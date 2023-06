Efectivos del Parque Insular de Bomberos de Ibiza, así como del Institut Balear de la Natura (Ibanat) y un agente de Medio Ambiente han sofocado este lunes por la tarde un pequeño incendio agrícola cerca de una zona residencial en la avenida Doctor Fleming, en el termino municipal de Sant Antoni de Portmany. Concretamente, en la rotonda del bulevar, según han indicado desde el Parque Insular. En cualquier caso, la rápida actuación de los cuerpos movilizados ha evitado que el fuego pasara a mayores y finalmente ningún vecino se ha visto afectado por el incidente. Los bomberos han recibido el aviso sobre las 18 horas (precisamente por parte de un particular de la zona) y a las 18.50 ya se ha dado por extinguido el incendio.

Por parte de los bomberos, hasta el lugar se han trasladado seis efectivos junto con un vehículo de tipo BNP (Bomba Nodriza Pesada) y un vehículo ligero; por parte de Medio Ambiente, una autobomba, seis brigadistas y un AMA.

"Ha ocurrido en un terreno, es masa forestal pero muy cerca de vivienda diseminada, aunque finalmente no ha habido ningún problema en este sentido. No soplaba viento y eso ha ayudado a que no se propagase", señalan los bomberos.

Al mismo tiempo, los bomberos de Ibiza trabajan desde la tarde del domingo para sofocar un incendio en la planta de biomasa de Sant Rafel, tal y como ha recogido este diario.