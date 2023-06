Último adiós a la exalcaldesa de Ibiza: viento y cuerdas para despedir a 'Ginia'

Suena el órgano en el interior de la iglesia de Santa Cruz. Los dedos y los pies de Federico Cuevas se mueven precisos sobre el instrumento mientras no cesa de entrar gente en el templo, que ya está lleno. Silencio. Respeto. El músico protagonizará el final de la celebración para despedir a la recién fallecida Virgina Marí, algo que en ese momento pocos saben.

Dos urnas con las cenizas de la política e inspectora de pesca ibicenca presiden el altar. Alrededor, decenas de ramos de flores, coronas e incluso un pequeño lienzo con un colorido corazón. Una enorme imagen suya ha sido instalada junto al altar. Una Virginia joven mira al infinito, pensativa, mientras la capta el objetivo. Hoy son las miradas de cientos de personas las que se posan en ella. Observa el mar, su gran pasión, con una mirada confiada. Debajo de la imagen, un letrero: ‘Nuestra Ginia’. Así la llamaban muchos de sus amigos, algo que recordará su hijo al final de la celebración.

La primera mujer inspectora de pesca en las Pitiusas. La alcaldesa de Ibiza en un momento muy complejo tras una importante crisis política. Mucha gente la aprecia y ha acudido a despedirla. Políticos, gente del mar, familiares, amigos. «Pasad a la capilla del sagrario, que todavía hay algún sitio», le dicen a unas personas mayores. Hay casi tanta gente de pie como sentada. Cuando se enciende la luz y suena la campana para dar inicio a la eucaristía, todos se levantan.

La misa

El obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, preside la celebración. Junto a las cenizas de Virginia Marí se enciende el cirio pascual, «signo de la resurrección», recuerda el obispo.

El evangelio también recuerda esta realidad para los cristianos. «En la casa de mi padre hay muchas estancias», dice Jesús a sus discípulos, «si no fuera así, ¿os habría dicho que os voy a preparar un sitio?».

Ribas rememora en la homilía lo «honesta, luchadora y trabajadora» que era Virginia Marí, que «se puso al servicio de todos los ibicencos en un momento difícil y con una gran responsabilidad», en referencia a su etapa como alcaldesa de Vila. Un momento en el que «no escurrió el bulto y supo ponerse ahí delante».

Quiere recordar también el obispo su labor como «gran protectora de nuestro mar» en su ejercicio de inspectora de pesca. Una persona que «buscaba siempre el bien». Todo ello es motivo para despedirla «con tristeza y con dolor», especialmente la familia más cercana, para la que «es un momento oscuro y duro».

«Poco se puede decir», reconoce el obispo, pero sí apunta al signo de luz, de esperanza, que supone el encendido del cirio pascual junto a las cenizas de Virginia Marí. Una luz que es signo de Jesucristo resucitado y que «es una esperanza» de que la vida del cristiano tiene una meta en el Reino de los Cielos. «Pedimos a Dios que la acoja junto a él», ora.

La voz de la soprano Irantzu Bartolomé y los acordes y melodía al piano de Miguel San Miguel acompañan la consagración y la comunión, durante la que interpretan el Ave María de Schubert y el Panis Angelicus de César Franck.

Una madre luchadora

El obispo da la bendición y pide a la concurrencia que se sienten.

Suben al atril los hijos de Virginia, Marc y Carlos, visiblemente emocionados. Marc se acerca al micrófono y deja los papeles con las palabras más complicadas de escribir: el recuerdo a su madre.

«Antes de empezar, me gustaría deciros que estos quizás han sido los días más aterradores de nuestras vida. Hemos tenido pesadillas con este momento en los últimos meses y nos desgarra tener que afrontarlo tan pronto», reconoce al recordar el cáncer que se ha llevado a su madre.

El «vacío enorme» que deja la desaparición de Virginia Marí une los corazones de los presentes. Marc les agradece su presencia, no por ellos «sino por ella, le habría encantado saber que nos hemos juntado todos los que estamos aquí».

«Ginia, mamá, Virgi, hermana, prima, hija, madrina, tía Ginia». Menta todas las maneras que tenían los presentes de dirigirse a Marí. «Para la gran mayoría de vosotros era Ginia, a secas. No precisamente por Virginia, sino por genio, el genio que tenía», bromea despertando una sonrisa en los presentes.

"Disfrutar de buenos momentos con los suyos y con la gente a la que quería»

Un mujer «que no era vanidosa ni deseaba ostentar bienes», cuyo único deseo fue «disfrutar de buenos momentos con los suyos y con la gente a la que quería».

Marc destaca también la sinceridad de su madre, una virtud que llevaba por bandera. «Se coge antes a un mentiroso que a un cojo», decía mucho, y daba siempre su opinión «tal como ella las pensaba».

Fuente de su felicidad era el servir a los demás, «se desvivía por ayudar a todos, con esto era feliz. No sé si es una virtud o un defecto, pero siempre pensaba antes en los demás que en ella misma», explica Marc, algo por lo que recibía riñas en casa, «aunque como siempre, hacía caso omiso». Quien «tenía un problema serio» acudía a Virginia. Sus amigas de la infancia lo recuerdan como uno de los rasgos de su personalidad ya en la escuela.

Unas pinceladas biográficas preceden a los recuerdos de infancia. Aquellos de una madre que debe criar sola a sus dos hijos tras pasar «por momentos difíciles». Recién trasladados desde Barcelona, su madre, su hermano y él empezaron una nueva vida «en un pisito de Ibiza, con la casa siempre llena de amigos y primos, jugando hasta las tantas. Nos lo pasábamos bomba». «Recuerdo a mi madre tirando hacia adelante sola, con dos niños a su cargo sin ningún tipo de ayuda. Estudiando para sus oposiciones todas las noches y todas las mañanas. Sólo recordarlo me llena el pecho de orgullo y pienso: Ostia, qué madre hemos tenido».

Celebra el hijo «la suerte» de haber podido disfrutar de una mujer así todos los días de su vida como madre. «Le decíamos que era la mejor madre del mundo, porque de verdad lo fue. Tiró con todo y de todos hacia adelante, no habrá otra como ella».

Dos lecciones

Virginia Marí era capaz de cambiar el miedo de alguien en fortaleza. Marc recuerda el primer día que fueron a bucear. «Mi hermano tenía auténtico pavor a la zona negra, donde estaban las algas. Para él era una mancha oscura en el mar, repleta de peligros. Ella le enseñó que estaba llena de vida y de paisajes maravillosos. A día de hoy está enamorado de ello y es su gran pasión».

También rememora cuando él recibió su primer pago como ballador de baile payés. Él quería comprarse una televisión, su madre le dijo que no podía, que lo ahorrase. En una hucha fue metiendo el dinero de su infancia, pero un día se la robaron. «Nunca llegamos a encontrar ese dinero. Yo le reproché a mi madre no haberme podido comprar lo que quería. Ella me preguntó: ¿qué más te hubieras comprado?». Él empezó a enumerar y su madre le insistía: ¿qué más? Siempre había algo más. «Me acabó demostrando que la necesidad de lo material no tiene límites. Yo seguía frustrado y ella me dijo: piensa en lo triste que debe estar esa persona que te lo ha robado. Fíjate si hay gente desgraciada en este mundo, lo único que tiene es dinero».

Fue una «gran amante de sus hijos» a los que constantemente recordaba lo importantes que eran para ella.

Sin querer entrar en su etapa como política, su hijo recordó la admiración que sentía por su madre, Maryse Rennesson, y por su padre, el expresidente del Consell de Ibiza y Formentera Antonio Marí Calbet, «del que fue digna sucesora hasta llegar a su misma altura».

Un final elegante

«Se fue de forma elegante, sin complicaciones y hasta en su muerte lo hizo todo bien», transmitió Marc a los presentes.

«¿Cómo le vamos a explicar a tus nietos la clase de persona que eras?». La emoción, insoportable, le quiebra la voz. El público apenas deja pasar un sollozo. Arranca en aplausos y Marc retoma el hilo. «Qué difícil se nos hace pensar que no estarás ahí para verlo. Qué abuela se han perdido tus nietos».

Marc promete entonces que «habrá otra Ginia Marí en la familia» con la que disfrutar de la vida como su abuela enseñó a todos los que la conocieron. «Si para ella lo más importante era mantener a su familia y a su gente unida, creo que la mejor forma de honrar su memoria es que estemos igual de unidos siempre y pensemos en pasar y disfrutar de más ratos con las personas que de verdad queremos».

Y cierra su discurso presentando una pieza musical. Una muy especial. Compuesta por Federico Cuevas, gran amigo de Marc. Durante las visitas de Cuevas al hospital, empezó a componerla con la supervisión de Virginia, que colaboró, así, en la composición.

Ella no la llegó a escuchar. Faltaba rematarla. Ayer se estrenó y fue un regalo de despedida para todos los presentes. Una pieza inspirada en música ibicenca, de viento y cuerda, tan presentes también en su vida en el mar.