Amb motiu de la celebració del Dia mundial del Medi Ambient, el departament de Presidència i Gestió Ambiental del Consell Insular d’Eivissa ha organitzat una jornada sobre turisme i residus plàstics al saló de plens del Consell el pròxim dilluns, 5 de juny entre les 17.30 i les 20.00 hores.

La jornada adreçada a tota la ciutadania i principalment al sector turístic i agents implicats té com a objectiu posar de manifest la informació disponible sobre els impactes ambientals produïts pel plàstic al llarg de tot el seu cicle de vida en comparació amb l’ús d’altres materials alternatius, i proposar accions més sostenibles que es poden portar a terme i així com criteris per a la presa de decisions.

S’iniciarà la jornada amb una introducció en la que es dóna a conèixer el paper del sector turístic en la contaminació per residus plàstics, a càrrec d’Inmaculada Saranova, directora de Ibiza Preservation, i la presentació de la Iniciativa Mundial del Turisme i Plàstics de les Nacions Unides a càrrec d’Ayelén Alonso, coordinadora de Plastic Free Ibiza y Formentera.

Continuarà la jornada Samuel Pinya, investigador i docent del Departament d’Ecologia de la UIB amb la ponència “Contaminació per plàstics a la mar Balear” on donarà a conèixer l’estat actual i les conseqüències que suposa a nivell ecològic i per la salut la descomposició dels residus plàstics en microplàstics que acaben al medi marí i que, segons estudis, representen el 92% dels residus de les aigües a les Balears.

La jornada continua amb l’anàlisi del cicle de vida i les alternatives al plàstic d’un sol ús al sector turístic i la certificació Plastic Free Balearics, a càrrec d’Inés Roig, responsable de la certificació Plastic Free Balearics a Eivissa Formentera. Una eina amb propostes a l’abast de les empreses del sector HORECA per a garantir la reducció dels residus plàstics i la seva circularitat a l’economia mitjançant la recuperació i reciclatge de materials.

S’acabarà la jornada amb la participació de la cadena Vibra Hotels que presentarà una iniciativa pionera que ha portat a terme en col·laboració amb l’associació APFEM Aktua i el recolzament del Departament de Gestió Ambiental del Consell Insular d’Eivissa, consistent en la separació i la reducció dels residus generats en les habitacions dels hotels, a més de portar a terme accions concretes per a la prevenció i reducció dels residus plàstics, a càrrec de Roberto González, responsable de PRL i coordinador de l’Àrea de Sostenibilitat i Bon Govern de Vibra Hotels.