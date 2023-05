Ibiza pasa ya al Consell la aprobación del PGOU sin saber si llegará a tiempo para salvar la tramitación ambiental

El equipo de gobierno del municipio de Ibiza ha aprobado esta mañana en un pleno extraordinario, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sin saber si llegará a tiempo para salvar la tramitación ambiental. Ahora, tras el acuerdo del pleno municipal, el PGOU pasa a manos del Consell (la Ciotupha, la Comisión Insular de Urbanismo y Ordenación del Territorio), que, tras pedir el informe preceptivo y vinculante de Costas, tiene que aprobar el planeamiento definitivamente. Pero tiene que hacerlo antes de mediados de julio, cuando caduca la declaración ambiental estratégica aprobada por la Comisión de Medio Ambiente de les Illes Balears, con el inconveniente de que, a partir del próximo lunes, tras las elecciones locales, no puede hacerlo al entrar en funciones, según explicaron a este diario fuentes de la institución insular.

Al término del pleno, en declaraciones a este diario, el concejal de Urbanismo, Jordi Salewski, ha dicho que el Consistorio ya ha hecho «el trabajo que le corresponde» y, según su criterio, «hay plazo para que se apruebe antes que caduque [la tramitación ambienta]». En todo caso, Salewski reconoce que no sabe si se cumplirán sus previsiones porque depende del Consell. «Esta institución sabrá si se puede hacer o no. Los servicios jurídicos municipales no se mojan en esto. Es una cuestión técnica. Que lo mire el Consell porque es este el que ha de aprobarlo», ha indicado.

Salewski ha reconocido también que no hay ninguna alternativa. «Ya nos pondremos con la realidad con la que nos hallemos cuando llegue», ha afirmado, al tiempo que ha señalado que el informe de la Demarcación de Costas, «estará en tiempo» porque, según ha explicado, se ha hecho un trabajo previo entre los técnicos de las dos administraciones. «El trabajo está hecho a nivel técnico», ha remarcado. El concejal de Urbanismo no descarta que el nuevo gobierno del Consell se constituya a tiempo (suele ser en la primera semana de julio) para evitar que la declaración ambiental estratégica caduque, lo que obligaría a empezar de nuevo esta parte, y no corta, de la tramitación ambiental del planeamiento urbanístico. De todos modos, aparte de la toma de posesión del nuevo gobierno, éste también tiene que constituir la nueva Ciotupha.

Tal como ya adelantó este diario, la Comisión de Medio Ambiente de Balears ha eliminado la prohibición de nuevos crecimientos por falta de agua, pero condiciona el desarrollo de una parte de los nuevos desarrollos urbanísticos proyectados en el PGOU (fase 1), entre ellos el medio millar de viviendas sociales de Ca n’Escandell, a que esté operativa la nueva depuradora de sa Coma. El Ministerio prevé que será a partir de agosto de 2024. La segunda fase del crecimiento previsto no se podrá ejecutar hasta que el Ayuntamiento garantice el ahorro de un 15% del consumo de agua con respecto a las cifras del año 2019, antes de la pandemia.

En el pleno, Salewski ha destacado que el nuevo planeamiento reduce a la mitad el techo de población, pasando de los 140.000 habitantes previstos en el PGOU de 1987, actualmente en vigor, a 70.000, y la obligación que se impone en todas las unidades de actuación de que el 30% de lo que se construya se destine a viviendas sociales.

Precio de la vivienda

Por su parte, el portavoz del PP, José Vicente Marí Bosó, ha recordado que, desde que los progresistas empezaron a tramitar el nuevo PGOU, han pasado «22 años», lo que es una evidencia de «su incapacidad» para aprobar un nuevo planeamiento. «El resultado es que no hay agua, que se ha construido todo [con el PGOU desarrollista de 1987] y han encarecido el precio de la vivienda, que, en Ibiza, es el más caro de España».

Bosó ha advertido de que los promotores no van a construir VPO (el 30%) porque no le sale a cuenta y que el porcentaje debería haberse reducido al 20%. Salewski, en cambio, ha respondido que sí «salen las cuentas» y que cada unidad de actuación cuenta con un estudio económico que lo avala.

En el debate, el portavoz del PP también ha echado en cara a Salewski que, por un lado, se considere «proteccionista» y, por otro, sitúe el techo de población en 70.000 habitantes, 20.000 más que la población actual del municipio. En su réplica, el concejal de Urbanismo ha defendido que es «más sostenible» que crezca la ciudad que no el suelo rústico y la urbanización diseminada de la isla.

El PP se ensaña con Ciudadanos

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Luis Rodríguez, ha culpado también al PP del largo retraso que acumula la aprobación del nuevo PGOU, al tiempo que ha lamentado que este nuevo planeamiento «no soluciona el problema de la vivienda». El portavoz del PP le ha recordado a Rodríguez que el PP gobernó en el Ayuntamiento entre mayo de 2011 y mayo de 2015 y que el Tribunal Supremo ratificó la anulación del planeamiento en febrero de 2015, a tres meses de las elecciones. «El señor Rodríguez acaba de demostrar su inutilidad en este Ayuntamiento durante estos cuatro años. El PP es mucho más útil de lo que usted acaba de hacer y eso los ciudadanos el domingo [en las elecciones] lo tendrán muy en cuenta», ha recalcado Marí Bosó.