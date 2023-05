Vicent Marí, presidente de Ibiza: «El problema de la vivienda se cronificará si no luchamos sin miramientos contra el intrusismo»

Desde 1995, cuando Antoni Marí Calbet se erigió por tercera vez consecutiva presidente del Consell Insular, ningún otro candidato del PP ni de la izquierda había logrado encadenar dos mandatos sucesivos. Han tenido que pasar 28 años para que Vicent Marí Torres (Ibiza, 1965) rompa esta dinámica y afronte su segundo mandato al frente de la institución insular y, como había «soñado», con una holgada mayoría que le permitirá obviar a Vox.

Al final no necesita gobernar con Vox, ¿se siente aliviado?

Sí, yo buscaba una mayoría absoluta para no depender de ningún extremismo. Los ciudadanos han apostado por una manera de gobernar moderada, racional. Yo lo interpreto así: los ibicencos no quieren extremismos.

¿Cree que Vox debe entrar en el gobierno de Sant Josep?

Sant Josep puede gobernar perfectamente sin Vox porque el PP suma más que toda la izquierda. No creo que sea una cuestión que ahora esté sobre la mesa.

¿Y el Govern?

Pasa lo mismo: el PP suma más que la izquierda, por lo que se puede gobernar en minoría.

¿El resultado ha superado sus expectativas?

Me ha sorprendido gratamente porque se ha hecho realidad un sueño. Yo había soñado con este resultado. Soy optimista, pero no me atrevía a expresar este sueño. En cuanto a los ayuntamientos, estaba convencido que se mantendría la mayoría absoluta en Santa Eulària, en Sant Joan también a pesar de la división en el PP y los nuevos partidos. También estaba convencido de que Marcos, en Sant Antoni, conseguiría la mayoría absoluta. Luego, en Vila, a medida que fue avanzando la campaña me iba convenciendo de que se ganaría. Y en Sant Josep, donde más dudas había, después de haber pateado toda la isla, pueblo a pueblo, en la última semana de campaña percibí una voluntad de cambio.

¿Ya tiene pensado el reparto de conselleries con los ocho miembros de su gobierno?

No. Me marqué un objetivo: el 28 de mayo. Había puesto un muro frente a mí, y no quería mirar al otro lado. A partir de ahora empiezo a hacer cábalas sobre los cambios y la reorganización del equipo. Trabajo en ello, con calma, pero cuanto antes se concrete mejor. No habrá grandes cambios, pero sí una reorganización.

¿Nombrará a algún conseller no electo?

No sabría contestarle, porque no sé si lo podemos nombrar...

¿Ocho consellers no son suficientes para usted?

No me lo he planteado, falta reforzar algunos departamentos, pero también con más medios humanos y materiales. Más que estructura política, técnica y organizativa.

¿A qué atribuye el hundimiento del PSOE y Podemos?

A su manera de hacer política, alejada de la realidad, centrada más en cuestiones que sólo preocupan a sus partidos. Y a un Govern balear que ha dado la espalda a Ibiza hace muchos años. Se ha olvidado de Ibiza, estamos abandonados, cuando tenemos la peor situación en cuanto a vivienda y sanidad. También a cómo han planteado la campaña, en ir contra mí a nivel personal, y ellos lo saben. Lo hicieron conscientemente por falta de argumentos. Y esto les ha pasado factura. Algunos no han jugado limpio.

¿Este resultado electoral le da fuerza para encarar su declaración del viernes en el juzgado por el caso ‘La vida Islados’?

No me lo he planteado. En todo momento he afrontado esta cuestión como una invención, un montaje del PSOE, y así quedará acreditado cuando pueda dar mi versión de los hechos. Las elecciones no cambiarán nada. Se ha visto claramente el uso partidista que se ha hecho de la Oficina Anticorrupción para intentar alterar un resultado electoral. Así ha sido. Espero que el PSOE reflexione: la política tiene que practicarse en las instituciones, no en los juzgados.

Más que limitar el precio del alquiler de la vivienda, hay que apostar por la seguridad jurídica inexistente de los propietarios

¿Qué es lo primero que espera de Marga Prohens como presidenta del Govern balear de cara a Ibiza?

Marga Prohens tiene muy claro que en Ibiza sufrimos un déficit en muchas cuestiones. Es consciente de ello. En sus mítines en Mallorca, ponía el caso de Ibiza como ejemplo del maltrato del Govern. Y esto es importante. Que en Mallorca se hable de Ibiza supone un reconocimiento de que estamos peor que en otras islas. Los ibicencos hemos sido castigados y discriminados por no tener un gobierno de izquierdas, y les ha pasado factura [al PSOE].

¿Pero qué es lo primero que espera de Prohens?

Yo espero, porque así lo ha anunciado, que nos pongamos al lado de los pacientes sanitarios y haya un cambio de inercia en la situación que sufrimos. Hay que reunirse con los profesionales, sindicatos médicos, con los pacientes y decir la verdad. Y a partir de aquí dar un cambio de rumbo. No se puede resolver un problema si no se reconoce, y el Govern no lo hacía.

¿Confía en que la recaudación de la ecotasa de este verano en Ibiza se quede en la isla o habrá que trabajárselo y esperar?

Evidentemente, nuestra idea es que lo que se recaude en cada isla se pueda administrar en cada una de ellas. Yo entiendo que hay proyectos comunes y que hay que apostar por la globalidad de todas las islas. Pero los ibicencos nos merecemos, y no tengo ninguna duda de que llegará, gestionar una parte o toda la ecotasa. No sabría decirle si será este año o el siguiente, pero será inminente.

No va a haber cambios radicales en la legislación urbanística, sino la simplificación de las cosas

No tendrá que trabajarlo mucho, por lo que dice.

No, no… es una cosa que tenemos muy clara, y es un compromiso que llegará más pronto que tarde. Estoy convencido de ello.

¿Cree que ahora el Govern, que está en manos del PP, devolverá al Consell la parte que ha pagado de la escuela de hostelería como usted tanto ha reivindicado a Francina Armengol?

Los consells no tienen que financiar al Govern. Esto se tiene que arreglar de una vez por todas. Estamos muy orgullosos de la escuela de hostelería y queremos colaborar en su gestión, pero es una infraestructura autonómica. No voy a cambiar de discurso ahora. Sería absurdo que ahora, porque se ha producido un cambio en el Govern, no siguiéramos reivindicando lo mismo que antes. No cambiaremos el mensaje por el hecho de que el Govern sea afín, seguiremos siendo reivindicativos porque lo necesitamos y nos lo merecemos.

¿Y las inversiones del vertedero de Ca na Putxa?

Sin ninguna duda.

Ha llegado el momento de decidir el futuro de la gestión de los residuos de la isla. El informe de alternativas que su gobierno encargó se inclina por el traslado de los residuos a Mallorca. Pero el conseller de Gestión Ambiental sostiene que este informe no es suficientemente concluyente y deja abierta la posibilidad de que se quemen los residuos en la isla. ¿Qué opción prefiere usted?

El estudio de alternativas ha evaluado, en un trabajo técnico, los pros y contras de cada solución. Hay varias soluciones...

Pero se decanta por el traslado de los residuos a Mallorca.

Se decanta… yo lo que tengo claro es que no querría que hubiera vertedero ni incineradora. También hay que evaluar lo que significa trasladar los residuos a Mallorca. Es una decisión que se debe adoptar después de un debate profundo que aún no se ha producido. De momento, se ha encargado un estudio técnico, ahora viene la decisión política, que tenemos que compartir, si no unánimemente sí por una amplia mayoría. Seguirá habiendo residuos y taparse los ojos ante esta circunstancia, sería absurdo. Tenemos siete, ocho o diez años aún de vertedero, pero la decisión hay que tomarla ahora, cuanto antes. A veces hay que adoptar decisiones que no gustan a todo el mundo. Si se decide trasladarlos a Mallorca u otra de las opciones, será porque el resto son peores. Pero querría una amplia participación en la toma de esta decisión. No me gustan las decisiones unilaterales y el hecho de tener ahora mayoría absoluta no significa que haya que pasar el rodillo. Esto afecta al futuro de la isla. Es una decisión de un calado importante.

El futuro de la gestión de los residuos no se decidirá en un despacho para que luego sea un trágala. Tener mayoría absoluta no significa pasar el rodillo

.¿La más importante del próximo mandato?

Si no lo es, una de las más importantes. Ya sabemos los problemas que genera un vertedero. Hay que seguir invirtiendo en Ca na Putxa porque con la planta de transferencia solucionamos un problema, pero surgió otro de olores por el compostaje. Hay que hallar una solución técnica cuanto antes a esta situación y otra definitiva al destino de nuestros residuos. Lo abordaremos sí o sí porque es nuestra obligación, también con la participación de los ayuntamientos, el Govern y los ciudadanos a través de diversas asociaciones. Se dará toda la información antes para que todo el mundo pueda opinar. No se decidirá en un despacho del Consell para que luego sea un trágala. Primero justificaremos cuál es la mejor solución y luego se tomará la decisión con base en las aportaciones de todo el mundo. Tenemos claro que en Ibiza no se abrirá otro vertedero, las incineradoras no gustan y el PSOE ya se ha posicionado de manera precipitada sin un análisis serio.

Aparte del plan de legalización de viviendas en suelo rústico, ¿qué otros cambios legislativos en urbanismo pedirá a Prohens?

No habrá cambios muy radicales, sino sencillamente la simplificación de las cosas. Todo lo que se pueda desburocratizar, ayudará a los ibicencos. Durante la pandemia hicimos una serie de propuestas, algunas de las cuales se atendieron y otras no. No vamos a descubrir nada nuevo. Volveremos a poner sobre la mesa todo aquello que no fue aceptado.

Después de basar buena parte de la campaña en el problema de la vivienda, pese a que el Consell no tiene competencias, ¿qué planes tiene para intentar resolverlo?

Es un problema suficientemente grave para que todas las administraciones, aunque no tengan competencias, puedan colaborar de manera activa. Me parece un camino equivocado ceder sólo solares al Ibavi [para que construya viviendas de protección oficial]. Hay que seguir haciéndolo, pero tanto el Consell como los ayuntamientos han de tener capacidad para construir viviendas destinadas a funcionarios o colectivos que las necesitan, y que la decisión no dependa exclusivamente del Ibavi. Y se puede hacer, porque hay fórmulas para ello, sin dinero público. Se pueden hacer concesiones o derechos de uso de superficie para que la iniciativa privada pueda construir vivienda a precio tasado en régimen de alquiler. Y esto se tiene que hacer cambiando la ley de vivienda. La colaboración público-privada es fundamental. También pediremos que se pueda hacer una lucha contra el intrusismo efectiva, con medidas contundentes, disuasorias.

¿Piensa que con Prohens en el Govern se va a modificar la ley para que se puedan precintar viviendas vacacionales en las que se organizan fiestas ilegales?

Sí, sí…

Aunque hay dudas jurídicas sobre que sea viable.

Sí, pero creemos que se pueden resolver y vamos a tirar adelante. Lo tenemos muy claro. Si luego resulta imposible, ya veremos. Pero en este momento lo vemos posible. O luchamos de manera contundente y sin miramientos contra el intrusismo o el problema de la vivienda se cronificará. Hay que tener en cuenta que en Ibiza en este momento hay más de 3.000 viviendas vacías que los propietarios no alquilan. Hay que incentivar a los propietarios para que las saquen al mercado con garantías y seguridad jurídica. Hay que cambiar una parte de la legislación nacional. El derecho a la vivienda es fundamental y creemos en él, pero también en el de la propiedad privada. Seguridad jurídica, incentivos, lucha contra el intrusismo y simplificación administrativa. Aplicando todas estas medidas se puede revertir la situación crónica de falta de vivienda.

¿Y poner un techo al precio del alquiler aplicando la nueva ley estatal de vivienda?

Es que si queremos que haya vivienda hay que ponerlo fácil. Más que limitar el precio, hay que apostar por la seguridad jurídica, que no existe. Un propietario que haya tenido una mala experiencia alquilando sus viviendas, cuando le queda una vacía se plantea si hacerlo de nuevo o reclama una serie de requisitos porque no se fía del sistema. Culpabilizar a los propietarios no es el camino para resolver el problema porque no todas las viviendas vacías están en manos de grandes tenedores, sino de muchas familias y ahorradores que han hecho muchos sacrificios en su vida para tener una segunda o tercera vivienda.

¿Se va a dar prisa para constituir el nuevo gobierno y la Ciotupha para llegar a tiempo, antes de mediados de julio, y salvar la tramitación ambiental del PGOU de Vila?

Si depende del Consell, el PGOU se aprobará de forma definitiva sí o sí. Ya se lo dije al actual alcalde, Rafa Ruiz, y también lo he manifestado al nuevo, Rafa Triguero. Ahora necesitamos que llegue el informe de Costas, que es lo que nos condiciona. Haremos lo que haga falta.

¿Pero no se puede hacer hasta que se constituya la nueva Corporación en el Consell o esto ahora ha cambiado?

Evidentemente, hay que mirar los plazos límite de los que disponemos que ahora desconozco. Si hay que adelantar la constitución del Consell…

¿Cuándo se podría hacer?

A partir del día 17, después de que se constituyan los ayuntamientos. Tenemos 45 días desde la celebración de las elecciones. Si hay que adelantarlo, lo haremos.

Tiene que llegar antes el informe de Costas.

Quiero pensar que el Ayuntamiento ya lo había hablado con Costas. Espero que ahora no haya obstáculos. La pelota no está sobre nuestro tejado.

Tras el cambio de gobierno, ¿qué plazo se marca para desbloquear el traspaso de las residencias del Govern al Consell?

No tenemos ningún problema en asumirlas si realmente se reconoce el coste que supone. El Consell ya gestionó las residencias y las tuvo que devolver al Govern por la dificultad de gestión y la falta de recursos económicos. No volveremos a caer en el mismo error. El Consell asumirá su gestión cuando tengamos la estructura adecuada para hacerlo como merecen los ciudadanos, y esto implica recursos económicos y humanos, además de materiales y la puesta de las residencias en perfecto estado de revista.

Las posturas entre las dos partes están muy alejadas. ¿Esto va a cambiar ahora?

Lo hemos hablado con el partido. Tenemos claro que se tiene que incrementar la oferta que el Govern ha hecho. Hay que ser serios, los trabajadores de las residencias que gestiona el Govern se manifiestan porque quieren cobrar lo mismo que los de la que gestiona el Consell, y me parece justo. Por lo tanto, no nos pueden trasladar una gestión con una financiación que no cubre los gastos del personal. Al día siguiente, qué excusa tendríamos nosotros para no aplicar el mismo sueldo. Esto tiene que reconocerse. Es un tema que se tiene que resolver… este año quizá no da tiempo, pero el año que viene se tiene que avanzar mucho.

Después de un mandato condicionado por la pandemia, ¿cuáles son ahora sus prioridades?

Recuperar el tiempo perdido en sanidad, vivienda y educación.

En ninguna de las tres cuestiones tiene competencias el Consell Insular.

No, pero lo sufren los ibicencos y el Consell tiene la obligación de reclamar al Govern aquellas cuestiones que no funcionan. Nosotros tenemos que ejercer nuestras competencias, con cuestiones de infraestructuras como recuperar el convenio de carreteras porque tenemos importantes inversiones por delante como la rotonda del punto negro de Los Cazadores, la reforma de la carretera que une Sant Josep con Sant Antoni y otras mejoras pendientes en toda la red viaria. No tenemos financiación para esto. Hay que ver cómo se hace: si reclamamos al Gobierno central el convenio de carreteras [más de 100 millones] o unas cantidades del factor de insularidad previsto en el Estatut y que ha obtenido el Govern. Con este, desaparecieron automáticamente los convenios de carreteras. El Govern ha quitado a los consells una financiación y se la ha quedado. Lo primero es saber si nos han engañado o no.

Entonces, ¿de dónde va a salir la financiación para que el año que viene empiecen las obras de reforma del primer cinturón de ronda de Ibiza, tal como usted y el alcalde electo, Rafa Triguero, prometieron durante la campaña electoral?

Bueno... vía remanente o créditos hasta que nos llegue el nuevo convenio de carreteras. No se pueden demorar estas obras. No podemos perder ni un minuto. Tiraremos adelante todos los proyectos que están previstos y buscaremos financiación con medios propios hasta que cerremos la definitiva, ya sea con el Estado o la Comunitat Autònoma.

¿Confía en que en el verano de 2024 se pueda aplicar la nueva ley que limite la entrada de vehículos en la isla como en Formentera o habrá que esperar más?

Se tiene que aprobar la ley y luego ponerla en marcha. Espero que, cuanto antes, con el cambio de gobierno, se agilice. Cuando tengamos aprobada la ley podremos fijar una fecha.

¿Y las nuevas concesiones de autobuses?

El transporte público es el gran reto: la puesta en marcha de las nuevas concesiones. También tenemos una financiación insuficiente. Se va a multiplicar por cuatro el déficit actual. Como es una competencia ya transferida, la financiación se ha quedado anclada cuando toda la financiación de los autobuses, el tren y el metro en Mallorca, se paga entre todos pese a que sólo se beneficia una isla. También tenemos que recibir ayuda del Govern para el transporte público. Vamos a continuar con todas las reivindicaciones, pero no tengo ninguna duda de que habrá otra actitud por parte del Govern balear.

El Cetis no debería ser la estación central de autobuses de la isla, fue un error. Hay que ir pensando en nuevas soluciones

¿Habrá una auditoría del coste del Cetis?

Debo decirlo de la manera que lo siento: el Cetis no debería ser la estación de autobuses central de la isla. Fue un error, ahora es lo que tenemos y hay que gestionarlo pero quizá hay que ir pensando en nuevas soluciones. No acaba de encajar porque genera muchos problemas, incluso operativos. El Cetis es muy caro y por ello deberemos auditar los costes reales. El dinero público se debe gestionar con la máxima prudencia. Es una herencia, pero es absurdo que el Ayuntamiento de Ibiza haya construido una instalación insular y, al final, la tenga que gestionar el Consell, pero que no pueda hacerlo sin el Ayuntamiento.

La concesión es a 40 años. ¿Qué alternativa puede haber hasta entonces?

Bueno, hay que analizarlo. El Cetis está operativo. Hay que saber su coste real y ver cuál es la situación y voluntad de cada institución. Repito: no me siento especialmente cómodo gestionando el Cetis porque parte de un planteamiento equivocado. Los contratos tienen que cumplirse pero queremos analizarlo con el máximo rigor.

¿No es un fracaso que su gobierno no haya sido capaz en este mandato de hacer la auditoría que pide y que ya se había anunciado y adjudicado?

Para hacer una auditoría necesitamos datos. Estoy convencido de que las barreras que ha habido en esta legislatura no se van a repetir en la próxima y podremos saber con certeza cuál es la realidad.