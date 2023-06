Toponimia, memoria oral del campo y medio ambiente, los tres tesoros que quieren proteger las becas del IEE

Lengua,trabajos agrarios y medio ambiente. Estos son los pilares a estudiar y, por tanto, a preservar, en esta tercera convocatoria de las becas de investigación del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE).

Ayer se presentaron en la sede de la entidad de la mano de los vocales del Institut Maurici Cuesta y Antònia Maria Cirer, y cada una de las tres becas (hasta ahora habían sido dos) estará dotada con un máximo de 6.000 euros: la primera, versará sobre la toponimia de la costa de Sant Josep (una segunda parte con la que ya quedará recogida la toponimia de toda la costa de la isla); la segunda, sobre la memoria oral de etnología acerca de las actividades agrarias en Ibiza; y, finalmente, el estudio y documentación de la dieta de las serpientes en la isla.

El plazo para presentar las propuestas termina el 30 de septiembre y deberá hacerse a través del correo electrónico info@estudiseivissencs.cat. A los becados se les asignará un director o directora.

En palabras de Cirer, estas becas no sólo servirán para realizar los correspondientes trabajos, sino también para «estimular que haya otros estudios, investigaciones y administraciones que promuevan estudios de algún tipo sobre aquellas cosas que desde fuera de Ibiza no se harán».

En este sentido, Cuesta comenzó la presentación recordando que en 2020 el IEE decidió convocar la primera edición de estas becas «por muchos motivos, entre otros, porque las instituciones locales no lo estaban haciendo. Teníamos un caso que nos daba envidia, que era el Consell de Formentera, que convocaba, y lo sigue haciendo, una beca de investigación. En Ibiza ninguna institución quería hacerlo».

Así, el vocal añadió: «En el Institut estamos muy contentos de hacer esta labor. De hecho, es uno de nuestros fundamentos. Lo tenemos que hacer y lo hacemos con gusto. Ahora bien, cubrimos un vacío».

En las bases de la convocatoria se establece un plazo de un año para entregar la investigación, periodo que podrá ser «excepcionalmente prorrogable» por seis meses si así lo solicita el investigador y si lo aprueba el Institut. Además, la idea es que todos los trabajos se publiquen.

En la tercera beca, sólo son efectivos los meses de verano. Y es que como las serpientes hibernan, en este caso el periodo total es de dos años. Cirer reivindicó la histórica «apuesta firme» del Institut por el estudio y la defensa del medio ambiente y recordó que desde su fundación en 1949 ha contado con una comisión de ciencias.

En este sentido, habló de la «amenaza» que supone la introducción de especies invasoras para la fauna autóctona. Concretamente sobre la introducción de serpientes en la isla, señaló: «Realmente podemos decir que estamos ante un cambio faunístico acelerado».

Toponimia

Por otro lado, Maurici Cuesta subrayó que, si la beca de toponímia se otorga (hasta ahora estas becas nunca han quedado desiertas), se entrega y se publican los resultados en libro, «ya tendremos recogida, por fin, la toponímia de toda la costa de Ibiza, ya que sólo faltan las parroquias de costa del sur de Sant Josep», es decir, Es Cubells, Sant Francesc de s’Estany y Sant Jordi de ses Salines, las zonas objeto de estudio esta investigación.

Hasta 6.000 euros Antònia Maria Cirer, vocal del IEE, destaca la cuantía de estas becas Cirer señala que esta cantidad es «más que razonable» y, de hecho, similar a algunas becas estatales. En este sentido, da un tirón de orejas a las instituciones de la isla.

En este sentido, Cirer hizo referencia al auge de nuevos topónimos que se popularizan, en muchas ocasiones, a través de las redes sociales: «Cualquier persona publica en Facebook o Instagram que ha estado en ‘sa Punta de...’ y se inventa un nombre y a partir de ese momento ya parece que aquella punta debe llamarse así y no con el topónimo que le corresponde». Así, concluye que las instituciones deberían haberse encargado del trabajo de «rotular de una forma correcta los topónimos de todos los lugares que pueden tener interés en Ibiza», con el resultado de que estos nombres inventados «casi que han ganado la partida»: «La toponimia es una de las cosas que más nos preocupa y nos ocupa», aseguró la vocal de la entidad cultural.

De hecho, la primera convocatoria (del año 2020) fue exclusivamente de becas de toponímia costera. En aquel caso, del municipio Santa Eulària y de las parroquias de Sant Agustí y Sant Josep. Entonces las becadas fueron las filólogas Irene Tetteh y Neus Marí: «Y este año ya se han publicado los resultados, que han sido muy satisfactorios», valoró Maurici Cuesta durante la presentación de este martes.

En octubre se darán a conocer los nombres de los becados, una decisión que tomará la Comisión Evaluadora designada por la Comisión Ejecutiva del IEE. Este órgano estará formado por personalidades relevantes en la materia.

Actividades agrarias

La beca de memoria oral de etnología acerca de las actividades agrarias en la isla es, en palabras de Cuesta, «una cuestión de urgencia», precisamente por la pérdida de fuentes informativas: «Por mucho que la esperanza de vida se alargue, muchos mayores se van, y se van con un patrimonio muy importante dentro de su cabeza, que es, por ejemplo, cómo hacer las tareas agrarias». «En Ibiza tenemos muchas con seguimiento, con personas que las llevan a cabo», agregó.

De manera que el estudio debe ser un registro, a través de entrevistas, de cómo se hacen actividades agrarias tradicionales. «El sector primario se está modernizando mucho y aquí sí que hay un conocimiento escrito, libros y bibliografía, pero en cuanto a la actividad agraria tradicional, no está tan claro, así que sería interesante recoger esto», valoró Cuesta.

Serpientes

Finalmente, de la beca sobre la alimentación de las serpientes, Maurici Cuesta hizo hincapié en que, de saber cómo se alimentan estos depredadores, será mucho más fácil luchar contra ellos y contra su dispersión y reproducción. «Se las tiene que buscar en pleno verano, en plena canícula, diseccionarlas, abrir, estudiar, etcétera», detalló.

«El investigador conocerá qué tienen dentro del estómago las serpientes que se capturan, que son miles cada verano, así que aquí hay mucha información. No sólo sabemos que comen sargantanes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya no hay sargantanes? Quizás ya no estamos a tiempo de salvar las sargantanes, pero tal vez hay muchos otros aspectos de la fauna propia de Ibiza que, si vamos con un poco más de presteza y no tenemos miopía ante los retos, lo podamos conseguir», añadió Cirer.

Los proyectos se podrán realizar individualmente o en equipo, y se valorará la formación de equipos de investigación interdisciplinares. Además, las investigaciones deben ser inéditas y redactarse en catalán. Los interesados tienen que presentar antes del 30 de septiembre una memoria con título y descripción de las características del proyecto; el planteamiento teórico y la metodología a seguir; el calendario de trabajo; un presupuesto detallado que incluya todos los gastos previsibles, especificando, si es el caso, remuneración del trabajo, gastos corrientes, gastos de viajes, material inventariable y otros conceptos que puedan ser necesarios para el desarrollo del trabajo. También habrá que presentar fotocopia del DNI, copia de la titulación académica y currículum de la persona o personas que solicitan la beca.

El IEE se reserva los derechos de edición del trabajo durante un periodo de tres años desde la fecha de entrega final.

Sobre aspectos del currículum académico de los candidatos que pueda valorar la comisión, Cuesta explicó ayer que «en principio no tiene por qué haber una vinculación estricta»: «La ciencia es multidisciplinar. Hay mucha tendencia a ir por compartimentos estancos, pero no es lo más práctico». Y es que aparte de tener estudios ah hoc, pueden ser importantes otros aspectos, como el acceso a informantes o el buen conocimiento de una zona, así como tener la ilusión y una muy buena propuesta.

«Cuantas más propuestas recibamos, mejor. No sólo para poder escoger las de más calidad, sino porque tal vez hay otras propuestas que pueden tener también cabida dentro de otras salidas de investigación. El Institut tiene una mentalidad que trata de despertar inquietudes que están adormecidas», finalizó Antònia Cirer.

En la anterior edición (2021), los becados por el Institut fueron la geóloga Inés Roig, que ha llevado a cabo un estudio hidrológico sobre el torrente del Port de Sant Miquel; y el politólogo y sociólogo Víctor Torres, cuya investigación versa sobre los oficios de personas que han trabajado en el campo pero que no son propietarias. En ambos casos, están a punto de entregar los resultados.