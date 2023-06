Tráfico, víctima de los graves problemas de personal en Ibiza

La falta de personal continúa afectando al normal funcionamiento de la oficina de Tráfico de Ibiza, ubicada en la calle de Vicent Serra i Orvay, y al servicio que reciben parte de los usuarios. A modo de ejemplo, la larga espera para conseguir una cita para el examen de conducir.

Tal y como recogió este medio a finales de mayo, dicha oficina sólo abre desde junio y hasta septiembre los lunes y los miércoles de 9 a 14 horas, por lo que el horario de atención presencial al público queda todavía más reducido. Hasta ahora eran cuatro días a la semana. Según los datos recientes de finales de mayo, de una plantilla de 21 personas, hay únicamente cinco trabajando.

Este lunes la joven Ariadna Canet espera en la cola de la oficina para realizar un simple trámite de recogida de un carnet de parte de un amigo. Para ello no ha tenido ningún problema más allá de que a su compañero no le habían notificado la llegada de dicho documento. En todo caso, Canet explica que lleva tres meses con las prácticas del coche y aproximadamente un mes esperando fecha para presentarse a la prueba. «A muchos nos pasa que ya estamos preparados, pero como no hay examinadores suficientes, no tenemos fecha de examen. Las autoescuelas nos explican que aquí no hay los suficientes para toda la gente que quiere [sacarse el carné]». Así, la joven continúa aguardando: «Mi profesor me dijo que esperaban que este mes tuviesen suficientes cupos como para poderme examinar».

En el caso de la Autoescuela del Mar tienen a más de 40 alumnos preparados, pero de momento toca esperar. Su propietario-director, Sergio Cobos, apunta: «Quienes están esperando ya han dejado de dar prácticas. Es normal. Cuando les toque examinarse, harán una práctica o dos antes del día y eso lo que hace es que el alumno retroceda». Cobos también recuerda que ahora, en verano, siempre vuelven estudiantes del año pasado: «Tienen tiempo libre para hacer sus prácticas y su examen en julio, agosto o septiembre, y si no se soluciona esto, imagínate…». En este momento de la conversación, una trabajadora de la autoescuela alude al peligro de que caduque la validez del examen teórico, algo que no es descabellado en Ibiza, ya que muchos jóvenes pasan todo el curso fuera y este ya es un tiempo que gastan del periodo de dos años de vigencia del teórico como plazo para aprobar el práctico.

«Estamos bastante preocupados porque vemos que no se dan soluciones. En condiciones normales no había personas esperando. Pedías el examen y se hacía a los 15 días. Ahora estamos hablando a lo mejor de dos meses. Por lo menos…». Al menos en el caso de esta autoescuela.

«Estamos preocupados. Ahora hay unos dos meses de espera para el examen» Sergio Cobos - Autoescuela del Mar

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico en las Illes Balears niegan la mayor: «Actualmente no transcurren más de 10 o 15 días hábiles entre que nos indican qué alumnos van a presentar y el día que hacen el examen de circulación, por lo que estamos hablando de entre 15 y 20 días naturales, es decir, menos de un mes».

Las mismas fuentes señalan que «hay un plan de choque presentado por parte de la DGT y el Ministerio del Interior ante el Ministerio de Administraciones, ya no sólo para tratar de solucionar la falta de personal administrativo de la Oficina Local de Tráfico de Ibiza y Formentera, sino para poder solucionar situaciones similares que se dan en otras de las 50 jefaturas provinciales, dos jefaturas locales y 16 oficinas locales de toda España». Por otro lado, sobre la caducidad del teórico, las mismas fuentes indican que «dos años es un tiempo suficiente para que el alumno encuentre el momento oportuno para presentarse», y añaden: «Las escuelas tiene la herramienta de elegir el tipo de exámenes en los que van a invertir los minutos de examen de circulación». Es decir, que las autoescuelas pueden dar preferencia a motos, a turismos o a camiones y «decidir presentar a los alumnos mejor preparados y con más posibilidades de aprobar, o a quienes tengan más probabilidades de que les pueda caducar la teórica».

Esperanza, otra usuaria, explica mientras espera en la ventanilla de la oficina que a finales del año pasado (no recuerda si noviembre o diciembre) le caducó su permiso de conducir, por lo que ahora siempre lleva consigo la autorización temporal. Y es que está a la espera de recibir el carné renovado y, mientras tanto, dicha autorización le permite conducir y justificarse ante la policía si le requiriese el permiso en un momento dado: «Llevo unos seis meses sin el carnet y ahora aquí me amplían la autorización temporal cada tres meses», por lo que esta es la segunda vez que acude a Tráfico por este motivo. «No sé si se ha perdido o si Correos no encuentra la dirección, pero no me llega nada», añade esta usuaria. Esperanza vive en Jesús y trabaja en Sant Jordi: «De un punto a otro no hay autobús. El coche en Ibiza es imprescindible». La autorización temporal le caducó el 1 de junio, por lo que acude a la oficina con la idea de que se le ampliará hasta septiembre. Sin embargo, al salir explica que la han alargado hasta diciembre y que le harán un duplicado.

«Esto es alucinante»

Algo parecido le ocurre a Miguel Jiménez, vecino de Santa Agnès. «Vengo a intentar recuperar mi carné de conducir. Hace tres meses que voy detrás de esto. Es para obtener la renovación». El nuevo no le llega a su domicilio y Jiménez ya ha hecho varias visitas a Correos y a la oficina de Tráfico: «He venido aquí otras veces y estaba cerrado. Increíblemente la oficina de Tráfico de Ibiza abre únicamente dos días a la semana y te atienden en la calle en una ventanilla. Es alucinante que esto ocurra en una ciudad como Ibiza».

Como a Esperanza, finalmente a Miguel le acaban prorrogando la autorización temporal de conducción hasta el mes de diciembre. En su caso, concretamente hasta el día dos. La actual ya no era válida. «Les he dicho: ¿tanto tiempo de prórroga? Y me han dicho que sí, que es posible».

Jiménez también utiliza el coche todos los días, ya que trabaja en Vila.

Por su parte, desde la DGT indican que los conductores «no necesitarían ni tener autorización temporal cuando renuevan». La Jefatura Provincial asegura que si se descargan la app miDGT y obtienen el sistema cl@ve, pueden conseguir en el móvil el permiso de conducir con la misma validez que el permiso de formato tarjeta de plástico en España. «Recordamos también que pueden acudir a renovar al Centro de Reconocimiento Médico tres meses antes de que les caduque, ya que les harán la renovación a partir del día en el que caduque, sin perder ningún día de validez», añaden desde este organismo.

Por otro lado, una trabajadora de la Autoescuela San Antonio (que tiene sede en Vila y en Portmany) explica que dependiendo de los minutos que les proporcione Tráfico para examinar a alumnos de su escuela, se pueden presentar más o menos personas: «Un coche, por ejemplo, necesita 30 minutos de examinación, un vehículo pesado 50 minutos y a veces tráfico nos envía 90 o 60 minutos. Si nos dan 60 minutos, por ejemplo, sólo se pueden examinar dos de coche». Esta trabajadora confirma lo que todos saben, que las listas son largas. En esta autoescuela, entre ambas sedes hay cerca de 40 personas preparadas para examinarse, esperando a poder hacerlo.

«Además, tenemos alumnos de Palma que vienen aquí a sacárselo y muchísimos de Formentera que cogen el barco cada día y vienen a estudiar», añade.

Tanto Sergio Cobos, de la Autoescuela del Mar, como esta persona de la Autoescuela San Antonio, cuentan que en estos momentos hay un único examinador en carretera para toda la isla. «A partir de hoy [lunes] hay una examinadora funcionando en la carretera para toda la isla. Había dos pero uno se marchó el viernes, se ha quedado esta examinadora sola y hay otro más, pero este está en Tráfico. No lo sacan a la carretera porque está haciendo otras funciones [en la oficina]», en palabras de Cobos.

«Muchos estamos preparados pero no tenemos fecha» Ariadna Canet - Conductora en prácticas

De hecho, recuerda que para un examinador (como para muchos otros profesionales) Ibiza es un lugar menos atractivo que otros, precisamente porque el coste de una vivienda ya se lleva buena parte de la mayoría de salarios. «Si vienen examinadores itinerantes para tres o seis meses, luego se marchan y el problema vuelve. Cuando mandan examinadores así, igual te solucionan el problema una temporadita, pero al final es un parche», lamenta. Es más, Sergio Cobos destaca que este problema «no es nuevo»: «Lo venimos arrastrando desde hace muchísimos años».

A pesar de todo, otros encuestados no muestran este lunes ninguna pega con el servicio de la oficina de Tráfico. De hecho, los entrevistados subrayan que, ante los problemas de demora, la culpa no es, en ningún caso, de los trabajadores. Un ejemplo es el de un usuario de origen extranjero que trabaja para una empresa de transportes y que ha tenido que canjear su permiso de conducir, para homologarlo y poder estar al volante también en España. «He venido a retirar el registro de conducir. Lo he hecho por canje». «Hasta ahora [en el trabajo] estaba de ayudante porque no podía conducir», explica. Afirma que no tiene ninguna queja reseñable: «Simplemente me costó sacar la cita, pero una vez que la pedí, me la dieron para al cabo de cuatro o cinco días. Vine aquí y el trámite fue rápido, en 20 minutos estaba listo. Me dijeron que a principios de junio viniera a retirarlo y listo. Ha sido rápido».

José María Torres, por su parte, ha acudido a la oficina de la DGT para recuperar su permiso de moto, ya que lo ha perdido junto con otras pertenencias suyas, entre ellas, el DNI: «Me han dicho que hasta que no tenga carné de identidad de nuevo, no es posible. Que cuando lo traiga, me darán la licencia de moto y me harán el trámite enseguida». Este vecino de Vila no tiene ninguna queja de la oficina. La joven Aurora Marí acude a la oficina para ver qué ocurre con su carné de conducir: «Venimos a ver qué pasa con él. Lo aprobó el 3 de marzo y todavía no le ha llegado. Lo hemos requerido en la autoescuela dos veces, pero no nos agilizan la operación, así que hemos decidido venir aquí a reclamarlo, a ver si se lo dan», explica Mercedes Marty, que le acompaña. «Tiene el papel provisional para poder conducir, pero ayer [por el domingo] le caducó», prosigue. Marí estudia en el instituto Sant Agustí y quiere poder ir conduciendo a clase. En su caso no tuvo problemas de espera para presentarse al práctico. «Pedí cita de examen antes de empezar las prácticas», cuenta.

A dos encuestados se les ha alargado hasta diciembre la autorización temporal de conducir, a la espera de su carné renovado

Una pareja de jóvenes han venido para pedir información sobre qué hacer para renovar el carné. «Ahora cumpliré diez años de carné y es la primera vez que voy a renovar», explica él. «Me faltan dos semanas para que me caduque, lo he hecho con antelación», agrega. Finalmente, el joven Ayoub viene a interponer una reclamación contra una multa. En definitiva, una gran variedad de casuísticas que requieren un gran esfuerzo por parte del personal, por lo que esta escasa plantilla afronta como puede la situación.