Hï Ibiza ha sido votado como el club número uno del mundo en la encuesta anual DJ Mag Top 100 Clubs 2023 por segundo año consecutivo. Otros locales dela isla también aparecen en este 'ránking': Ushaïa Ibiza ocupa el puesto número cinco y Amnesia el puesto siete, según publica Dj Mag. Más abajo se encuentra Pacha Ibiza en el puesto 23 de este listado de los 100 mejores clubs del mundo. DC-10 ocupa el puesto 27 y Edén, el 65.

Top 100 Clubs es un listado de las mejores pistas de baile del mundo, clasificadas por votos de la audiencia global de DJ Mag. Este año hubo un total de 700.000 votos verificados en la encuesta, rompiendo así el récord de participación de otras ediciones, según publica Dj Mag.

La votación se abrió el 11 de enero y se cerró el miércoles 15 de marzo. Los resultados se anunciaron este 23 de mayo.

Por segundo año consecutivo, Hï Ibiza se ha adjudicado el primer puesto de esta encuesta. Inaugurado en 2017 en Plajta d'en Bossa de Ibiza por Ushuaïa Entertainment (la compañía global de entretenimiento dirigida por el CEO Yann Pissenem), Hï Ibiza se enorgullece de "ser el club tecnológicamente más avanzado del mundo". "Un sistema L-Acoustics especialmente desarrollado se encarga del sonido, mientras que la producción que cambia a diario ilumina los distintos espacios del club", señalan dese DjMag.

Producción que cambia todos los días

“Hay muchos elementos que hacen que Hï Ibiza sea especial, desde la forma en que la producción cambia todos los días, dándole al club un aspecto y una sensación completamente nuevos, hasta el vínculo familiar especial que hemos creado con nuestro equipo y nuestros increíbles DJ, muchos de los cuales son los artistas más grandes del planeta”, afirma el CEO Yann Pissenem a Dj Mag.

“Pero sabemos que son realmente los clubbers los que hacen que Hï Ibiza sea único. Es por eso que, como equipo, prestamos atención a cada pequeño detalle del lugar y nos esforzamos continuamente para crear los eventos más destacados para todos nuestros clientes, cada vez que nos visitan”, señaló Pissenem.

Dj residentes

En 2022, los principales residentes de Hï Ibiza fueron a David Guetta, Black Coffee, The Martinez Brothers, Tale Of Us y Paco Osuna, y Glitterbox. Para la temporada de Ibiza de 2023, hay varias residencias nuevas además de los favoritos habituales.

'Golden Moon Awards'

El año pasado Hï Ibiza fue elegida por segunda vez consecutiva como el mejor club del mundo en los 'Golden Moon Awards', celebrados en Tenerife. Además, Ushuaïa Ibiza Beach Club obtuvo la tercera posición por detrás de Omnia (Las Vegas).