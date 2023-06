Solo dos de los siete interinos docentes que han logrado plaza para la FP de náutica (en concreto en la especialidad de Navegación e Instalaciones Marinas) en el concurso de méritos tienen un título de la Marina Mercante, un requisito que el sector asegura que es imprescindible para que los alumnos de la Escuela Nauticopesquera de Palma puedan homologar sus títulos, como ha avanzado este diario. Exigen por ello a la conselleria de Educación que rectifique y exija esta titulación para impartir estas clases.

El sector náutico de PIMEM, ADNEA (Asociación del Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos), ha mostrado hoy en rueda de prensa su total rechazo a la postura de Educación, que aseguran ha ignorado un informe de la Dirección General de la Marina Mercante pronunciándose sobre la necesidad de que los profesores tengan este título. Las consecuencias, han insistido hoy profesores del sector, pueden incluir la pérdida de la homologación de los títulos que ofrece este centro integrado de Formación Profesional. El informe de la dirección general "asegura que los docentes de náutica deben ser titulados de la Marina Mercante" algo que la Conselleria "no menciona", lamenta, algo que ha propiciado que de las siete plazas adjudicadas (de momento de forma provisional) sólo dos han ido a parar a personas con la titulación que exige el organismo estatal. "El resto no tienen la titulación pertinente, ni profesional ni académica", advierten. La segunda plaza por ejemplo ha sido adjudicada a un profesor de Filosofía.

El presidente de ADNEA, Àlex Casares, ha asegurado que es "un hecho incomprensible como el que los docentes no tengan la titulación profesional de la Marina Mercante para impartir la formación". Casares ha razonado que “el sector necesita mano de obra bien formada para hacer frente al volumen de trabajo" y ha considerado que es "básico" que los docentes tengan la titulación requerida "para impartir una a docencia técnica con garantías", que es lo que "piden las empresas para seguir siendo competitivas”, ha indicado.

Tanto ADNEA como la misma escuela recuerdan que “el requisito consta en la Ley desde 1995, fue objeto de análisis y confirmación en un informe de 2021 de la Marina Mercante, y fue reiterado en un Real Decreto de 2022”. Para el profesor Javier Carbajosa “en los programas que conducen a la obtención del título para impartir y evaluar se requiere tanto a los formadores, supervisores y evaluadores el título profesional de la Marina Mercante". según ha precisado: "Esto queda perfectamente especificado en el código STCW que está asociado al título”. Carbajosa ha añadido que esta profesión docente "se encuentra estrictamente sujeta a leyes nacionales, europeas e internacionales firmadas por 170 estados miembros", algo que afecta a la formación con el convenio STCW "del cual España es miembro desde 1995" y que regula, entre otras cosas, "todo lo referente a la formación de la gente del mar, incluidas las titulaciones de los docentes que deben impartir esta formación”.

Estos docentes ya expusieron a la conselleria de Educación sus inquietudes cuando su puso en marcha el proceso de estabilización, y volvieron a hacerlo el pasado lunes, cuando se publicaron las adjudicaciones provisionales del concurso de méritos.

Actualmente alrededor de 200 alumnos estudian en la Escuela Nauticopesquera de Palma (y unos 400 no consiguen entrar cada curso). Además de este centro de Palma, el CIFP Can Marines de Eivissa también oferta ciclos de FP de la familia marítimo pesquera.

Enseñar de algo sobre lo que no se sabe

El concurso de méritos se enmarca dentro del proceso de estabilización del personal docente y así como fue diseñado desde Madrid los profesores podían presentarse a cualquier especialidad, aunque no tuvieran formación ni experiencia relacionada y algunos no dudaron en ir al por mayor y 'probar suerte' en áreas que les eran totalmente ajenas. En el caso de la Formación Profesional las listas provisionales han arrojado resultados especialmente llamativos, con profesores que han obtenido plazas para ciclos muy específicos o singulares, como pasa con los del sector náutico. Para Navegación e Instalaciones Marinas se presentaron 35 aspirantes, la mayoría sin ninguna formación ni experiencia relacionada. En ciclos como Peluquería, Mantenimiento de Vehículos o Imagen Personal también han logrado plaza como profesor funcionario aspirantes sin experiencia ni formación en esas áreas. La conselleria de Educación indicó en su momento que Inspección actuará y se abrirá un expediente a los docentes que accedan a una plaza para impartir una especialidad ajena a la suya y se demuestre que no están capacitados para ello.