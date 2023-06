Nobu Matsuhisa, chef y emprendedor gastronómico: «Mi misión estrella es hacer felices a mis clientes»

Está considerado como uno de los chefs innovadores de la cocina fusión y uno de los mejores cocineros del mundo. Ha estado en Eivissa para anunciar la expansión de sus locales en España con nuevos restaurantes en Madrid, Sevilla y San Sebastián junto a sus socios Robert de Niro y Meir Teper.

Nobu Matsuisha (Japón, 1949) es un célebre chef y restaurador japonés considerado como uno de los grandes cocineros e innovadores gastronómicos del mundo. Fundó el concepto culinario Nobu con su amigo el actor Robert de Niro y Meir Teper. Actualmente cuenta con más de medio centenar de restaurantes en el mundo y están en plena expansión en España.

¿Qué le ha traído de nuevo a Ibiza?

Llevamos abiertos desde 2018, son ya cinco años, y hemos cambiado y mejorado algunas cosas del restaurante. Me gusta traer mi energía, conocimientos y algunos platos nuevos, aunque el concepto de Nobu es básicamente el mismo en todos los restaurantes, es nuestra seña de identidad. Intentamos emplear productos locales de cada lugar tanto como podemos. En Eivissa utilizamos el pollo, el pulpo y las gambas locales. No solemos cambiar mucho, pero tenemos un cliente habitual y quiere algo diferente, y nos adaptamos a lo que requiera, en eso somos flexibles.

¿Está contento con la evolución del restaurante y la reacción de la clientela de la isla?

Estoy muy contento en España en general, me encantan Ibiza y España, estoy aprendiendo un poco de español. Tenemos actualmente restaurantes en Barcelona, Marbella y Eivissa, próximamente abriremos en San Sebastián, Madrid y Sevilla. Tenemos un gran equipo, queremos mejorar en calidad, siempre deseamos mejorar, por eso viajamos por todo el mundo en busca de nuevas posibilidades gastronómicas.

¿Conoce bien la cocina mediterránea?

Hay muchas similitudes entre la cocina japonesa y la mediterránea. Los dos usamos mucho pescado y marisco. Nosotros utilizamos solo soja y wasabi con el pescado y en España solo se hace con aceite de oliva y sal. En ambas cocinas se utiliza pescado fresco y ahora también veo que a veces también incorporáis el pescado crudo aquí.

¿Su filosofía gastronómica ha cambiado con los años y la expansión de Nobu?

Nunca cambio mi filosofía gastronómica ¿Cómo podría cambiarme a mí mismo?

Ahora se da mucha importancia a la atención al cliente en el restaurante. ¿Cómo lo ve?

Para mí siempre ha sido la clave. Es difícil, pero es todo un reto. Este concepto ha sido siempre muy importante en la restauración y no ha cambiado. Nuestra formula es: buen producto-buen servicio.

¿Cuál es el secreto de su éxito?

No hay secreto, hay que trabajar, innovar y mejorar cada día.

¿A qué se debe el auge que tiene en la actualidad la cocina japonesa y su enorme expansión mundial?

A la gente le gusta la cocina japonesa, ahora la está entendiendo y se conoce más el pescado y cómo comerlo. El sushi es muy simple, la cocina japonesa es simple, sana y sabrosa, y de forma automática el comensal ha aceptado la gastronomía de Japón. En otros países hay cocineros que usan también productos japoneses, como la soja o el wasabi, porque son sanos. En Nobu tenemos mucha variedad de platos, sushi, pescado, carne, verdura, marisco, pollo, cordero, cerdo o noodles y esta oferta les gusta mucho.

¿No le gustan las estrellas Michelin o no le preocupan los reconocimientos?

Mi misión no es conseguir una estrella, es contentar al cliente, que disfrute, se ría, goce, hable y se divierta comiendo. Mis clientes son mis estrellas, hacerles felices es mi misión estrella. No es que no me guste un premio, pero no lo busco.

¿Cómo es su relación actual con su socio y amigo el actor Robert de Niro?

Mantenemos una buena amistad y los negocios que tenemos juntos van bien. El único problema es que Robert no sabe cocinar como yo [Risas].