El Consell de Ibiza sostiene que el problema de las fiestas ilegales «tiende a cero» y no preocupa tanto

El problema de la proliferación de fiestas ilegales con concurrencia pública en villas que se produjo en Ibiza durante la pandemia, por el cierre de las discotecas, se ha reducido considerablemente. Así lo asegura el vicepresidente primero del Consell de Ibiza en funciones, Mariano Juan, con base en la información que le facilitan los ayuntamientos. «No digo que haya desaparecido, pero tiende a cero».

De todos modos, una temporada más, la empresa de detectives contratada por el Consell para detectar estas fiestas clandestinas y facilitar la intervención de las policías locales ya está trabajando. La institución no había anunciado la puesta en marcha de este servicio porque coincidió con la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28M.

El vicepresidente primero señala que con el servicio de la empresa de detectives y los cambios legislativos que aprobó el Govern balear hace poco más de un año, con un nuevo régimen sancionador que contempla que se pueda multar a todos los participantes en la celebración y no sólo a los promotores, «si bien no se puede decir que se haya solucionado el problema, ya no genera una gran preocupación».

Por ello, tras el cambio de gobierno de la Comunitat Autònoma, ya no urge al Consell reclamar una vez más que se modifique la ley para que estas fiestas clandestinas se rijan por la normativa de actividades y permita a la policía entrar en las villas para actuar. «Si se vuelve a descontrolar, se tendrá que volver a plantear. Pensamos que debe considerarse una actividad, pero no vamos a enfrentarnos con el Estado por un problema que no tenemos. Los controles y sanciones de los ayuntamientos están funcionando bien», justifica el vicepresidente primero.

Actividad en los municipios

Este año, Sant Josep ha localizado dos villas en las que se organizan asiduamente fiestas de este tipo. En total, el Ayuntamiento ha registrado 88 incidencias por problemas de ruido y convivencia en todo el municipio. Por incidencia se entiende una llamada de denuncia, por lo que puede haber 10, por ejemplo, de un mismo caso. Además, 51 incidencias afectan a establecimientos de ocio, lo que ha supuesto la tramitación de siete denuncias y el precinto de dos equipos de música.

En cuanto a fiestas en villas, se contabilizan 20 incidencias en viviendas con licencia turística y 15 sin autorización, lo cual se ha trasladado al Consell. En concreto, Sant Josep ha detectado, a través de todas estas incidencias, cuatro viviendas turísticas ilegales. Un portavoz municipal confirma que la actividad de las fiestas ilegales es «bastante inferior» al año pasado, cuando ya se constató «una reducción importante».

La Policía Local Sant Antoni detectó el pasado 27 de mayo el anuncio de una fiesta ilegal, aunque era en otro municipio. El pasado domingo pilló otra fiesta ilegal, en la que se cobraba una entrada y en la que había unas 150 personas. En Santa Eulària no se ha abierto ningún expediente este año.

El año pasado, los detectives contratados por el Consell se infiltraron en cinco fiestas ilegales y detectaron varias más de las que dieron parte a las policías locales.