Las críticas de Pedro Campilo, ex secretario general del PSOE en Ibiza y exedil de Vila, a su partido a través de Twitter por sus declaraciones tras los desastrosos resultados electorales de los socialistas en la isla. «Los mismos que se reunieron antes de las elecciones para no ver lo que todo el mundo veía, se vuelven a reunir para no ver la evidencia que todo el mundo ve», lamenta y critica que sigan sin tomar ninguna decisión «con la tranquilidad de que lo único que han salvado es lo suyo». El PSOE de Ibiza sostiene que ha hecho autocrítica, pero «interna».

Que el líder de una red de taxi pirata de Ibiza, Rodrigo Ernesto S., impulsor de la plataforma Ubiz en la isla, haya sido procesado en Argentina por su implicación en el blanqueo de fondos procedentes de la explotación sexual, en una red impulsada por su hermano. Según la justicia del país, y tal y como recoge el diario Clarín, Rodrigo Ernesto S. lleva al menos seis años lucrándose cada verano en la isla, aprovechando que el intrusismo en el sector se castiga únicamente con sanciones administrativas.