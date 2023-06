El PP pide no convocar el pleno para constituir el Parlament previsto el día 20

El Partido Popular pidió ayer al Parlament que, de momento, no se convoque el pleno de constitución de la Cámara Autonómica, que estaba previsto en un principio para el próximo martes día 20. Hay que recordar que hay de límite para ello hasta el día 27 de este mismo mes de junio. PP y Vox empezaron a negociar ayer el acuerdo que permitiría la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern y concluyeron con posturas alejadas. Las altas exigencias del partido que lidera Jorge Campos, reclamando un Govern en coalición, se apunta como uno de los motivos por los que se podría retrasar la constitución del Parlament. Prohens no piensa ceder en su objetivo de un Govern en solitario y solo ha reclamado una abstención a Vox.

Hoy llega a Palma el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y el PP no quiere escenificar un posible acuerdo con los ultras ante Feijóo, que está en precampaña de las elecciones generales.

La negociación de ayer se prolongó hasta la noche y concluyó con posturas muy alejadas. El PP se mantuvo firme en un Govern en solitario y Vox en un Ejecutivo de coalición como en Valencia. Según fuentes populares, se puso sobre la mesa la reforma fiscal y ayudas a las familias, pero no alcanzaron ningún acuerdo sobre el principal escollo, que es el modelo y las contraprestaciones.

Ayer sí asistió Marga Prohens, ya que su ausencia provocó la suspensión de la reunión la pasada semana. Jorge Campos, así como una emisaria del líder nacional, Santiago Abascal lideraron a Vox. Según pudo saber este periódico, las posturas alejadas sobre el modelo de Govern es el principal motivo de que no se fije todavía la fecha del 20 de junio para constituir la cámara autonómica. Fuentes del PP confirmaron a este periódico que tan solo han solicitado que, de momento, no se convoque el pleno de constitución. Las mismas fuentes apuntaron que se puede convocar con 48 horas de antelación y que no estaba fijado el día de forma oficial.

Nuevas elecciones

Hay que recordar que una vez convocada la sesión constitutiva del Parlament con los nuevos diputados se pone en marcha todo el proceso y el calendario empieza a andar. Al cabo de 15 días, como máximo, hay que convocar la sesión de investidura de la presidenta del Govern y si a partir de esta fecha pasan 60 días sin que tengamos presidenta autonómica, el Parlament se disuelve y se convocan nuevas elecciones.

Por otra parte, tal y como publicó este periódico, el PP no necesita los votos de Vox para elegir presidente o presidenta del Parlament. En segunda votación saldría elegido el candidato del partido más votado, en este caso del PP, y ello podría dejar fuera de la Mesa del Parlament a Vox. Es lo que ocurrió ayer en la Comunidad de Murcia, que está en una situación similar a la de Balears, ya que solo necesita la abstención de Vox.