El Consell de Ibiza cierra el mandato sin la auditoría que contrató para rebajar el precio del Cetis

El Consell de Ibiza cierra el mandato no sólo sin haber sacado a licitación las nuevas concesiones de autobuses sino también sin la auditoría que contrató para tratar de rebajar el coste de la estación de autobuses de Vila (Cetis).

En los primeros meses del mandato, el Consell pidió al Ayuntamiento la revisión de precios de las tarifas del Cetis, según lo previsto en el convenio suscrito por las dos partes. Este ya preveía que antes de 2020 se encargaría una auditoría para revisar los costes.

En septiembre de 2021, más de dos años después del inicio de la legislatura, el Consell adjudicó a Auren Auditores por un total de 93.170 euros la ejecución de una auditoría de los costes del Cetis. Sin embargo, el trabajo no se terminó porque, según el vicepresidente segundo del Consell, Javier Torres, el Ayuntamiento de Ibiza rehusó pasar la información que le requirió. «Se escudaban en que la empresa concesionaria [la Sociedad Gestora Cetis] no les remitía la información», afirma Torres, que destaca que la concesionaria tenía «la obligación» de hacerlo. «Por lo que hemos visto y comprobado, [el Ayuntamiento] nunca ha estado interesado en facilitarnos las cosas. Como no nos trasladaron la información, la auditoría no se pudo hacer como tocaba», justifica Torres. Este diario trató ayer infructuosamente de recabar la versión del Consistorio.

En todo caso, pese a que el trabajo no se completó, el vicepresidente del Consell sostiene que la empresa auditora advirtió de que «como mínimo», los costes deberían reducirse «a la mitad». Torres agrega que, si se analizan los costes, no sólo de la estación de autobuses, sino de ésta en comparación con el resto del complejo de oficinas del edificio, el coste sería «irrisorio». «O el normal que hay en otras estaciones. Cuando le dijimos a la empresa auditora el coste del Cetis, ésta no se lo podía creer».

«Se tendría que completar el trabajo, pero sin la voluntad real del Ayuntamiento, no se podrá», resalta Torres, que destaca que los técnicos del Consell siempre han considerado que los costes del Cetis están «ultrahinchados».

Diez euros por entrada y salida

Hay que tener en cuenta que, para desbloquear la reapertura del Cetis, el Consell decidió asumir, en el pasado mandato, el coste que le correspondería pagar a las empresas de autobuses por el uso de la estación de sa Colomina y evitar con ello una subida del precio de los billetes.

En concreto, la institución abona 10 euros por cada operación de entrada y salida del Cetis, también por los que estacionan en las paradas de la calle que rodean al edificio, más una cantidad por pasajero (unos 10 céntimos). Esto último no sólo afecta a los buses que pasan por la estación sino también a todos los que utilizan alguna de las paradas del municipio, según recuerda Torres.

Antes de la pandemia, el coste que tenía que asumir la institución por el uso del Cetis rondaba el millón de euros, pero Torres asegura que ahora es «bastante más» por el aumento del 25% de pasajeros desde que el servicio es gratuito para los residentes que utilizan la tarjeta del Consell. «También hay más frecuencias. Si hay más servicios y más usuarios, el coste se incrementa», indica.

Por su parte, el vicepresidente segundo sostiene que, aunque la auditoría se adjudicó por 93.170 euros, el Consell no ha tenido que pagar nada por el trabajo parcial que hizo la empresa. Torres justifica que, al margen de que no se le entregó la documentación necesaria para evaluar los costes, como la adjudicataria también incumplió alguno de los plazos previstos en el contrato, finalmente la auditoría frustrada ha tenido «coste cero».

Nuevas concesiones

Sin esta auditoría, el Consell ha incluido los costes actuales de la estación que, según defiende Torres, están sobredimensionados, en el pliego de condiciones de las nuevas concesiones que aún no han salido a concurso. «Hay que salir así, no podemos inventarnos una situación que no es. Pero está previsto en el pliego que, si en un futuro, el Coste del Cetis baja, se deberá reequilibrar la concesión. Ya está previsto y cubierto», destaca.

En el pliego de las nuevas concesiones el coste del Cetis se incluye en el déficit del transporte que, como ahora, asume el Consell. Por su parte, el presidente del Consell, Vicent Marí, considera que «no es un fracaso» que su gobierno no haya sido capaz de sacar a licitación las nuevas concesiones, pero admite que le «sabe mal».

«Se ha hecho mucho trabajo, partíamos casi de cero [en referencia a que se tuvo que cambiar el proyecto del anterior gobierno progresista que mezclaba el transporte regular con el escolar]», afirma. Ahora, el pliego de condiciones se encuentra en la Oficina Nacional de Evaluación para que lo revise. Saldrá a concurso este año, y seremos el primer Consell en hacerlo».