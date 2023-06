El realizador Fernando Navarrete, en Ibiza: «Es una pena que a las televisiones lo único que les importe es la audiencia»

A sus 83 años, el histórico realizador Fernando Navarrete sigue en activo y con una vitalidad envidiable que vuelca en proyectos audiovisuales y en iniciativas en las que combina varias de sus pasiones. Es el caso de la ‘Expedición náutica JJ23: Jorge Juan marino ilustre’, que entre mañana y el 21 de junio recorrerá las aguas del Mediterráneo para homenajear al científico español del siglo XVIII. «Recalará en Ibiza este viernes, 9 de junio, sobre las siete o las ocho de la tarde», estima Navarrete, que ejerce de presidente del comité organizador. De esta aventura marítima y de su larga trayectoria profesional, primero en TVE y luego, como «productor independiente, en todas las televisiones españolas y muchas del extranjero», habla por teléfono con Diario de Ibiza. Lo hace mientras prepara su embarcación, ‘Mandrágora’, para la travesía, en la que le acompañarán otros siete veleros civiles y el ‘Cabo de Palos’ de la Armada y que concluirá en Novelda (Alicante), la localidad natal de Jorge Juan, coincidiendo con el 250 aniversario de su muerte.

¿De dónde nació la idea de hacer esta expedición náutica?

Le tengo mucho aprecio a los navegantes y exploradores españoles y el año pasado se nos ocurrió a un grupo de apasionados de la navegación hacer este tipo de expediciones navales en su honor para dar a conocer sus figuras de una forma algo más espectacular que con una simple conferencia. Empezamos con Juan Sebastián Elcano y este año, tras sugerírmelo el Jefe del Estado Mayor de la Armada, hemos escogido a Jorge Juan. Es un personaje extraordinario. Yo haría una película o una serie con su vida porque tiene de todo, aventura, espionaje, ciencia...

Naveguemos al pasado. ¿Cómo acaba un químico dedicándose a la televisión?

Fue algo totalmente casual. A mí, como espectador, me encantaba la televisión, un medio que hacía poco que había aparecido. Yo entonces trabajaba como químico en una fábrica de vidrio y recuerdo que un día vi en el Ya, en el periódico que compraba mi padre, un anuncio de un curso de realización de televisión. La curiosidad me llevó a apuntarme. El resto de compañeros sabían del tema, sin embargo, quedé yo el primero de la promoción y me ofrecieron un contrato en televisión para trabajar como ayudante de realización de un productor argentino que se llamaba Óscar Banegas. A partir de ahí dejé la química y hasta el día de hoy, fíjate cómo es la vida.

Cuente para los lectores más jóvenes cómo era la televisión cuando usted entró a trabajar en 1967.

Era absolutamente diferente a la de ahora, tanto en lo que se refiere al contenido como a la técnica. No solo es que la televisión fuera en blanco y negro, es que entonces no existía la informática, ni siquiera todas las cosas eras electrónicas sino que eran eléctricas. También los espectadores eran totalmente diferentes. Aquella era una sociedad que recibía todo como una novedad y que se quedaba encandilada ante la tele. Además, únicamente podía ver lo que nosotros le enseñábamos, porque solo había una cadena.

¿Añora algo de entonces?

Añorar no, porque tengo la suerte de que he seguido ininterrumpidamente en esto absorbiendo todos los cambios y eso ha hecho que casi no me haya dado cuenta de ellos. Pero si me preguntas si prefiero aquella época o la de ahora, te digo que la de entonces porque era joven y era más divertido y gratificante hacer cualquier proyecto. Ahora lo único que se busca en todas las televisiones, incluida la pública, es la audiencia, no interesa otra cosa y eso es una pena. Entonces se buscaba la calidad.

¿No cree que La 2 se salva un poco?

La 2 se salva un poco, pero no dudes que si tuviera unas décimas más de audiencia estarían muy contentos. Además, fíjate que casi todos los contenidos que ofrece son comprados. Antes lo bueno era que prácticamente todo lo producíamos nosotros, menos alguna película o alguna serie.

"El programa en directo me parece mucho más emocionante y divertido que uno grabado"

Cuando empezó, ¿todos los programas eran en directo?

Cuando comencé en esto hacía nada que ya se podían grabar y montar los programas cortando cinta. Pero yo empecé haciéndolos en directo y esa ha sido siempre mi especialidad. El programa en directo me parece mucho más emocionante y divertido que uno grabado.

Arrancó como realizador con programas tan míticos como ‘Estudio abierto’, que presentaba José María Íñigo...

Sí, empecé allí como ayudante y luego fui el realizador. Fue el primer programa que existió en España en el que simultáneamente se mezclaban espectáculo y entrevistas. Recuerdo que cuando Solly Bolodarsky, que fue quien lo creó, me contó la idea, le dije que estaba loco, pensé que no iba a funcionar, pero finalmente él acertó. ‘Estudio abierto’ fue el primer programa talk show de España. Ahí José María Íñigo saltó a la fama como presentador y luego dirigió el programa.

Con José María Íñigo también, en este caso en ‘Directísimo’, vivió momentos inolvidables como ese en el que mentalista Uri Geller dobló una cuchara con el poder de su mente...

Aquello fue irrepetible y tuvo una repercusión increíble, pero hubo otros muchísimos momentos memorables, como las entrevista al astronauta Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna; o a la actriz Rita Hayworth.

En 1987 fue el realizador de la primera edición de los Premios Goya. Debió ser todo un reto, teniendo en cuenta también que no es tarea fácil conseguir que este tipo de eventos tenga ritmo y atractivo para mantener el interés del espectador.

Efectivamente no es tarea fácil y la primera edición te lo puedes imaginar. Para mí fue un gran lío hasta el mismo día de la ceremonia, que se retransmitió en directo desde el Teatro Lope de Vega y contó con la asistencia de los Reyes. Fue un encargo de la Academia de cine y ninguno teníamos muy claro lo que quería. Fue algo muy novedoso para todos los que estábamos allí. La ceremonia de los Goya es un programa difícil y muy largo por todos los premios que se entregan y es muy complicado encontrar el ritmo adecuado. De hecho, los Óscar son también bastante rollo y allí tienen millones de presupuesto y todos los medios técnicos y humanos que te puedas imaginar.

¿Ha disfrutado más con los debates electorales?

Sí, he disfrutado mucho. La realización en los debates es muy sencilla porque los protagonistas no se mueven del sitio. No te dan problemas como los que podría tener, por ejemplo, con Lola Flores, que en paz descanse, que ensayaba de una manera y luego hacía otra cosa y te pasabas todo el tiempo intentando sacar lo mejor posible su actuación. Con los protagonistas de los debates electorales no pasaba eso, los tenía superdominados. Decirle a un presidente de gobierno cómo y dónse se puede sentar y cuándo tiene que salir y que tenga que obedecer tus órdenes tiene su gracia.

"Las televisiones tendrán que especializarse en temas concretos si no quieren quedarse sin espectadores"

Hablando del tema, la televisión no se ha librado del control político. Es muy tentador para el gobierno de turno utilizar las cadenas públicas como medio de propaganda...

Lo han hecho siempre todos los partidos y cada año va a más. Esto pasa tanto en las televisiones públicas como en las privadas. La comunicación en general, salvo excepciones, depende en una parte grandísima de los políticos.

En los últimos años, con la aparición de las plataformas digitales, la televisión no está pasando por sus mejores momentos. ¿Diría que estamos ante sus últimos estertores o que nos enfrentamos a un cambio de paradigma?

Estamos en pleno cambio de paradigma porque ahora el aparato de televisión ya no es el único medio receptor y el mensaje se ha atomizado al aparecer muchas cadenas especializadas. La grandes cadenas generalistas cada vez van a menos y en mi opinión terminarán por desaparecer en un futuro. Las televisiones tendrán que especializarse en temas concretos si no quieren quedarse sin espectadores.

¿Qué cambiaría del rumbo de TVE?

Creo, y de eso también me considero responsable, que no se debería haber intentado copiar y contraprogramar a las televisiones como Antena 3, Telecinco, Cuatro o La Sexta en cuanto al entretenimiento y al cine. Para mí, TVE, en lugar de gastarse cientos de millones en comprar películas americanas, podría, por ejemplo, invertir más en series propias o en potenciar sus informativos, luchando no por la audiencia sino por el producto de calidad.

Tengo curiosidad por saber si sería realizador de un programa tipo ‘La isla de las tentaciones’ o ‘Supervivientes’.

No. Yo no me considero para nada un realizador genial que pueda hacer cualquier cosa y que todo lo haga bien. Por desgracia no es así, sólo sé hacer lo que entiendo y lo que me gusta. Soy un profesional seguro que siempre he intentado dar a la audiencia lo que a mí me gustaría que vieran en mi casa mis hijos, hecho, eso sí, de la mejor manera y lo más espectacular posible. Pero como espectador a mí no me gustan ni entiendo programas del tipo de ‘La isla de las tentaciones’ y por eso creo que no sabría hacerlos.

¿En qué proyectos audiovisuales anda metido ahora?

Estoy terminando un documental sobre un submarino alemán hundido en el Mediterráneo, entre Ibiza y el cabo de la Nao, el ‘U-77’. Localicé a un superviviente de este submarino en Alemania y le hice dos entrevistas y gracias a lo que me contó encontré el submarino y estoy haciendo su historia. Intentaré que sea el mejor documental sobre submarinos que se ha hecho hasta ahora, mucho mejor que los de los ingleses y los americanos.