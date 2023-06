Guerrero en libertad con cargos: el PSOE de Ibiza guarda silencio pese a estar oficialmente investigado

Silencio en el PSOE. Silencio en el PP. Silencio en Podemos. Si los partidos políticos se escudaban en el desconocimiento absoluto del caso ‘Magister dixit’ tras la detención del alcalde en funciones, Ángel Luis Guerrero, su puesta en libertad con cargos por delitos de cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio no han levantado el mutismo general.

Desde Federación Socialista de Ibiza (FSE) indican que todavía es pronto para reaccionar por un caso de presunta corrupción urbanística del que aún no se conocen los detalles. El secretario general de la FSE, Josep Marí 'Agustinet', no quiso entrar ayer a valorar el caso al no haber tenido acceso al detalle de los cargos que se le imputan a su sucesor en la alcaldía de Sant Josep. La FSE informó de que se pronunciarán más adelante, sin detallar cuándo.

Tampoco hubo declaraciones desde el Partido Socialista de las Illes Balears (PSIB), donde se limitaron a remitir al comunicado que el partido hizo en Ibiza el pasado martes en el que manifestaba su «respeto» a la actuación judicial.

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, a preguntas de los medios durante la presentación de los datos económicos del primer trimestre de este año, también apuntó a ese breve comunicado y no entró en la situación procesal del alcalde de su partido. «Siempre se dan las respuestas con rapidez en tiempo y forma y seguro que se seguirá actuando de la misma manera», se limitó a decir.

Caso Marta Díaz

Sorprende el silencio socialista tras la detención de Guerrero, teniendo en cuenta que el partido pidió a Marta Díaz que dimitiera como consellera y la cesó como asesora en el Parlament por las informaciones periodísticas publicadas por Diario de Ibiza sin que hubiera procedimiento judicial alguno en marcha en aquel momento.

En aquella situación, el PSOE defendió en un principio a Díaz tras la publicación en este medio de que la consellera había utilizado una tarjeta de la institución para gastos personales. Pero tras cuatro días, sin que todavía hubiese una investigación formal, la obligó a dimitir de su cargo.

En aquel momento el partido insistía en que Díaz había justificado todos los gastos y optó por forzar su dimisión ante la proximidad de las elecciones generales de noviembre de 2019. La querella de Fiscalía fue admitida a trámite este año y Díaz está siendo ahora investigada formalmente por la justicia.

En este caso, a pesar de la certeza de que Ángel Luis Guerrero está investigado por presunto cohecho, prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio, los socialistas optan por el silencio, sin aclarar si esta situación debería implicar la renuncia del alcalde en funciones a su acta de concejal, que todavía se desconoce si recogerá mañana en el transcurso del pleno en el que tomará posesión su sucesor, el popular Vicent Roig.

Tampoco quisieron hacer declaraciones desde el PP, donde arguyeron el mismo motivo que el PSOE para su silencio, la falta de información, a pesar de que los cargos por los que se investiga a Guerreron ya son públicos. El socio de gobierno del PSOE en Sant Josep este mandato, Unidas Podemos, no quiso valorar la imputación del alcalde en funciones «hasta que no tenga más información».