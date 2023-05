Condenan a cuatro años al autor del atropello en el que murieron dos motoristas en Formentera

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza ha condenado a cuatro años de prisión a S.A.C., el conductor de coche que arrolló mortalmente en el verano de 2019 a Sofía Adamo y su acompañante Mathieu, que circulaban en ciclomotor por la carretera de la Mola, en Formentera. La sentencia, emitida el 28 de marzo, se adhiere así a la solicitud de la Fiscalía. En cambio, no aprecia las circunstancias agravantes solicitadas por las acusaciones particulares, que reclamaban imponer una condena de seis años de prisión. La defensa del acusado había pedido la absolución o, en su defecto, dictar una pena de tres años y tres meses de cárcel. La decisión todavía no es firme y el condenado la ha recurrido.

La sentencia, firmada por la magistrada Martina Rodríguez Caritg, considera al procesado autor de dos delitos de homicidio imprudente y de otro contra la seguridad vial y le prohíbe conducir vehículos a motor y ciclomotores por seis años, frente a los nueve propuestos por las acusaciones particulares. El acusado arrojó tasas sucesivas de 0,68 y 0,65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado tras el accidente, que ocurrió sobre las 1.20 horas del 5 de agosto de 2019 en el kilómetro 9,6 de la vía. El escrito considera probado por el atestado policial que las facultades psicofísicas del conductor se vieron afectadas por la bebida. En el juicio, el hombre afirmó haber bebido dos cervezas y «dos vasos de vino o tres».

En su argumentación, la jueza pone en relación el trágico desenlace del accidente con la «conducta desplegada por el acusado», lo que le sirve para determinar que los hechos constituyeron un delito de homicidio imprudente. Además de la ebriedad del conductor, la sentencia valora la conducción como «imprudente».

Así, considera que el procesado circulaba por una carretera «que quien la conozca sabrá que es como la boca de un lobo por carecer de la más mínima iluminación, y pese a conocerla, pues dice que vive muy cerca, circula con el alumbrado de cruce, a una velocidad superior a la permitida», ya que el fallo considera que el hombre conducía a 100 kilómetros por hora, diez por encima del límite de la vía, de acuerdo con la investigación pericial. Por otra parte, la velocidad recomendada se sitúa en los 70 kilómetros por hora, circunstancia que también valora este punto de la sentencia.

El texto descarta las alegaciones esgrimidas por el acusado en el juicio, según las cuales el ciclomotor en el que viajaban Sofía y Mathieu estaba parado y no tenía iluminación. La sentencia no entra siquiera a valorar otro de los puntos de la versión que el acusado ofreció en el juicio, en el que sostuvo que Mathieu se encontraba fuera de la carretera cuando el procesado arrolló el ciclomotor. Los cuerpos se encontraban a cuatro metros de separación cuando ocurrió el accidente, pero uno de los policías citado a declarar explicó que el copiloto pudo haber salido despedido de forma más brusca al no estar sujeto. Mathieu sufrió una «hemorragia subcranoide masiva» y un «edema cerebral generalizado a consecuencia de los politraumatismos sufridos» en el accidente, lesiones que le provocaron la muerte poco después de ser trasladado al Hospital Can Misses.

La jueza califica de «grave» la imprudencia, pero no «temeraria», y desecha la petición de las dos acusaciones particular de incluir el artículo 142 bis del Código Penal que contempla la concurrencia de circunstancias agravantes. También descarta la argumentación de la defensa de la familia de Sofía. Esta parte consideró muy grave que el hombre hubiera sido condenado en 2007 por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Aunque se trataba de un antecedente penal que no computaba en el juicio, la acusación defendió que daba muestra de «un perfil de persona», una circunstancia que, defendió, justifica dictar una sentencia ejemplar.

La sentencia indica, sin embargo, que el tipo penal no hace ninguna referencia al perfil del acusado. Además, explica que el Tribunal Supremo ha señalado «en diversas ocasiones» que, aunque «desde el punto de vista social hay conductas merecedoras de un castigo ejemplar, basta que las sentencias sean justas, pues no hay exigencia alguna de ejemplaridad».

Acredita la convivencia

La jueza pide indemnizar con 72.438 euros a cada uno de los padres de Sofía y con 20.696 euros a cada uno de los dos hermanos. Valora que Sofía convivía con su familia en Argentina, en contra del criterio de la defensa del acusado. Sofía, que tenía 30 años cuando murió, disfrutaba en Formentera de un período sabático tras sus estudios y trabajaba para costearse los gastos, ya que no tenía independencia económica, subraya la sentencia. Según el fallo, «la interrupción de la convivencia por vacaciones» «no supone que aquella no existiera», y valora que las vacaciones «pueden equipararse al descanso sabático de unos meses que suelen tomar los estudiantes al finalizar la carrera».

La cuantía de las reparaciones otorgadas a la madre y hermanos de Sofía es bastante similar a la propuesta por su defensa. En cambio, la magistrada no accede a la petición de la defensa de conceder una indemnización mayor al padre de Sofía, con una incapacidad del 75% como consecuencia de haber sufrido un ictus (reclamaban que recibiera 104.832 euros). Es así porque el certificado de discapacidad se emitió el 17 de septiembre de 2019, con posterioridad al accidente mortal.

La jueza concluye que «a fecha del accidente, no tenía incapacidad ninguna», al no disponer de documentación que lo pruebe. La acusación alegó que la declaración de incapacidad se retrasó por una demora en el proceso de rehabilitación a causa, precisamente, de la noticia de la muerte de Sofía. La sentencia rechaza este argumento al ponderar que, sencillamente, «esto podría desde luego haberse solventado mediante al declaración» de quienes expidieron la documentación «o de los facultativos que le atendieron».

Por otro lado, la sentencia considera que la aseguradora del condenado debe sufragar intereses por la demora en la indemnización, pues no la considera justificada, y recuerda que «el pago a la familia francesa del otro fallecido no tuvo lugar hasta julio de 2021». Esta reparación, aunque tarde se llevó a cabo de manera íntegra, por lo que la sentencia solo obliga a indemnizar a la familia de Sofía.