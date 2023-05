Diez testigos vinculan el suicidio de Sara Calleja con el «acoso» de su expareja

Diez testigos vincularon ayer el suicidio de Sara Calleja con el «acoso» que sufría por parte de su expareja. Familiares, compañeros de piso, policías y psiquiatras detallaron, en la primera sesión del juicio al hombre celebrado en la Audiencia Provincial de Palma, «el miedo, la angustia y el sufrimiento» de la mujer por las «constantes llamadas, mensajes y envíos» que recibió durante meses por parte del sospechoso. El hombre, que tenía en vigor una orden de alejamiento y no podía comunicarse con ella, negó en el juicio todas las acusaciones. «No tuve ningún contacto con ella», afirmó. Calleja murió al lanzarse al vacío desde un sexto piso en Ibiza en julio de 2015. La Fiscalía reclama para el procesado siete años de prisión por delitos de coacciones, maltrato y quebrantamiento. La vista continuará el 9 de junio.

En su declaración, Christian C., belga de 60 años, explicó que Calleja rompió la relación con él en septiembre de 2013 y que al año siguiente estuvo preso nueve meses en León por amenazarla. «Regresé a Bélgica y volví a hacer mi vida», explicó, para negar haber acosado a la víctima en los meses siguientes. El acusado atribuyó las denuncias que presentó Calleja contra él a una venganza.

Frente a la versión del procesado, los once testigos que declararon señalaron que la mujer cayó en una depresión por el acoso del sospechoso. La hija de Calleja detalló que su madre «nunca precisó asistencia psicológica» hasta que rompió con el procesado debido a «sus actitudes de celos y posesión». «Cuando le dejó, él volvió de Bélgica a León. Tenía miedo, estaba asustada porque él no se había tomado bien la ruptura y la molestaba», narró. La mujer optó por mudarse a Eivissa cuando él salió de prisión, pero según su hija el acoso no cesó. «Empeoró su salud mental porque era un continuo de llamadas y mensajes. No dormía, no comía... La fue asustando y empequeñeciendo», detalló.

En la isla, Calleja siguió «recibiendo llamadas desde Bélgica» y paquetes que llegaban al domicilio de su madre en León. «Cada poco tiempo íbamos a la Policía a entregarlo todo», añadió. La testigo admitió no poder demostrar que el autor del acoso era el acusado, pero dijo que «era bastante evidente». «Mi madre se suicidó porque la indujo a actuar así», sentenció.

El resto de testigos ratificaron el hostigamiento que sufría Calleja y cómo esta situación fue mermando su salud mental. «Estaba asustada y deprimida. Había denunciado, pero tenía la sensación de que no le hacía caso nadie», explicó una amiga de la víctima. «Estaba angustiada. Era una persona atormentada por los mensajes que recibía», recordó un compañero de piso de la mujer.

Dos agentes de la Policía Nacional que atendieron a Calleja como víctima de violencia machista destacaron el «maltrato psicológico continuo y las amenazas de muerte» que sufría. Uno de los agentes explicó que identificaron al autor de los envíos, que realizaba «de manera directa desde su domicilio» de Bélgica.

También dos psiquiatras y una psicóloga que trataron a la mujer calificaron de «tortura» el acoso que padecía. «Era como si le hubieran robado la identidad. Tenía un sentimiento de desesperanza e indefensión absoluta», señaló uno de ellos. «No tenía esperanzas de que esto fuera a acabar», abundó otro. Los testigos señalaron que Calleja ya intentó suicidarse con una sobredosis de fármacos en abril de 2015 y estuvo hospitalizada. «Su intento de recuperarse fracasó por la presión psicológica de su expareja. Institucionalmente no se le daba apoyo», sentenció la psicóloga.

