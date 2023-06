Triguero recuperará la figura de los maceros en su toma de posesión como alcalde de Ibiza

Los maceros, unas figuras que portan las mazas -de ahí su nombre- que simbolizan la autoridad municipal y que, con sus uniformes de época dan un aire añejo a los actos públicos oficiales, regresarán a la ceremonia de la toma de posesión del alcalde de Ibiza dos décadas después de que desaparecieran de esta ceremonia protocolaria. El alcalde electo de Vila, Rafa Triguero, quiere darle una mayor solemnidad a la toma de posesión de su cargo y, este sábado, recuperará a estas figuras, que actualmente solo tenían presencia en actos institucionales solemnes del Ayuntamiento como la entrega de las Medallas de Oro.

No será la única novedad, ya que la toma de posesión de Triguero como alcalde no se realizará en la sala de Plenos de Can Botino, sino que el acto se trasladará al claustro del antiguo Ayuntamiento, según han confirmado a Diario de Ibiza desde el equipo de comunicación del que será el nuevo alcalde: «El cambio de ubicación está pensado para favorecer una mayor asistencia al evento».

La voluntad, por tanto, es que el alcalde entrante pueda recibir el calor de los suyos en su primer acto oficial. La toma de posesión está previsto que se inicie a las 18 horas de este sábado.

Voluntad de ir en solitario

El otro Ayuntamiento en el que se formalizará un cambio de color político en su alcaldía, Sant Josep, tiene previsto celebrar su toma de posesión a las 13 horas. En el aspecto protocolario, no se prevé ninguna novedad respecto al guion que se desarrolló hace cuatro años.

Respecto a la composición del equipo de gobierno municipal, que dirigirá el popular Vicent Roig, desde fuentes cercanas al alcalde electo se asegura que se mantiene «la idea y el objetivo de gobernar en minoría». Durante estos días, Roig se está reuniendo «con todos los grupos políticos con representación en el Consistorio, con toda la discreción que este proceso merece». Sobre la posibilidad de alcanzar algún pacto con Vox, estas misma fuentes insisten en la voluntad de gobernar «con los diez regidores de los que se dispone».

En Sant Antoni de Portmany, el pleno de toma de posesión de Marcos Serra como alcalde comenzará a las 11 horas. Según ha confirmado una portavoz de Alcaldía, todavía no se han definido los cambios en las áreas de gobierno, aunque sí que se ha confirmado que, gracias a que el Partido Popular ha aumentado su número de concejales, «el alcalde no asumirá ninguna área, como sí se hizo en esta legislatura». Hasta ahora, Serra asumía también el área de Urbanismo.

Equipo definido en Sant Joan

Del que ya se conoce la composición es del equipo de gobierno municipal de Sant Joan, que a partir de este sábado tendrá a su primera mujer, Tania Marí, al frente de la alcaldía. Para abordar este mandato, Marí asumirá también personalmente las concejalías de Obras Públicas, Vías y Patrimonio ya que, según explican desde el Consistorio, «se quiere dar un impulso fuerte a estas áreas». Tania Marí contará, además, en su equipo con tres tenientes de alcalde: Andreu Roig, Marcos Colomar y Joan Marí.

La última toma de posesión será la de Carmen Ferrer al frente del Ayuntamiento de Santa Eulària, que se celebrará a las 20 horas. Ferrer repite mayoría absoluta y, según ha explicado un portavoz del Consistorio, el nuevo equipo de gobierno será «continuista».