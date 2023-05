El actor británico Ray Stevenson, que protagonizó películas como 'King Arthur', 'Thor' o el primer 'Punisher' que fue llevado al cine ha fallecido hoy, según ha adelantado 'Variety'. El actor, fiel amante de Ibiza, tal y como aseguró en una entrevista realizada para este diario, ha muerto a la edad de 58 años.

"He viajado a muchos lugares del mundo, pero no hay otro como este, no es Costa Rica ni México, Sri Lanka, ni tiene nada que ver con Mallorca ni siquiera con Formentera. Ibiza tiene una cualidad, si inviertes tu tiempo en descubrirla te embauca", declaraba el actor hace justo una a Diario de Ibiza.

Stevenson estaba casado con la reconocida actriz, Ruth Gemmell, que ahora triunfa con 'La reina Carlota' y interpretó previamente el mismo personaje de Violet Bridgerton en las dos primeras temporadas de la serie 'Bridgerton' en Netflix.

Stevenson, de origen irlandés, empezó su carrera profesional a partir de la televisión e los noventa, y justo esperaba disfrutar del éxito de su participación en la última y esperada serie de la saga de Star Wars 'Ahsoka', que se estrenará en los próximos meses.

Su papel más emblemático lo interpretó en la película protagonizada por Clive Owen 'King Arthur', donde interpretó al inolvidable personaje de Dagonet, un caballero de la mesa redonda corpulento y bronco que da su vida por sus compañeros cuando son perseguidos por los bárbaros del norte.

En 2008, Stevenson interpretó a Frank Castle en el film 'Punisher: War Zone', de Marvel. Además, participó en 'Divergent' y en la trilogía de Thor, donde brilló en su última película, 'Thor: Ragnarok'.