Ferrer, la apuesta de la izquierda de Ibiza para el Senado: "las políticas sociales y la lengua están en riesgo"

Quince años después de que Pere Torres Casetes ganara el escaño al Senado por las Pitiusas al frente de la última candidatura conjunta de la izquierda, el abogado y exconcejal de El Pi Juanjo Ferrer vuelve a la política, «muy contento e ilusionado», para frenar «el avance de la derecha y la ultraderecha» al frente de 'Ibiza i Formentera al Senat', la misma denominación del histórico pacto progresista que llevó a Pilar Costa a la Cámara Alta en 1996.

Como independiente, Ferrer (dejó de militar en El Pi en 2017, después de dejar también su cargo de concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Sant Antoni), ha logrado el consenso de todas las formaciones progresistas en activo: PSOE, Sumar (Esquerra Unida y Podemos) y Ara Ibiza.

A su lado, como suplente, Ferrer tendrá a Neus Massanet, profesora nacida en Menorca pero que reside desde hace 15 años en Formentera, que ocupará el puesto de sustituta. Si la izquierda gana el escaño, Massanet, según el acuerdo suscrito por las fuerzas de la izquierda, se convertirá en la senadora de las Pitiusas en el último año de la legislatura.

Sin ninguna experiencia ni vinculación política previa, Massanet, asesora de formación en el Centre de Professorat de Formentera, también aseguró, en la presentación de la candidatura, en el paseo de Vara de Rey, que estaba «muy contenta y orgullosa» de ser «la voz de Formentera» en el Senado. Además, manifestó su deseo de que sea «la última vez» que las Pitiüses comparten este escaño y que, en la próxima cita electoral, «Formentera pueda escoger un senador propio».

Ausencia de Podemos

Todos los partidos que han suscrito el acuerdo arroparon ayer a los candidatos en Vara de Rey, excepto Podemos. El coordinador general de Esquerra Unida, Artur Parrón, restó importancia a esta ausencia. «No está todo el mundo. Falta gente. Es domingo por la mañana... no es un problema. No busquéis donde no hay», dijo Parrón, que subrayó que «Podemos se integró en Sumar». «Por tanto, está aquí, apoya esta candidatura».

Este diario trató ayer infructuosamente de conocer los motivos por los cuales ningún representante de Podemos, que no atendió a la consulta de este diario, estuvo en el acto de presentación de la candidatura en Vara de Rey. En todo caso, el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos, en el que se integra la dirección de Ibiza, dimitió el sábado. Tras las elecciones generales se convocará el proceso para designar a la nueva dirección del partido.

Por su parte, Ferrer expreso su satisfacción por el hecho de que de nuevo la izquierda se haya unido en una candidatura y que haya sido la persona elegida para encabezarla. «Hasta hace unos días no tenía previsto volver a la política, y ahora estoy aquí, con mucha ilusión».

El candidato también dijo que las elecciones del 23 de julio son «ideales para demostrar que Ibiza y Formentera cuentan, y mucho». «Ante el avance de la derecha y la ultraderecha, las políticas sociales, de territorio, lengua... están en riesgo. Hay que dar un paso adelante. Salimos a ganar para no perder todos los avances que hemos conseguido en los últimos años».

Por su parte, el secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), Josep Marí Ribas, destacó que es «absolutamente imprescindible» el voto progresita en los próximos comicios y, para ello, «se ha facilitado el voto unitario de la izquierda». Hay que ganar el escaño del Senado, subrayó, para «combatir a una derecha envalentonada que amenaza las libertades y muchos de los avances conseguidos en este país».

Recuerdo a Miquel Ramón

Parrón señaló que, con esta apuesta por la unidad, se lanza el siguiente mensaje: «Le decimos a la derecha que no va a ser un paseo, que contamos con unos partidos y una sociedad civil organizada y vigilante para evitar el retroceso de todos los avances de los últimos años». También tuvo un recuerdo para el difunto exdiputado y exconseller Miquel Ramón, que «hoy estaría aquí y estaría muy contento por este acuerdo».

Además, Josep Antoni Prats, de Ara Ibiza, recalcó «la responsabilidad» que asume la izquierda en este momento para frenar a la derecha y a la ultraderecha. «Los partidos han dado un paso adelante, y también a un lado», para dar «una voz a toda la gente, más allá de sus intereses propios».