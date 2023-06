El Teatro Pereyra: «El templo de la música en vivo de Ibiza»

El Grupo Sirenis que, además de copropietario junto a Palladium del Teatro Pereyra, es el responsable de su explotación, tiene muy claro, al igual que su director artístico, Nacho Cano, que quiere ser muy fiel a la vocación original del que fuera considerado durante muchas décadas «el epicentro cultural» de Ibiza. Por eso, pretende que sea tan polivalente como lo fue antaño, cuando además de teatro-circo, cine o salón de baile con orquesta, fue sede de partidos e incluso acogió mítines políticos, juicios sumarísimos y hasta combates de boxeo. Con esa voluntad, Sirenis y el excomponente de Mecano trabajan en el diseño de una programación muy variada que persigue, entre otras cosas, que el Pereyra «sea el templo de la música en vivo de Ibiza», como señala Pedro Matutes, director general de Sirenis Hotels & Resorts y copropietario de este emblemático edificio.

«Habrá dos temporadas muy diferenciadas. En verano la actividad principal será un espectáculo de teatro musical creado por Nacho Cano exprofeso para ser representado en la sala principal del Pereyra. Ese montaje se alternará con las actuaciones en directo en la zona de café concierto. Tampoco descartamos otros eventos como congresos o actos institucionales», detalla Matutes.

En invierno la vida se concentrará en la zona de bar, donde habrá música en vivo, y la sala principal se abrirá para acoger obras de teatro y proyecciones de cine, entre otras actividades. «En la temporada baja no primará el rendimiento económico, nuestra intención es que el Pereyra no sea un sitio exclusivo sino que puedan disfrutar de él todos los públicos», apunta el director de Sirenis Hotels, que no descarta que el histórico edificio pueda acoger eventos de instituciones públicas o festivales de fin de curso de centros educativos.

Un atractivo para la Marina

Por otra parte, la intención es que el Teatro Pereyra «se convierta en la punta de lanza para revitalizar la Marina, que en invierno está muy dejada y muerta», como sabe de primera mano Matutes, que es vecino del barrio. De hecho una de las opciones que se baraja es que el emblemático inmueble acoja durante la temporada baja una escuela musical para atraer vida a la zona. «Vamos a intentar que el ibicenco reconecte de nuevo sentimentalmente con el Pereyra», concluye Matutes, que se siente muy vinculado emocionalmente al edificio que su bisabuelo adquirió por completo en los años 40, aquel donde vio por primera vez ‘La guerra de las galaxias’.