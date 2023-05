"Me casé en Ibiza hace trece años, en el Ayuntamiento de Sant Joan, en el norte, y luego hice una fiesta que duró tres días en diferentes sitios de la isla", recuerda Marta Alguersuari, hermana del expiloto de Fórmula1 Jaime Alguersuari y una de las aspirantes a ganar la edición número once de 'Masterchef'. En la última prueba del último programa, los concursantes tuvieron que pasar una dura prueba, elaborar una tarta de boda, lo que dio pie a los jueces a cotillear sobre la vida nupcial de los siete cocinillas que debían enfrentarse a la eliminación: Francesc, Fray Marcos, Àlex, Ana, Camino, Pilu y Marta.

"Yo sacrifiqué cuatro cabezas de ganado", apunta, riéndose y por lo bajini, Jorge Juan, uno de los aspirantes salvados de la eliminación mientras Marta, que se define como "emprendedora", continúa explicando: "Y a los diez años hice una reboda en el restaurante de Jorge Brazález". Es decir, también en la isla, donde el ganador de la quinta edición del popular talent de cocina, montó un negocio. Establecimiento que 'Masterchef' utilizó como escenario de una de sus pruebas de exteriores en la quinta edición de su versión 'Celebrity'. Todo queda en casa.

Boda y reboda en la isla

La fiesta también estuvo muy presente en esta "reboda" ibicenca de Marta Alguersuari. "Después hicimos una fiesta en una discoteca de amigos y conocidos míos", sigue relatando Marta, a quien el recuerdo de sus celebraciones nupciales en Ibiza parece que dio suerte, ya que consiguió superar la prueba y seguir en 'Masterchef' un programa más con su tarta de limón. Un pastel que decoró con una M y que bautizó como Cleón, "la abreviatura de los nombres de mis dos hijos: Cloe y León".

A pesar del dulce recuerdo, fue una prueba complicada y dramática para los siete aspirantes. Marta, de hecho, se libró por los pelos del castigo de la rosa negra (diez minutos menos para cocinar), la ventaja que los jueces dieron a la italiana Claudia por haber sido la mejor en la prueba de exteriores. Claudia tenía pensado entregársela a Marta, su némesis en la casa que comparten los concursantes de 'Masterchef', sin embargo, un comentario de Pilu, que tampoco se lleva muy bien con la italiana, hizo que ésta acabara castigándola a ella con los diez minutos menos.

Las visitas de 'Masterchef' de las Pitiusas

Ibiza y Formentera con grandes conocidas para el concurso de cocina, que ha visitado Ibiza en dos ocasiones y Formentera en una. La primera vez fue en 2015, en la tercera edición, para una de las semifinales. En aquella ocasión, los aspirantes tuvieron que preparar el menú degustación del restaurante Sublimotion, de Paco Roncero, el más caro del mundo. Entre los invitados a aquella cena se encontraban Kike Sarasola, Lorenzo Quinn, Ángel Nieto, Marta Robles o Abel Matutes. Una prueba en la que Carlos Maldonado consiguió el pase a la final, de la que salió vencedor.

La segunda visita de 'Masterchef' a la isla fue la ya mencionada de la quinta edición de la versión Celebrity, en 2020, para una prueba de exteriores en la que participaron el humorista Flo, la actriz Raquel Meroño, la exdiputada Celia Villalobos, la cantante de opera Ainhoa Arteta, el modelo Nicolás Coronado, el estilista Josie y la cantante Terremoto de Alcorcón. Una visita que salió un poco rana, ya que arreciaron las críticas por ignorar el producto y la gastronomía de la isla, algo que sorprendió, ya que es lo que acostumbra a hacer el programa en estas visitas por toda España. Pero aquí no. Ibiza is different.

La tercera visita a las Pitiüses, y la primera a Formentera, ha tenido lugar muy recientemente, hace apenas un par de semanas. Allí se ha rodado la primera prueba de exteriores de la próxima edición de famosos, que comenzará a emitirse el próximo otoño y que cuenta como concursantes con: Eduardo Casanova, Laura Londoño, Jorge Sanz, Miguel Diosdado, Toñi Moreno, Tania Llasera, Palito Dominguín, Blanca Romero, Sandra Gago, Daniel Illescas, Álvaro Muñoz Escassi, Genoveva Casanova, Los Morancos y Jesulín de Ubrique.