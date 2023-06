El concejal más joven de Ibiza: «Rafa Ruiz me dijo en un pleno juvenil que yo tenía carisma y que me veía en la política»

Con 21 años, Manuel Jiménez es el concejal electo más joven de Eivissa. Acaba de terminar el Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural en Can Marines. El resultado de las elecciones del pasado 28 de mayo ha trastocado todos su planes. Reconoce que no esperaba ser concejal electo partiendo en el puesto número 15 de la lista del PP de Vila.

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando vio que ya era seguro que el PP obtendría 15 concejales y salía elegido?

Fue curioso. Yo pasé el día de las elecciones en el colegio electoral de Can Misses. Todos los que íbamos en la lista hicimos de apoderados o interventores en nuestro barrio. Yo estoy trabajando de chófer, me dieron el día libre, pero tenía que hacer un tránsfer cuando cerraba el colegio electoral. Así que me fui a trabajar y no pude seguir el recuento porque no puedo poner la radio con los clientes. Tuve que hacer como que no había elecciones y cuando terminé recibí la llamada de [Rafa] Triguero. Me pidió que fuera a su casa y cuando llegué me dijo: «Estás dentro».

¿Cómo lo vivió?

Temblaba. Esperaba que hubiera un cambio en Eivissa, pero no una mayoría absoluta. Que yo entrase no era algo que contemplara. Participé en toda la campaña siendo consciente de que yo no entraría en el Ayuntamiento.

¿Lo va asimilando?

Sí, sobre todo cuando me llegan mensajes de felicitación o para recordarme que esta calle o aquel barrio necesita esto o lo otro. Me dan la enhorabuena y también me dan trabajo para hacer.

Siendo tan joven, ¿se ve preparado?

Sí, nadie nace sabiendo ser concejal. Tenemos un equipo técnico y de funcionarios en el que sé que me podré apoyar para sacar el trabajo adelante.

¿Ha empezado a mirar el reglamento del pleno, la ley de contratación...?

Sí que estoy mirando el funcionamiento del pleno, pero como todavía no sé qué área llevaré no puedo meterme mucho en materia.

¿Todavía no tiene ninguna pista de qué área gestionará?

Ningún concejal lo sabe aún.

No queda mucho tiempo para que jure su cargo, ¿saben cuándo se lo dirán?

Supongo que antes de la toma de posesión todos sabremos cuál es nuestro cometido, pero estamos a la espera. Confiamos mucho en Rafa porque tiene un coco increíble y sabrá dónde ubicar el perfil de cada uno.

Como el concejal más joven, ¿se ve llevando juventud?

Si consideran que debo llevar esa área lo haré y si es otra también lo haré lo mejor que pueda.

¿Cómo ve al colectivo del que forma parte?

Totalmente desconectada del gobierno y del municipio. Veo que falta sentimiento de orgullo y de pertenencia a Eivissa. Es algo que hay que cambiar, tenemos que ser partícipes de las iniciativas de la ciudad. En Mallorca sé que hay muchos pueblos en los que los jóvenes se encargan de organizar las fiestas populares. Hay que conseguir que conecten aquí en Eivissa con la ciudad.

¿Cómo se puede cambiar esa falta de implicación?

Primero, escuchándolos. No puede ser que se organicen plenos juveniles en Can Botino de los que luego no se escuche nada de lo que se dice.

¿Ve interés en la política en su entorno de amigos?

No va con ellos. Sienten que la política no es un tema en el que se tengan que implicar, porque digan lo que digan no les van a escuchar.

¿Qué le han dicho ahora que ha sido elegido concejal?

Están alucinando. Yo con 17 años entré en el Nuevas Generaciones del PP y cada vez que hablaba de política me decían lo pesado que era. Al final he visto cómo venían a mítines y descubrían un mundo del que no sabían nada. Cuando un joven empieza a trabajar, a pedir becas, a estudiar en la universidad, se da cuenta de la importancia de la política.

¿Qué le llevó a entrar en política tan joven?

Con 14 años fui a un pleno juvenil en Can Botino. Yo estaba totalmente desconectado de la política y me gustó. Al final del pleno se me acercó Rafa Ruiz y me dijo que tenía carisma y que la política iba conmigo. A raíz del procés en Cataluña y la indignación que me generó empecé a interesarme mucho. Vi un video en redes sociales del PP sobre este tema con el que me sentí muy identificado y decidí entrar en política.

¿Cómo ha truncado esta elección sus planes profesionales?

Me ha dado la vuelta a la tortilla. Siempre he defendido la importancia de que los políticos sean gente formada en una profesión. Yo tengo mi grado superior en paisajismo, pero tengo claro que todavía tengo que seguir formándome en muchas cosas: idiomas, especialización...

¿Por qué decidió estudiar paisajismo?

Me gusta mucho el diseño de jardines. Todo lo que son zonas verdes, que creo que en Eivissa están muy mal, son pipicans masivos. Están abandonadas y creo que hay que reestructurarlas de forma generalizada.

¿Cómo ve el acceso a la vivienda de los jóvenes en Eivissa?

Creo que cuando el gobierno se mete demasiado en el sector privado provoca que ese sector se cierre. Es un tema muy difícil en Eivissa. Tenemos un territorio limitado para construir vivienda y existe mucha demanda. Creo que el impulso que quiere dar el PP para facilitar la venta y el alquiler es importante. Sobre todo en materia de alquiler, no puede ser que tenga más derechos un okupa que un propietario. Proteger al propietario y facilitarle la vida puede conseguir que el mercado se abra.

¿Y cree que con eso la vivienda puede llegar a ser asequible para un joven?

Es un tema muy complejo. Tengo amigos que se han ido a estudiar fuera y ya no quieren volver. Eivissa puede ofrecer una calidad de vida increíble, pero cuando tienes que poner la mayor parte de tu salario en pagar tu vivienda no hay forma de tener calidad de vida. Mucha gente pone esto en la balanza de su futuro y se decanta por no volver a la isla.