional.

Tras un batacazo electoral de estas dimensiones, una de las consecuencias es que el partido sufra una reducción de la financiación, que obtiene en buena parte en función de sus representantes a nivel local, autonómico y nacional. En los partidos implantados a nivel nacional es la dirección la que reparte todos estos ingresos, que no tiene por qué corresponder con el número de representantes que haya en cada territorio, pero sí es algo que se tiene en cuenta.

Dimisión «responsable»

La cúpula de Podemos en Balears calificó de «catastróficos» los resultados de su formación cuando se hizo pública la decisión de toda la dirección balear de poner sus cargos a disposición del Consejo Ciudadano Autonómico tras las elecciones generales.

Una dimisión en diferido que se considera como el modo «más responsable» de actuar tras la convocatoria de elecciones para el mes de julio. Hay que asumir responsabilidades, indican desde el partido, pero «tampoco se puede cerrar la puerta tirar las llaves y que venga detrás quien le dé la gana». Recuerdan que un partido implica una estructura integrada por trabajadores, con unas finanzas y compromisos económicos que requiere un trabajo de reestructuración después de unos resultados electorales y responsabilizarse de la situación del partido.

Respecto a su puesta a disposición del Consejo Ciudadano Autonómico, algo que se puede considerar como una forma de ponerse a disposición de sí mismos, recordaron que la ejecutiva son 11 de cargos de los 30 que conforman este órgano, por lo que hay otras 19 personas, que no son la ejecutiva, que decidirán sobre la situación de sus miembros. En la reunión que precedió a esta decisión, según parece, hubo unanimidad en la necesidad de asumir responsabilidades.

En el momento que decaiga toda la estructura, se solicitará al partido la convocatoria de primarias para escoger nuevos cargos dentro de la ejecutiva.