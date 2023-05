La empresa que explota el hotel Six Senses de Xarraca (la entidad Beachbox Hotelco, S.L.) ha emitido un comunicado en el que defiende que el vertido de agua al mar es «sólo y exclusivamente» procedente de la lluvia o el riego. «No se trata de ningún vertido», afirma la nota al equiparar el significado de vertido (derramar un líquido, según el diccionario de la Real Académica Española) con contaminación. En este sentido, la sociedad hotelera señala que «la propia definición del término ‘vertido’ que lleva a cabo la normativa recientemente aprobada en España, como las leyes de Costas y de dominio público hidráulico, circunscriben la necesidad de autorización para aquellos casos en los que los vertidos sean contaminantes». «Por ejemplo, el artículo 100 de la Ley de Aguas prohíbe, sin contar con autorización, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico", agrega.

La conselleria balear de Medio Ambiente sostiene, en cambio, que la empresa no cuenta con autorización alguna para verter agua, aunque no sea contaminante, al mar y, por ello, no sólo ha ordenado su paralización inmediata, sino que ha iniciado un expediente de sanción por valor de 30.000 euros.

La nota de la empresa destaca que tanto los análisis realizados por la conselleria balear de Medio Ambiente como el propio establecimiento hotelero arrojan el mismo resultado: los parámetros del agua son compatibles con el baño y se hallan dentro de los niveles legales y recomendables». «No se está haciendo ningún vertido contaminante desde el hotel», insiste el comunicado.

En esto se basa la empresa para justificar que, al tratarse de «un desagüe, y no un vertido, nunca se consideró que fuera necesaria una autorización». Por ello, anuncia que presentará alegaciones al expediente sancionador en este sentido con la idea de mostrar «una total transparencia y voluntad de cumplimento normativo, así como la disposición a mejorar todo cuanto sea posible en su manifiesto compromiso medioambiental». «El hotel implementará cuantas medidas sean necesarias para tal fin, como así ya lo ha hecho para evitar que un excedente de agua de riego acabe en la red de pluviales como ocasionalmente ha podido ocurrir y desocupará la parte de espacio público marítimo-terrestre y de zona de protección de servidumbre del paso de las canalizaciones de desagüe de pluviales, instaladas como una medida preventiva contra la erosión del terreno».