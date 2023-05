La larga marcha de Pili y Rocío en Ibiza

Pili Portillo sujeta la pancarta de la cabecera de la manifestación con una mano. La otra, protegida con una manga de compresión, se apoya en una muleta. Son las doce y media del mediodía. Suda. Pero sonríe. Y es que a las diez de la mañana esta enferma de cáncer no las tenía todas consigo. No sabía si podría acabar la manifestación para exigir más oncólogos. De hecho, tenía un plan B si en algún momento no podía más: llamar a su hermano, que es taxista, para que la recogiera y la llevara a Vara de Rey, donde esperaría sentada a que el resto de sus compañeros concluyeran la marcha. Pero no. Apoyada en su muleta, Pili, que ha pasado por la dureza de un diagnóstico de cáncer y tratamientos de quimioterapia y radioterapia, entra por su propio pie en s’Alamera. Gritando, como durante todo el recorrido, «¡Sanidad digna!».

Hasta ha cantado. Y dado algún saltito. Y se ha reído. Sobre todo cuando, a las puertas del Consell, han decidido cantar el ‘Resistiré’ del Dúo Dinámico y se han dado cuenta de que muy bien muy bien muy bien no se sabían la letra. En sus voces, sabiendo lo que cargan sus cuerpos, ese «resistiré, para seguir viviendo», que consiguen cantar más o menos todos al unísono adquiere una crudeza brutal. No es 'nordic walking', es enfermedad Pili, que de cara a la manifestación teme más por su cadera que por su cáncer, reconoce que no ha tenido muchos problemas durante su tratamiento. Pero destaca que otros no han tenido su misma suerte. «Emocionalmente esto es muy duro y tener que contárselo todo una y otra vez a cada médico que te atiende es triste», comenta. Pili no es la única que usa un apoyo para caminar. Rocío Moreno lleva un bastón de nordic walking. Acude a la manifestación como paciente, aunque no de Oncología. Tiene un único riñón, y ya le han dicho que van a tener que quitarle la mitad. «Llevo desde el 13 de diciembre esperando para empezar la diálisis», explica Rocío, que detalla que le han dicho que su caso está pendiente «de Palma». Ha ido ya a Atención al Paciente, pero no ha tenido ningún resultado. Esta mañana de sábado se la ve fuerte, reivindicativa, positiva y animosa. Pero ha tenido sus momentos de hundimiento. «Hubo un día que ya no podía más, me puse a llorar», comenta Rocío, que afronta la manifestación con sus bambas más cómodas y una de las camisetas de la plataforma. De la cama a la protesta «Hoy por mí, mañana por ti», se lee en el pecho. «Por una sanidad digna», pone en la espalda. Dos horas y media después, cuando llegan, por fin, a los pies de la estatua de Vara de Rey, Rocío se apoya en uno de los poyetes. Contenta de haber acabado la marcha. «Hemos perdido gente por el camino», comentan algunas de las integrantes de la plataforma dando un vistazo al alrededor de medio centenar de pacientes y familiares que atraviesan el último cruce hasta s’Alamera donde, alertados por los gritos, los silbatos y las pancartas, decenas de turistas les graban con el móvil. «¡Veníos!», grita Toño Stihl, animador incansable de la marcha, a las trabajadoras de una mercería que salen a aplaudirles. «¡No podemos! ¡Tenemos la tienda abierta!», responden, aplaudiendo. «¡Mira cómo voy!», apunta Rocío levantándose la sudadera que lleva anudada a la cintura, bajo la que se ven las marcas de la faja con la que trata de contener unas hernias. Acude a la protesta por conciencia, porque tenía que estar ahí, porque no quería dejar a sus compañeras solas. Pero ha sido difícil. Le cuesta. «He pasado tres días en la cama», indica. «Esto no se va a parar aquí. Hay que seguir luchando», insiste Rocío, que toma aire, lo mismo que Juan Juan, que también, a sus muchísimos años, ha completado la manifestación aferrado a su bastón.