Más de 9.000 pacientes de Ibiza y Formentera superan la demora máxima para operaciones y especialistas

Un total de 17.437 personas de Ibiza y Formentera se encuentran en estos momentos en las listas de espera de los dos hospitales de las Pitiusas. Más de la mitad de ellas, el 51,9% (un total de 9.051), llevan aguardando más tiempo del establecido como máximo por la conselleria balear de Salud, según los últimos datos colgados en el portal de transparencia del Servei Balear de Salut (Ib-Salut), actualizados a 31 de mayo. Esto supone un aumento de más de tres puntos y medio respecto a la situación que se registraba el año pasado en esa misma fecha: un 48,2% (un total de 6.767 usuarios).

Este exceso de demora se da mucho más entre quienes esperan una primera cita con un especialista: el 55,6% (8.445) lleva más de 60 días esperando. Un porcentaje que, entre los que aguardan entrar en quirófano, es del 26,8% (606), algo más de uno de cada cuatro. Por hospitales, en Can Misses hay un total de 16.942 usuarios en listas de espera (14.699 para una cita y 2.243 para una operación) y otros 495 en Formentera (479 para consultas externas y 16 para pasar por quirófano).

La evolución en el último año de las dos listas de espera es bien diferente, según se aprecia en los datos publicados por el propio Servei. El porcentaje de pacientes que están esperando una consulta externa ha aumentado más de cinco puntos desde el año pasado, cuando estos usuarios representaban el 51% del total que esperaban que les llamaran para ver a un especialista.

Sin embargo, la proporción de pacientes que llevan pendientes de una intervención quirúrgica más de seis meses se ha reducido. Si en mayo del año pasado uno de cada tres (un 34,8%) superaban la demora máxima hace apenas unos días eran el 26,8%. Es decir, que se ha reducido en ocho puntos. A pesar de esta caída, los pacientes de la sanidad pública pitiusa son los que más esperan para pasar por quirófano: una media de algo más de 128 días tanto en Can Misses como en el Hospital de Formentera. La demora media de Balears se sitúa en ocho días menos (116 y medio) mientras que el hospital de las islas en el que menos aguardan lospacientes para pasar por quirófano es el Mateu Orfila de Menorca, donde este indicador se sitúa en 64,8 días, exactamente la mitad que el de las Pitiusas.

Can Misses está en el tercer lugar de los hospitales baleares con más demora

La situación es diferente en lo que se refiere a la lista de espera de consultas externas, donde los pacientes de las Pitiusas no son los que más esperan. El Hospital Can Misses es el que registra la tercera demora media más alta de los hospitales públicos de Balears: 96,3 días. Un plazo que se sitúa por encima de la media balear, que es de 72 días. A Can Misses, en cuarto lugar, le sigue el Hospital de Formentera, donde la demora media se sitúa en 65,3 días. El hospital de las islas cuyos pacientes aguardan más tiempo para acudir a una primera cita con un especialista es el de Inca, donde este indicador es de 118,2 días, mientras que los usuarios que menos tiempo pasan en la lista de espera de consultas son los del Hospital de Manacor: 34 días.

Al igual que ocurre con el porcentaje de enfermos que superan el tiempo máximo en las listas de espera, la demora media de consultas y quirófano ha evolucionado de forma diferente en el último año. Los pacientes de Can Misses esperan ahora 20,5 días más que en mayo del año pasado para esa primera cita con el especialista, pero 44,5 menos para una intervención quirurgica. En el caso del Hospital de Formentera el tiempo medio ha aumentado en las dos listas de espera: 15 días en la de consultas y 33,5 en la quirúrgica, señala el Ib-Salut.