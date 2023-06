Rosana Morillo, secretaria de Estado de Turismo: «Es importantísimo controlar la oferta ilegal, que en Ibiza es un problema crítico»

Los eternos problemas de la oferta ilegal de alquiler turístico y la falta de vivienda a un precio asequible para los trabajadores en Ibiza (y la consecuente escasez de mano de obra para salvaguardar la temporada) ocuparon, como no podía ser de otra manera, buena parte de la entrevista que ayer ofreció la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, en el Club Diario de Ibiza, y que fue conducida por el periodista de la casa César Navarro. Enrique Sánchez, director insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, presentó a Morillo ante el público.

Morillo coincidió con los representantes patronales allí presentes (algunos intervinieron en el turno de preguntas) en que es clave «controlar la oferta ilegal»: «En Ibiza es [un problema] crítico». Ante ello, la secretaria de Estado remarcó en repetidas ocasiones la importancia de llevar adelante el reglamento que se aprobó en marzo en el Consejo de Competitividad de la Unión Europea y que ahora deberá aprobarse en el Parlamento Europeo, para garantizar que las plataformas en las que se ofrecen estas viviendas vacacionales fuera de la ley compartan con las administraciones todos los datos de estos alquileres. «Así ya se tendrán los datos para poder ir a sancionar» si efectivamente dicha oferta es irregular, añadió Morillo. «Creo que es un reglamento muy valioso, esperamos que se apruebe durante la presidencia del Consejo [de la UE] por parte de España, y desde luego yo creo que hay que continuar apostando por que se ponga el mayor número de controles en estas plataformas», reiteró la entrevistada, quien explicó que España ha pedido que en estos controles el propietario de la vivienda deba introducir su número del registro turístico, de manera que se pueda verificar su legalidad.

Asimismo, la secretaria de Estado destacó que esta oferta ilegal es «un problema social» y que el inconveniente no es únicamente los graves perjuicios que causa en el acceso a la vivienda, en alusión a los «problemas de convivencia, de seguridad y en los servicios públicos», que pueden verse sobrepasados por el número real de personas que se hospedan en la isla durante los meses de verano. «Si no queremos que esto impacte en nuestra calidad de vida como residentes en Balears, obviamente no podemos continuar creciendo indefinidamente. Habrá que ajustar el crecimiento a las capacidades del territorio e ir con cuidado de no llegar a ese punto de inflexión en el que la experiencia de tu cliente ya comienza a perder calidad por la cantidad de turismo y de visitantes que tiene la isla», expresó durante la entrevista, en la que defendió que lo importante es que Balears crezca turísticamente en calidad y no en cantidad, algo que también comparte buena parte del sector.

Con todo, señaló que es «urgente» aprobar el mencionado reglamento este año.

En esta línea, y preguntada por la masificación, que también se da en la costa con la presencia de centenares y centenarse de embarcaciones que dañan la posidonia, la secretaria de Estado fue muy clara: «¿Tenemos que seguir creciendo? ¿Debemos tener más barcos? ¿Más plazas? ¿Más turistas y más presión humana en la isla? ¿Más coches? ¿Más consumo de agua? El sentido común te dice que no. Ya estamos en un punto en el que, si empezamos a dañar el medio ambiente, lo que nos hace especiales, si no somos responsables con nuestros propios recursos, haremos un daño al medio ambiente que luego hay que recuperar, cosa que es difícil». De hecho, agregó que el entorno natural de Ibiza es un capital turístico en sí.

Sobre la reivindicación del alcalde de Ibiza en el mandato que ahora acaba, Rafa Ruiz (sentado en primera fila), de regular la llegada de cruceros, la entrevistada señaló que «responde a una demanda ciudadana»: «Hay una parte de la ciudadanía que no se siente cómoda con esta actividad en el destino». En todo caso, hizo hincapié en que es imprescindible dialogar con las empresas implicadas y coordinar con ellas cuándo desembarcan los pasajeros: «Muchas veces el sector no hace cosas porque no se las pedimos (...) y lo que tenemos que hacer es poner de manifiesto este problema e intentar trabajar con los agentes del puerto, que son clave, en que muchas veces no hace falta que tengamos el número de barcos que tenemos al mismo tiempo. Ellos se pueden organizar de otra manera. Hay días en que esto no es posible, pero hay otros días que sí».

Con todo, hizo una apuesta firme por la colaboración público-privada, «trabajar de la mano». «Además, el sector, al fin y al cabo, no quiere mala prensa; y está poniendo en marcha prácticas de sostenibilidad en los propios barcos», agregó. Eso sí, expresó que el acuerdo de regulación de Palma «no tiene por qué servir para Ibiza».

Otra pregunta obligada fue la situación de las obras del futuro Parador de Ibiza, que se están haciendo eternas: «Es lo que tiene hacer un parador en una zona que es particularmente sensible por el patrimonio arqueológico». En todo caso, se mostró satisfecha: «El Parador va muy bien, ya tiene una inversión de más de 21 millones de euros. Yo espero que este año veamos la inauguración del Parador. A mí me gustaría». Así, Morillo expresó que se mantiene el calendario, a la espera de que no surjan imprevistos de ahora en adelante y que «se recaben las autorizaciones que hacen falta para continuar con una parte que es más sensible y que podamos celebrar un opening en el 2023», dijo entre risas.

Por parte de la patronal, acudieron a la entrevista Ana Gordillo y Manuel Sendino, presidenta y gerente, respectivamente, de Fehif; Alejandro Sancho, presidente de Fomento de Turismo; José Luis Benítez, presidente de la Asociación Ocio de Ibiza, o Alfonso Rojo, presidente de Pimeef, entre otros. También el secretario general de UGT en las Pitiusas, Fernando Fernández, o la directora ejecutiva de IbizaPreservation, Inma Saranova. Entre los políticos, estaban el alcalde en funciones de Ibiza, Rafa Ruiz; el conseller balear en funciones de Vivienda y Movilidad; Josep Marí Agustinet, o el director insular de Turismo en funciones, Juan Miguel Costa, entre otros.